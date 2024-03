Samsung stellt das Galaxy A55 mit innovativer Sicherheit und erstklassiger Verarbeitung vor

Der Elektroniktitan Samsung läutet mit der Einführung des Galaxy A55 eine aufregende Ära für sein Mittelklasse-Smartphone-Segment ein. Dieser Neuzugang wurde mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen und erstklassiger Materialauswahl ausgestattet und wird durch das Galaxy A35 ergänzt, die beide über Knox Vault für erhöhten Datenschutz verfügen – eine raffinierte Funktion, die bisher den High-End-Modellen von Samsung vorbehalten war.

Mit einem robusten Aluminium-Metallrahmen ausgestattet, stellt das Galaxy A55 eine deutliche Materialverbesserung gegenüber der Kunststoffkonstruktion des Vorgängers Galaxy A54 dar, wie von Android Police beschrieben. Anlässlich dieser Premiere kündigt Samsung an, dass sein bahnbrechendes Sicherheitssystem Knox Vault nun die vertraulichsten Informationen der Benutzer – von Sperrbildschirmdetails bis hin zu Verschlüsselungsschlüsseln – vor einer Reihe von Cybersicherheitsbedrohungen schützt, indem es sie von den Kernverarbeitungseinheiten absondert.

Der verlockende Preis des Galaxy A55, das am 20. März auf den europäischen Markt kommt, reicht von 479 Euro für das Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher bis zu 529 Euro für die 256-GB-Variante. Das Galaxy A35 hingegen ist für sein 6-GB-RAM- und 128-GB-Speichermodell mit einem attraktiven Einstiegspreis von 379 Euro angesetzt.

Über die Preisgestaltung hinaus weisen die beiden Modelle bemerkenswerte Spezifikationen auf. Jedes verfügt über ein 6,6-Zoll-OLED-Display, erstklassige Bildwiederholfrequenzen von 120 Hz und eine brillante Spitzenhelligkeit von 1000 Nits. Das Paar ist der Langlebigkeit verpflichtet und verspricht vier Jahre Android Betriebssystem-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates – etwas weniger als die siebenjährige Support-Verpflichtung der Galaxy S24-Serie.

Obwohl der A55 und der A35 viele Gemeinsamkeiten aufweisen, liegen ihre Unterschiede vor allem in der Rechenleistung und den optischen Fähigkeiten. Der A55 erhält eine Leistungssteigerung durch den fortschrittlichen Exynos 1480-Chipsatz, während der A35 Exynos 1380 seines Vorgängers beibehält. Auch die Kamerakonfigurationen unterscheiden sich, wobei der A55 im Vergleich zum A35 über überlegene Ultrawide- und Selfie-Sensoren verfügt.

In Erwartung weiterer Details zu möglichen Veröffentlichungsterminen in den USA könnten diese Newcomer in die internationalen Fußstapfen ihrer erfolgreichen A-Serie-Pendants treten und eine vielversprechende Kombination aus Innovation und Erschwinglichkeit bieten.

