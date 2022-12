No-code Tools sollen ihren Nutzern das Leben leichter machen und das Produkt so schnell wie möglich ohne zusätzliche Kosten für die Entwickler auf den Markt bringen. Leider kommt es oft vor, dass das Produkt nach einiger Zeit an Dynamik gewinnt und ein ernsthaftes Upgrade benötigt, während die Fähigkeiten der Plattform, auf der es entwickelt wurde, begrenzt sind und einfach nicht ausreichen, um die Aufgaben zu erfüllen.

Um solche Probleme zu lösen, entscheiden sie sich oft dafür, das Produkt nicht vollständig auf eine neue Plattform zu übertragen, sondern es mit professionelleren und moderneren Lösungen zu integrieren, die die Aufgaben erfüllen können. So können Sie mit Hilfe der Integration Ihr Produkt zu den geringsten Kosten erheblich aufwerten und das Beste aus verschiedenen Lösungen darin vereinen.

Vorteile der Integration mit Diensten von Drittanbietern

Die Integration von Diensten Dritter ist eine der einfachsten und schnellsten Möglichkeiten, Ihr Produkt zu verbessern. Außerdem ist die Integration nicht auf die Wahl eines Dienstes beschränkt, so dass die Funktionen der Plattform die Entwicklung Ihrer Anwendung nicht verlangsamen; Sie können die Funktionalität erweitern, ohne sich von Zeit zu Zeit nach einem moderneren Tool umsehen zu müssen, Sie können sicher die Chips auswählen, die Sie benötigen, und sie je nach Bedarf schrittweise in Ihr Projekt einbauen.

Durch die Integration mit Diensten von Drittanbietern können Sie:

Benutzerauthentifizierung konfigurieren;

Zahlungsmodule und Lieferdienste einbinden;

E-Mail-Dienste anbinden;

Anwendungen und Websites mit CRM-Systemen integrieren;

die Logik Ihrer Anwendungen erweitern;

Und vieles mehr.

Um den Prozess der Integration Ihres Produkts mit Diensten von Drittanbietern zu beginnen, müssen Sie die zu lösenden Aufgaben ermitteln. Wählen Sie anschließend einen oder mehrere Dienste für die Integration aus, die den gestellten Aufgaben entsprechen. AppMaster ermöglicht Ihnen auch die Integration mit beliebten und nicht nur mit Website- und Application-Buildern.

Bubble und AppMaster

Bubble ist eine Art no-code Entwicklungs-Mastodon. Es ermöglicht Ihnen die Erstellung von Webanwendungen, verfügt über einen großen Satz von Werkzeugen und hat die Fähigkeit, mit Plugins zu erweitern.

Bubble gibt es seit mehr als 10 Jahren, und in dieser Zeit wurde eine Vielzahl kleinerer und größerer Lösungen darauf entwickelt. In dieser Zeit haben sich die Technologien jedoch ebenso schnell weiterentwickelt, und die Anforderungen an die Funktionalität neuer Lösungen sind gestiegen. Jetzt müssen die Backend-Funktionen von Bubble möglicherweise verbessert werden, und hier kommt Ihnen die Möglichkeit der Integration mit moderneren und leistungsfähigeren Tools zu Hilfe, ohne dass Ihr Projekt übertragen werden muss. Eine solche Lösung ist die Integration von Bubble mit AppMaster.

AppMasterIm Gegensatz zu Bubbleauf die Arbeit mit dem Back-End und die Erstellung komplexer Logik für Web- und mobile Anwendungen ausgerichtet ist. Sie ermöglicht die Erstellung komplexer Geschäftsprozesse mit einem visuellen Editor und verfügt über einen integrierten Editor für externe API-Anfragen.

Bubble Die Integration mit AppMaster ermöglicht es Ihnen,:

Verwenden Sie AppMaster als Backend für Bubble Projekte.

als Backend für Projekte. Anbindung einer professionellen Datenbank(PostgreSQL) an Ihr Projekt.

Komplexe Abfrageverarbeitungslogik (Datenanalyse, Verzweigungsoperationen) zu implementieren.

Schnelles Erstellen und Integrieren zusätzlicher Microservices in das Projekt.

Sehen Sie sich ein detailliertes Beispiel für die Integration von AppMaster mit Bubble an.

Adalo und AppMaster

Adalo ist eine der beliebtesten no-code Plattformen für die Erstellung mobiler Anwendungen. Viele Benutzer wählen Adalo wegen seiner Einfachheit und Prägnanz.

Adalo ist eine gute Option für einen schnellen Start, da es Ihnen erlaubt, nicht nur mit dem Front-End, sondern auch mit dem Back-End, der Datenbank und der Geschäftslogik zu arbeiten. Allerdings sind die Möglichkeiten der Plattform recht begrenzt, die gesamte Funktionalität ist für einen schnellen Start konzipiert, und diese Einschränkungen erlauben es Ihnen nicht, eine komplexe professionelle Lösung zu erstellen.

Wenn Sie bereits über eine fertige Lösung auf Adalohaben, müssen Sie diese nicht vollständig auf eine andere Plattform übertragen oder ein teures Entwicklungsteam einstellen; in diesem Fall können Sie die Funktionalität der Anwendung mithilfe von Integrationen erweitern.

Die Integration von Adalo mit AppMaster ermöglicht es Ihnen:

Bauen Sie auf AppMaster Back-End für mobile Anwendungen, die auf Adalo .

Back-End für mobile Anwendungen, die auf . Anbindung einer leistungsfähigeren Datenbank (PostgreSQL) an Ihre Anwendung.

Komplexere Abfrageverarbeitung (Datenanalyse, Verzweigungsoperationen, etc.)

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Anwendungen mit Hilfe von Microservices.

Der AppMaster YouTube-Kanal bietet eine detaillierte Anleitung zur Integration von Adalo mit AppMaster über externe API-Anfragen.

Tilda und AppMaster

Tilda ist ein hervorragender modularer Website-Builder mit einem minimalen Setup, mit dem Sie Websites buchstäblich in ein paar Stunden erstellen können.

Mit Tilda können Sie erstellen:

Landing Pages für Waren oder Dienstleistungen;

Werbe- und Präsentationsseiten;

Kleine Unternehmens-Websites;

Einfache Online-Shops;

Blogs oder Portfolioseiten.

Im Grunde sind alle Produkte, die auf Tilda erstellt werden, dazu gedacht, Leads zu sammeln, aber ihre Weiterverarbeitung ist schwieriger. Tilda verfügt über ein eingebautes CRM, das alle über die Website eingegangenen Bewerbungen erfasst, aber es kann keine professionellen Lead-Management-Tools ersetzen.

Dies ist jedoch kein Grund zur Verzweiflung; Tilda hat die Möglichkeit, sich mit Diensten von Drittanbietern zu integrieren, indem es Daten über webhooks. In diesem Fall können Sie Ihr eigenes CRM erstellen, zum Beispiel mit einer no-code Plattform erstellen oder eine vorgefertigte Lösung verwenden und mittels Integration alle eingehenden Anfragen von einer bestehenden Website, die auf Tilda direkt an Ihr CRM-System senden. So können Sie mit Hilfe von no-code Tools die Aufgabe der Erfassung und Bearbeitung von Leads vollständig ab.

Ein Beispiel für diese Vorgehensweise finden Sie auf dem LernportalAppMaster .

Tilda Die Integration mit AppMaster ermöglicht es Ihnen,:

AppMater als Plattform für die Annahme von ausgefüllten Formularen nutzen.

Anwendungen in einer Datenbank zur weiteren Verarbeitung zu speichern.

Formulardaten zu analysieren und die notwendige Verarbeitungslogik auszuführen (Filterung, Spamkontrolle, mathematische Funktionen).

Automatischer Start zusätzlicher Aktionen (Versand von SMS, E-Mail, Nachrichten an Instant-Messenger).

Fazit

Der Markt wächst und entwickelt sich ständig weiter, ebenso wie die bestehenden Dienste. Um im Meer der Konkurrenz nicht unterzugehen, sollten die Beschränkungen der Plattform, die Sie für die Erstellung Ihrer Anwendung verwenden, nicht zu einem Stolperstein für Sie werden. Die Integration von vorgefertigten Lösungen mit Diensten von Drittanbietern ist eine großartige Option, um Zeit und Geld zu sparen und die Anwendung gleichzeitig deutlich zu verbessern und sie sicher, modern und technologisch fortschrittlich zu machen. Außerdem können Sie durch die Integration komplexe Geschäftsprozesse automatisieren und so Zeit für die Implementierung neuer Lösungen gewinnen.