Einer der besten Ansätze für die Verwaltung von Projekten ist das agile Projektmanagement. Dies ist auf die Flexibilität und die evolutionären Faktoren der Methoden zurückzuführen, die mit der Arbeit verbunden sind. Die agilen Methoden kamen 2001 auf. Die Idee war, agile Methoden in der Entwicklung einzuführen. Dieser Plan war für die Softwareentwicklung gedacht. Im Laufe der Zeit wurde die Umsetzung und Anpassung des agilen Managements reibungslos.

Um die ganze Idee hinter den agilen Methoden zusammenzufassen. Wir können sagen, dass es sich um einen iterativen Ansatz handelt, der im Laufe der Zeit immer besser wird. Agile Methoden machen es den Projektmanagern jedoch leichter, die Aufgaben und Arbeitsvorschriften ihres Teams einzuhalten. Die ganze Idee des agilen Projektmanagements basiert auf einer kontinuierlichen und flexiblen Verbesserung.

Was ist die agile Methodik: Hauptvorteile und Vorteile

Die im Jahr 2018 gesammelten Daten zeigen, dass viele Projekte agile Methoden verwenden. Möglicherweise hat das Unternehmen eine effektive Methode implementiert, um 28 % erfolgreicher zu sein als andere Organisationen. Es wird auch angegeben, dass etwa 71 % der Organisation jetzt Methoden in verschiedenen Perspektiven verwendet.

Wie genau wurde Agile so erfolgreich, und warum verlassen sich Projektmanager ausschließlich auf diesen einen Aspekt der Technologie? Das lässt sich präzise definieren: Die Kontrolle, die man mit agilen Methoden erhält, ist erheblich. Sie machen die Arbeit aller Projektmanager tatsächlich einfacher. Agile ist Ihre zuverlässige Wahl, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Autorität zu haben und die Kontrolle über die Projekte zu entwickeln. Agile Projektmanager haben es jedoch in sich, wenn es darum geht, Qualität in Bezug auf den Wert zu liefern, den der Kunde erwartet. Dieser Artikel behandelt die wichtigsten Aspekte und Gründe, warum Sie sich für agile Projektmanager entscheiden sollten:

Höhere Produktqualität



Agile Methoden betrachten das Testen als einen zuverlässigen Ansatz für die Entwicklung von Projekten, was bedeutet, dass Agile versteht, welchen Wert das Projekt in Bezug auf das Endergebnis abdeckt. Während des gesamten Entwicklungsprozesses werden Sie mit einem Kunden verbunden sein, der involviert bleibt. Die Funktion dieses Kunden besteht darin, alle Änderungen, die aufgrund der Marktrealitäten auftreten, zu kontrollieren, da wir wissen, dass Agile ein iterativer Prozess ist. Er setzt sich aus Teammitgliedern zusammen, die sich selbst verwalten können.

Kundenzufriedenheit



Bei allen Projekten, die unter der Aufsicht agiler Methoden durchgeführt werden, wird sichergestellt, dass der Kunde die Entscheidungsgewalt hat. Wenn man die Methoden anwendet, gibt man den Kunden nur in der Planungsphase Raum zur Mitwirkung. Wenn sie keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben, wirkt sich das möglicherweise auf die Flexibilität und die Art und Weise aus, wie die agilen Dienstleistungen angepasst werden.

Angenommen, es gelingt Ihnen, die Kunden mit der Methodik bei der Stange zu halten. Sie werden einen Anstieg der Effizienzrate für ein Qualitätsprodukt erleben. Außerdem werden Sie das Gefühl haben, dass Sie in der Lage sind, Ihrem Kunden ein besseres Feedback zu geben, das ihm einen Mehrwert bietet. Weitere Vorteile agiler Methoden sind die erhebliche Verkürzung der Marktzeit. Dies ermöglicht es dem Eigentümer eines jeden Produkts, die Kapitalisierung eines Produkts auf einfache Weise zu erhalten.

Bessere Kontrolle



Was die Teammitglieder und ihr Management betrifft, so ermöglichen agile Methoden Transparenz und effizientes Feedback während des gesamten Projekts. Daher ist die ultimative Kontrollinstanz und die Fähigkeit, jeden Aspekt des gesamten Projekts zu überwachen, mit einer zuverlässigen Methodik einfacher. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Qualität in sicheren Händen ist, was das Vertrauen der Beteiligten stärkt.

Verbesserte Vorhersagbarkeit des Projekts



Wenn Sie agile Methoden anwenden, werden Sie eine größere Transparenz erfahren. So können Sie Risiken in der Zukunft vorhersehen und Pläne zur Risikominderung erstellen, die sich langfristig auf die Qualität des Produkts auswirken. Als Manager sind Sie nicht nur in der Lage, langfristige Vorhersagen zu treffen und Strategien für die Entscheidungsfindung zu entwickeln, damit die Projektmanager reibungslos arbeiten können. Der Scrum-Prozess beispielsweise nutzt Sprint-Backlogs und Burndown-Diagramme, um das Projekt sichtbarer zu machen und es den Managern zu ermöglichen, die Leistung zu prognostizieren und entsprechende Pläne zu machen.

Geringere Risiken



Die Theorie besagt, dass der Einsatz Ihrer Methodik dazu beitragen kann, die Fehlerquote erheblich zu senken. Wer in der Lage ist, ein solch immenses Risiko zu überblicken und auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen, wird wahrscheinlich in fast allen Fällen erfolgreich sein. Die Rolle konzentriert sich darauf, Aufgaben in kleinen Sprints abzudecken. Dies gewährleistet letztlich eine kontinuierliche Lieferung und eine ununterbrochene Leistung, die die Qualität des Produkts garantiert.

Erhöhte Flexibilität



Wenn Sie das agile Projektmanagement in Teams einführen, werden Sie feststellen, dass eine Verbesserung und eine unvergleichliche Flexibilität erreicht werden. Darüber hinaus werden Sie sehen, dass die Teammitglieder zusammenarbeiten, dass kleine Arbeitsschritte durchgeführt werden und dass ein ständiges Feedback gegeben wird. Alle Product Owner fühlen sich ausreichend in die Projekte eingebunden. Die Aufteilung des Projekts in kürzere Sprints ermöglicht es, dass Agile überschaubar funktioniert. Alle Teams sind in der Lage, aktiv Maßnahmen zu ergreifen und Lösungen für kleinere Abrechnungsprobleme im Hinblick auf deren Auftreten zu schaffen.

Vorhersehbare Kosten und Zeitplan



Da alle Sprint-Entwürfe im Agile eine feste Dauer haben, sind die Kosten besser vorhersehbar. Allerdings ist die Arbeit auf die Teammitglieder und ihre festen Zeitpläne beschränkt. Kombiniert man diese Arbeiten mit der Gesamtschätzung, die für jeden Sprint vorgesehen ist, erhält man einen effizienten Näherungswert für die Gesamtarbeit und ihre Kosten. Mit diesen Methoden und den Vorteilen, die Ihnen Agile bietet, können Sie zufriedenstellende Ergebnisse für Ihre Kunden erzielen.

Kontinuierliche Verbesserung



Sobald Sie sich auf das konsequente Feedback für ein Qualitätsprodukt einstellen, werden Sie eine deutliche Veränderung in der Arbeitsweise feststellen. Die Rückmeldungen spielen eine wichtige Rolle bei der allgemeinen Verbesserung Ihrer Leistung. Selbstreflexion und die Fähigkeit, sich intern zu verbessern, ist eines der vielen Prinzipien, die das agile Rahmenwerk vorgibt.

Es ermöglicht Selbstmanagement



Da agile Teams selbstverwaltet sind, müssen sie sich auf die Autonomie und die Entscheidungen anderer verlassen können. Agile Teams haben die Macht über ihre Entscheidungen. Dies führt zu einer stärkeren Abschirmung der Einmischung von Sponsoren auf das Management. Die letzte funktionale Natur zwischen Teams ermöglicht es, die Fähigkeiten der Teammitglieder zu verbessern, um ein Qualitätsprodukt zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen werden die Fähigkeiten des Einzelnen insgesamt verbessert. Außerdem lernen sie neue Rollen kennen, die ihrer Leistung entsprechen können. Weitere Vorteile von Agile sind ein geschlossenes Umfeld von Teams mit flexiblen Strukturen.

Mehr relevante Metriken



Ein nützliches Instrument für Manager, Teammitglieder und Kunden ist das Agile Framework. Es hilft den Teams, Fallen wie unkontrollierte Kosten und schleichende Ausweitung des Projektumfangs zu vermeiden. Agile Teams verwenden Metriken, die präziser und aussagekräftiger sind als die Metriken, die bei traditionellen Ansätzen zur Vorhersage von Projektzeit und -kosten und zur Überwachung der Projektleistung verwendet werden.

Warum sollten Sie diese Methode anderen vorziehen?

Agile Methoden sind eines der leistungsfähigsten Werkzeuge für die Verkehrsentwicklung. Die Vorteile, die agile Methoden bieten, sind für das Entwicklungsteam sehr effektiv: Agile Methoden ermöglichen es den Projektteams, mehrere der typischen Projektprobleme effektiver zu bewältigen. Dazu gehören die Kosten, die Vorhersagbarkeit des Zeitplans und die schleichende Ausweitung des Projektumfangs.

Abschließendes Urteil:

Die Methode der "kleineren Teile" bei der Planung von allem, auch bei der Entwicklung von Produkten, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Teams können Aufgaben schneller und mit weniger Hindernissen abschließen. Welche Methodik würden Sie für die Umsetzung Ihres Projekts wählen, wenn die Geschwindigkeit der Umsetzung für Sie eine entscheidende Rolle spielt?

Diese vielversprechende Richtung ermöglicht es Ihnen, den Prozess zuweilen zu beschleunigen. Als zusätzlicher Bonus schont No-Code auch Ihr Budget, da Sie nicht viele Entwickler einstellen müssen. Heutzutage können No-Code-Plattformen nicht nur MVPs, sondern auch große, hochbelastete Systeme auf Unternehmensebene erstellen. Ein Beispiel dafür ist die AppMaster-Plattform. Mit dieser Plattform können Sie Webanwendungen, mobile Anwendungen und ein Backend erstellen. Und im Gegensatz zu den meisten analogen Produkten erhalten Sie bei AppMaster den Quellcode.

Häufig gestellte Fragen:



Was sind die Vorteile von Agile?



Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Vorteile von Agile und die Gründe, warum sich führende Unternehmen für diese Methode zur Verwaltung ihrer Projekte entscheiden:

Qualitativ hochwertige Waren



Kundenzufriedenheit



Bessere Beherrschung



Mehr Vorhersehbarkeit des Projekts



Geringere Gefahren



Größere Anpassungsfähigkeit



Konstante Entwicklung



Erhöhter Teamgeist



Welches ist der wichtigste Vorteil von Agile?



Eines der besten Dinge, die Sie mit der agilen Methodik erreichen können, ist die Fähigkeit, die Probleme zu lokalisieren, die im gesamten System auftreten. Sie werden in der Lage sein, wesentliche Lösungen effektiv und vorausschauend zu entwickeln.

Was sind die Vorteile von Agile Testing?



Die fünf größten Vorteile der agilen Methodik:

Der Testprozess bezieht die Tester sofort mit ein



Frühzeitiges Testen ist mit agilem Testen möglich



Agiles Projektmanagement reduziert Kosten und spart Zeit



Die Methoden haben jetzt mehr Zeit für die Entwicklung und Ausführung von Testfällen



Defekte sind weit weniger kostspielig



Was ist bei der agilen Entwicklung wichtig?



Der agile Rahmen führt zu einer erheblichen Verbesserung der Durchlaufzeit. Sie müssen in der Lage sein, Engpässe in den Systemen zu erkennen. Auf diese Weise können Sie datengestützte Entscheidungen treffen, die mit Hilfe des agilen Projektmanagements zu präzisen Formen führen.

Was ist das Wichtigste an Agile?



Die Kunst, Dinge zu vereinfachen, um den Arbeitsaufwand zu minimieren, ist in einem agilen Rahmen entscheidend. Ziel ist es, die geforderte Aufgabe mit gerade genug Arbeit zu erledigen.