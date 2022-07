Viele Unternehmen haben festgestellt, dass sie mit einer mobilen Anwendung ihre Marke aufwerten, die Kundentreue stärken und ihre Gewinnspanne erhöhen können. Vielleicht hat Sie dies dazu inspiriert, Ihre eigene mobile Anwendung zu entwickeln! Auch wenn Ihre App-Idee lobenswert ist, gibt es bei der App-Entwicklung einige wichtige Dinge zu beachten.

Es macht keinen Sinn, irgendeine App-Idee zu entwickeln, nur um damit zu prahlen! Es ist viel klüger, sich die Zeit zu nehmen, eine effiziente und nützliche App zu entwickeln, die den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe entspricht! Obwohl einige Unternehmen ähnliche Fehler bei der App-Entwicklung gemacht haben, müssen Sie das nicht! Dieser Leitfaden enthält einfache Schritte zur Erstellung einer effizienten App. Wenn Sie dieser Liste von Schritten folgen, finden Sie die richtigen Werkzeuge, um eine erfolgreiche mobile App für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Zu beachtende Schritte zur Erstellung einer effizienten App



Die Entdeckungs- oder Forschungsphase ist der erste Punkt, mit dem Sie bei der Erstellung einer App beginnen sollten. In der Findungsphase der Entwicklung einer mobilen App sind einige wichtige Faktoren ausschlaggebend dafür, wie effizient sie wirklich ist.

Wer sind Ihre Benutzer?



Unternehmen müssen zu Beginn des App-Erstellungsprozesses die Frage beantworten, wer sie sind. Unternehmen müssen bestimmen, wer ihre App-Zielgruppe ist, um zu entscheiden, welche Funktionen einer mobilen App für die Nutzer am besten geeignet sind. Indem sie die Zielgruppe ihrer App so genau wie möglich bestimmen, können Unternehmen eine App erstellen, die die Probleme ihrer potenziellen Nutzer löst.

Das Profil potenzieller App-Nutzer lässt sich nach sozialen, demografischen oder geografischen Faktoren eingrenzen. Auch das Verhalten, die Motivation, die Gewohnheiten und die Probleme der Nutzer können in die relevanten App-Metriken einfließen. Es ist von größter Bedeutung, dass Unternehmen ihre ideale Zielgruppe bestimmen, bevor sie mit der Entwicklung einer App beginnen. Bestimmen Sie die ideale Zielgruppe für Ihr Unternehmen. So stellen Sie sicher, dass Ihre mobile Anwendung effizient ist und von Ihren Endnutzern geschätzt wird.

Wer ist Ihre Konkurrenz?



Als Erweiterung der Entdeckungsphase schließt die Frage nach dem "Wer" auch Ihre Konkurrenten ein! Bevor Sie Ihre App entwickeln, ist eine gründliche Recherche über Ihre Konkurrenz notwendig. In dieser Phase der App-Entwicklung geht es nicht darum, ein anderes Unternehmen zu kopieren oder "das Rad neu zu erfinden". Damit Ihre App für ihre Zielgruppe möglichst effizient und nützlich ist, muss sie die Bedürfnisse ihrer Nutzer auf einzigartige Weise erfüllen. Ihre mobile App sollte sich dadurch auszeichnen, dass sie die Probleme ihrer Nutzer auf eine Art und Weise löst, wie es ihre Konkurrenten nicht getan haben.

Unternehmen müssen eine gründliche Marktforschung über die Funktionen konkurrierender Apps durchführen. Nur so können sie die richtigen Lösungen für ihre App-Zielgruppe finden. Es macht keinen Sinn, eine weitere App zu entwickeln, die genau die gleichen Probleme löst oder genau die gleichen Funktionen wie die der Konkurrenz hat. Die Nutzer werden nicht in der Lage sein, Ihr Alleinstellungsmerkmal zu erkennen. Außerdem ist eine Kopie der mobilen App eines anderen Unternehmens kein gutes Bild für Ihre Marke! Durch die Analyse Ihrer Konkurrenz können Sie Apps mit besseren, schnelleren oder komfortableren Funktionen entwickeln als Ihre Mitbewerber!

Zusätzliche Schritte für die Entwicklung einer effizienten App



Was sind die Funktionen Ihrer App?



Die Kernfunktionen Ihrer App definieren, worum es in der App geht. Ihr Nutzerprofil kann die nützlichsten Funktionen Ihrer mobilen App bestimmen. Bevor Sie mit der Entwicklung Ihrer App beginnen, muss Ihr Unternehmen das Was Ihres Produkts ermitteln. Diese App-Funktionen sollten sich auf den Schmerzpunkt, das Problem oder das "Was" beziehen, das Ihre App lösen soll. Möchten Sie eine mobile Miet-App entwickeln? In diesem Fall würden die Nutzer genaue Geolokalisierungsfunktionen, Fotogalerien, Messaging-Plattformen und Preisvergleichstools zu schätzen wissen.

Wenn Sie eine Fitness-App entwickeln wollen, würden ein BMI-Rechner, ein Gewichts-Tracker und ein Ernährungsscanner Ihre App am effizientesten machen. E-Commerce-Apps würden von einer sicheren Zahlungsabwicklung, In-App-Werbung und App-Monetarisierungsfunktionen profitieren. Möchten Sie App-Funktionen für Ihre App-Zielnutzer monetarisieren? Diese Monetarisierungsfunktionen würden während des Entwicklungsprozesses konzipiert werden. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, aber es geht darum, die Funktionen Ihrer mobilen Apps für die Nutzer so nützlich und effizient wie möglich zu gestalten.

Wie werden Sie Ihre User Journey gestalten?



Eine User Journey ist die gesamte Erfahrung und Interaktion eines Benutzers mit einer App von Anfang bis Ende. Sie definiert den Prozess, in dem der Benutzer mit Ihrer App interagiert, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Wie effizient diese User Journey für Ihre App-Zielgruppe ist, hängt davon ab, wie Sie Ihre Anwendung gestalten. Die ideale User Journey sollte bequem und einfach zu bedienen sein.

Die Zielgruppe Ihrer App schätzt eine genaue und zuverlässige User Journey, die ihnen schnellen Zugang zu den benötigten Informationen bietet. Ihre Anwendung sollte die Benutzerführung auf eine angenehme, nahtlose und problemlose Weise erleichtern. Die User Journey Ihrer Anwendung sollte außerdem konsistent und zuverlässig sein, wenn es darum geht, die Probleme der App-Zielgruppe zu lösen. Zuverlässige Anwendungen schaffen Vertrauen und machen sie zur bevorzugten mobilen Anwendung für zufriedene Nutzer. Aufgrund der effizienten User Journey wird die Zielgruppe Ihrer App eher Ihre App nutzen als die der Konkurrenz.

Wie viel kostet es, eine App zu erstellen?



Die Kosten für die Entwicklung einer mobilen App-Lösung hängen von Ihrem Budget, den Funktionen des App-Codes und Ihrem App-Entwicklungsteam ab. Je komplexer die Anpassungen einer App sind, desto teurer wird die Erstellung der App. Es ist jedoch zu beachten, dass eine No-Code-Lösung deutlich weniger kostet als eine allgemeinere mobile Lösung.

Kann ich meine App kostenlos erstellen?



Auf jeden Fall! Bei so vielen verfügbaren Optionen können auch Nicht-Codierer ihre Apps ohne die Dienste von App-Entwicklern kostenlos erstellen. Wählen Sie einfach die Plattform aus, die Sie für die Entwicklung Ihrer App verwenden möchten. Sobald Sie Ihre App-Entwicklungsplattform ausgewählt haben. Die Benutzer können die Funktionen und das Layout der App über eine praktische "Drag-and-Drop-Schnittstelle" ändern. Und schließlich können Sie Ihre App mit einem einfachen Upload in Ihrem App-Store verfügbar machen!

Der Google Play Store ist der beliebteste App-Store mit bisher über 2,7 Millionen Apps auf seiner Plattform (Quelle: Wikipedia). Sobald Ihre neu erstellte App in den Google-App-Store hochgeladen wurde, kann sie von Millionen von App-Store-Nutzern weltweit gesehen und heruntergeladen werden. Diese einfachen Schritte ermöglichen es Nicht-Codierern, ihre kostenlosen Apps ohne App-Entwickler zu erstellen. Die Verwendung von No-Code-Plattformen senkt die Kosten für die Erstellung einer App erheblich. Außerdem wird die Zeit verkürzt, in der diese Apps im App Store veröffentlicht werden können! Aufgrund ihrer Vorteile sind No-Code-App-Plattformen eine gute Option für App-Entwicklungsanfänger, um ihre Apps zu erstellen.

Wie generieren kostenlose Apps Geld?



Unternehmen können Apps zu Geld machen, auch wenn sie den Nutzern im App Store kostenlos angeboten wurden. Zu den Monetarisierungsstrategien kann die Erhebung von Abonnementgebühren für die Nutzung der Dienste der Anwendung gehören. Dies ist eine unkomplizierte Art der App-Monetarisierung. Die Benutzer müssen bei der Anmeldung oder Registrierung eine Gebühr für die Monetarisierung der Anwendung zahlen, um Zugang zu den Diensten zu erhalten. Diese Gebühren für die Monetarisierung von Apps werden in der Regel wöchentlich, monatlich oder jährlich in Form von Abonnementverlängerungen für die App erhoben.

Unternehmen, die Apps monetarisieren, locken die Nutzer gelegentlich mit Sonderpreisen und In-App-Marketinganreizen. Zu den Möglichkeiten der App-Monetarisierung gehören Nachrichtenmedien-Apps, Fitness-Apps oder sogar Produktivitäts- und Terminplanungs-Apps. Diese Unternehmen monetarisieren ihre App-Angebote, indem sie von den Nutzern eine In-App-Gebühr verlangen. Die Nutzer sind gerne bereit, für die App-Monetarisierung zu zahlen, sobald sie den Wert der In-App-Dienste erkennen.

Die In-App-Monetarisierung ist ein weniger direkter Weg, den Nutzern In-App-Dienste und -Produkte in Rechnung zu stellen. Nachdem die Nutzer durch ein anfängliches kostenloses Angebot an die App gebunden wurden, werden sie durch In-App-Werbung "angelockt". Unternehmen, die Apps mit In-App-Werbung monetarisieren, vermarkten Produkte und Dienstleistungen direkt innerhalb der App an ihre Nutzer. In-App-Werbung nutzt Banner, Pop-ups, Nachrichten, Videos oder sogar Minispiele innerhalb von Apps, die die Monetarisierung erleichtern. Unternehmen, die Apps monetarisieren, profitieren davon, indem sie Geld von ihrer In-App-Zielgruppe erhalten.

Kann ich eine mobile App selbst erstellen?

Mit den verfügbaren No-Code-Plattformen ist es möglich, Ideen für mobile Apps selbst zu entwickeln und zu erstellen. App-Builder-Plattformen ermöglichen es Benutzern, ihre mobilen Anwendungen ohne die Dienste von App-Entwicklern zu erstellen. Einmal erstellt, können die Apps einfach in einen App-Store hochgeladen werden. No-Code-Plattformen vereinfachen den App-Erstellungsprozess durch einfaches Ziehen und Ablegen. Diese No-Code-App-Builder sind visuell orientiert und benutzerfreundlich.

Je nach Komplexität der Funktionen Ihrer App kann es jedoch sein, dass ein Nicht-Codierer damit überfordert ist. Die komplexen Funktionen Ihrer App-Idee erfordern möglicherweise die Dienste eines No-Code-Entwicklers (ein Ingenieur, der auf die Arbeit mit No-Code-Plattformen spezialisiert ist), um Ihre benutzerdefinierten Funktionen zu entwickeln. Ein App-Entwickler verfügt über das nötige Fachwissen, um auf Ihrer App-Idee aufzubauen und die effizienteste App für Ihre Benutzer zu erstellen. Ihr Fachwissen kann Ihnen die Mühe abnehmen, eine App von Grund auf zu entwickeln. Sie können AppMaster um eine Liste offizieller Partner mit lizenzierten Ingenieuren bitten, die Ihre App mit AppMaster erstellen können. Die eigentliche Frage ist also nicht, ob Sie eine mobile App selbst erstellen können, sondern eher, ob Sie es wollen.

Kann ich eine App ohne Programmierkenntnisse erstellen?

Sie haben also diese tolle App-Idee, die Sie gerne umsetzen würden, aber Sie sind kein Programmierer! Kannst du trotzdem eine App erstellen, die die Benutzer hilfreich finden? Die Antwort lautet: Ja! Ihre brillante App-Idee ist mit No-Code-Plattformen, wie AppMaster, möglich.

Mit der AppMaster-Plattform ist der Aufbau einer No-Code-App nahtlos. Der Erfolg Ihrer mobilen App hängt von der Auswahl des besten App-Entwicklungsteams und der besten Plattform ab. AppMaster bietet Unternehmen die Vorteile der App-Entwicklung ohne den Aufwand!

Wie auch immer Ihre App-Idee aussieht, AppMaster kann App-Lösungen entwickeln, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Wir entwickeln Apps, die zuverlässig und effizient sind und die Bedürfnisse Ihrer Benutzer erfüllen. AppMaster bietet außerdem einen ausgezeichneten laufenden Kundensupport und Wartung. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unserem Expertenteam von no-code Entwicklern, noch heute!