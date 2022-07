Yoga ist eine sehr wohltuende und effektive Übung für Geist und Körper, die eine breite Palette von emotionalen, körperlichen und spirituellen Vorteilen bietet. Laut Statistik beträgt die geschätzte Zahl von Yoga-Praktizierenden weltweit 300 Millionen, und die globale Yoga-Industrie hat einen Wert von 80 Milliarden US-Dollar. Diese Statistiken weisen auf die enorme Popularität von Yoga hin. Es kann viele verschiedene Gründe geben, warum Sie mit Yoga beginnen möchten. Auch wenn Sie ein erfahrener Yogapraktizierender sind, sollten Sie damit beginnen, moderne Tools und Technologien als effiziente mobile Yoga-App zu nutzen, um Ihre Fitness und Ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern.

Wenn Sie also nach einer gründlichen Anleitung zum Erstellen einer Yoga-App ohne Codierung suchen, sind Sie hier genau richtig. Am Ende dieses Artikels werden Sie die wesentlichen Fähigkeiten und Kenntnisse erlernen, die Sie benötigen, um AppMaster für die Entwicklung von Yoga-Apps zu verwenden und eine benutzerfreundliche App zu erstellen, mit der Sie Ihre Fitness- und Trainingsroutine verfolgen können. Beginnen wir zunächst mit einigen Grundlagen.

Wie starte ich die Yoga at Home App?



Die Popularität von Yoga nimmt zu, weil immer mehr Menschen seine körperlichen und psychischen Vorteile erkennen. Die Mehrheit der Menschen, die Yoga praktizieren, gibt an, an Selbstentwicklung und der Verbesserung ihrer Spiritualität interessiert zu sein. Solche Faktoren müssen bei der Entwicklung einer Yoga-App berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Benutzer engagiert und interessiert bleiben, Yoga über die App zu praktizieren.





Wenn Sie Faktoren berücksichtigen, wie Sie Yoga über eine mobile Anwendung starten können, müssen Sie verschiedene Faktoren wie die Zielgruppe berücksichtigen, um festzustellen, wonach sie suchen. Verschiedene Arten von Zuschauern möchten möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen Yoga praktizieren, z. B. um schlechte Gewohnheiten aus ihrem Leben zu beseitigen, ihren Lebensstil zu ändern, eine Krankheit zu überwinden und ihre Gesundheit und ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern.

Funktionen einer Yoga-App



Wenn es darum geht, einer mobilen Yoga-Anwendung verschiedene Funktionen hinzuzufügen, können Sie je nach Ihren Anforderungen viele verschiedene Funktionen und Funktionen in Betracht ziehen. Ein zuverlässiger Weg, um sicherzustellen, dass Sie alle wesentlichen Funktionen hinzufügen, besteht darin, sich selbst als Zielgruppe zu betrachten und die Funktionen zu berücksichtigen, die Sie von einer Yoga-App erwarten würden. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Funktionen aufgeführt, die Sie einer Yoga-App hinzufügen müssen.

Yoga-Kurse



Das Ziel beim Erstellen und Herunterladen einer Yoga-App ist es, sicherzustellen, dass Sie alle Aufzeichnungen über die Yoga-Sitzungen oder -Lektionen aufbewahren können. Daher muss die Anwendung einen Abschnitt für Yoga-Kurse haben, in dem Sie eine Vielzahl von Bildern, Videos und Animationen hinzufügen können. Auch Yogalehrer lieben diese Funktion, weil sie es ihnen ermöglicht, einen gut organisierten Stundenplan zu führen. Es besteht ein großer Bedarf an einer App, die es Yogalehrern ermöglicht, die Yogastunden im Notfall einfach neu zu planen oder zu verschieben, also sollten Sie diese Funktion ebenfalls hinzufügen.

Bloggen



Das Hinzufügen eines Blog-Bereichs zu Ihrer Yoga-Anwendung kann Ihre Idee auf die nächste Stufe bringen. Viele Menschen möchten sich Wissen über Yoga aneignen und lernen, wie man es praktiziert. Eine gut gestaltete mobile Yoga-Anwendung ist sowohl für Anfänger als auch für Yoga-Experten nützlich. Daher ist die Integration eines Yoga-Bereichs in Ihre Yoga-App eine großartige Möglichkeit, ein breiteres Publikum anzusprechen. Es erhöht auch die Chancen, dass Ihre App beliebter und erfolgreicher wird, da die Leute die Links des Blogs auf Social-Media-Plattformen teilen. In ähnlicher Weise können Lehrer ihre Yogaschüler auch einfach auf die Blogs oder Videos in Ihrer App verweisen, was nützlich ist, um Anerkennung und Glaubwürdigkeit zu erlangen.

Anmeldung



Sie sollten die Bedeutung des Angebots angepasster Inhalte nicht außer Acht lassen, da heutzutage immer mehr Benutzer solche Inhalte verlangen. Wenn Sie außerdem planen, In-App-Käufe über Ihre Yoga-Anwendung anzubieten, müssen Sie die Registrierungs- und Anmeldefunktionen einbeziehen. Stellen Sie sicher, dass der Registrierungsprozess schnell und einfach ist, damit sich jeder bei Ihrer App registrieren kann, indem Sie grundlegende Informationen wie Name, Alter, Kontaktinformationen und eine kurze Einführung angeben. Heutzutage ist die Integration mit Social-Media-Plattformen einfach, daher sollten Sie eine Option zum Erstellen eines neuen Kontos über Facebook, Gmail und andere derartige Netzwerke bereitstellen.

Benachrichtigungen



Der wahrscheinlichste Grund, warum jemand eine Yoga-App auf seinem Handy installiert, ist, dass er eine Yoga-Routine entwickeln möchte, um den maximalen Nutzen zu erzielen. Sie können ihnen dabei durch Push-Benachrichtigungen helfen. Diese Funktion ist wichtig, da wir als Benutzer sie gerne vergessen, wenn wir eine App nicht regelmäßig verwenden. Daher helfen Ihnen tägliche Benachrichtigungen, eine Verbindung zu den Benutzern Ihrer Yoga-App herzustellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Push-Benachrichtigungen zu verwenden, um Ihre Interaktion mit den Benutzern zu erhöhen. Sie können beispielsweise täglich Motivationszitate versenden oder kurz die Vorteile von Yoga besprechen, um die Benutzer zum Besuch von Yogakursen zu inspirieren. Darüber hinaus sind Benachrichtigungen auch nützlich, um Benutzer an bevorstehende Aktivitäten und Ereignisse in der Nähe zu erinnern.

Online-Shop



Der Trend, In-App-Käufe anzubieten, wird immer häufiger und beliebter, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie, wenn die E-Commerce-Branche auf dem Vormarsch ist. In der Yogabranche gibt es viele verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Zum Beispiel ein Kleid für Yoga, Matten, Taschen, Handtücher, Produktangebote zur Schaffung eines Meditationsbereichs und viele andere Produkte, die die Vorteile von Yoga verstärken. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihrer Yoga-App einen Online-Shop hinzuzufügen, müssen Sie sich auf die Implementierung effizienter und sicherer Zahlungsgateways konzentrieren. Benutzer bevorzugen Apps und Geschäfte mit einer Vielzahl von Zahlungsoptionen wie der traditionellen Kredit-/Debitkarte und verschiedenen mobilen Bankoptionen wie PayPal und Apple Pay. Im Gegensatz zu den Funktionen auf dieser Liste ist das Hinzufügen eines Online-Shops zu Ihrer Yoga-Anwendung eine völlig optionale Funktion, da Sie wahrscheinlich keine Produkte verkaufen möchten. Daher sollten Sie zuerst Ihre eigenen Anforderungen berücksichtigen und dann entscheiden, welche Funktionen Sie Ihrer Zielgruppe anbieten möchten.

Herausforderungen



Das Hinzufügen täglicher und wöchentlicher Herausforderungen zu Ihrer App ist eine weitere zuverlässige Möglichkeit, die Interaktion mit den App-Benutzern zu steigern. Solche Herausforderungen werden die Menschen dazu bringen, regelmäßig Yoga zu praktizieren und eine intrinsische Motivation haben, die Herausforderungen zu meistern. Wenn Sie die App-Benutzer binden möchten, sollten Sie sie außerdem für das Abschließen der Herausforderungen belohnen. Eine Belohnung kann die einfache Form eines digitalen Abzeichens oder einiger Coupons für Ihren Online-Shop sein, falls Sie einen haben. Ein Erfolgserlebnis wird den Benutzern große Zufriedenheit bringen.

Veranstaltungen



Yoga-Events sind auf der ganzen Welt beliebt. Es können viele solcher Veranstaltungen wie Outdoor-Yoga-Workshops, Seminare von Yoga-Gurus, lokale Yoga-Stunden und verschiedene andere Veranstaltungen stattfinden. Sie sollten eine Funktion zum Erstellen und Verwalten von Yoga-Events hinzufügen, damit die Benutzer mit allen Yoga-bezogenen Aktivitäten Schritt halten können. Es wird auch das Engagement mit Ihrer App durch zahlreiche Kampagnen und Veranstaltungen verbessern.

Design und Layout



Die Gesamtstruktur und das Layout, oder in technischer Hinsicht das UX- und UI-Design der App, können den entscheidenden Faktor für den Erfolg und die Popularität einer mobilen Anwendung darstellen. Alle oben genannten Funktionen müssen auf logische und benutzerfreundliche Weise präsentiert werden. Benutzer neigen dazu, die Glaubwürdigkeit einer Website oder mobilen App anhand ihres Designs zu beurteilen. Daher sollten Sie sich besonders darauf konzentrieren, die App ansprechend, ansprechend und benutzerfreundlich zu gestalten, damit alle Arten von Benutzern unterschiedliche Funktionen nutzen können.

Wie viel kostet es, eine Yoga-App zu erstellen?



Der Zeit- und Geldaufwand für die Entwicklung einer Yoga-App hängt direkt von der Art und Anzahl der gewünschten Funktionen ab. Andere Faktoren wie Zielgruppe, Komplexität des UI/UX-Designs, spezifische Funktionalitäten, Skalierbarkeit und Zielplattform (iOS oder Android) wirken sich ebenfalls auf das Entwicklungsbudget einer Yoga-App aus. Die geschätzten Kosten für die Entwicklung einer professionellen Yoga-App liegen zwischen 15.000 und 35.000 US-Dollar. Es ist offensichtlich, dass die traditionelle Art, eine mobile Yoga-App zu entwickeln, kostspielig und kompliziert ist. Das Gute ist, dass Sie mit AppMaster viel Geld, Zeit und Energie sparen können, indem Sie seine No-Code-Plattform verwenden, um eine zuverlässige, effiziente und benutzerfreundliche App zu erstellen.

Wie erstelle ich eine App für Ihren Fitness- und Yogaunterricht?



Jetzt, da Sie mit den wesentlichen Funktionen einer mobilen Yoga-App vertraut sind, sind Sie in einer guten Position, um zu verstehen, wie Sie eine App für Ihr Fitnessstudio, Ihr Fitnesscenter oder Ihre persönlichen Yoga-Kurse erstellen können. Befolgen Sie diese drei Schritte, um eine benutzerfreundliche App zu erstellen:

Schritt 1 – Planung

Die Planung ist wohl der wichtigste Teil eines jeden Projekts, einschließlich der Entwicklung mobiler Apps. Sie sollten gründlich recherchieren, bevor Sie eine bestimmte Art von Yoga-App auswählen, die Sie erstellen möchten. Die Planungsphase umfasst die Identifizierung der Zielgruppe, die Bewertung eines erwarteten Marktanteils und die Entwicklung moderner Lösungen, um die Wettbewerber zu überholen. Die in dieser Phase gesammelten und analysierten Daten sind während des gesamten Entwicklungsprozesses wichtig. Es legt auch die Grundlage für die Funktionalitäten, den Umfang, das Budget, die Plattform und das Gesamtdesign der Yoga-App.

Schritt 2 – Wählen Sie eine Entwicklungslösung aus

Die Entwicklung mobiler Apps ist eine große Industrie, die eine breite Palette von Lösungen in Form von Entwicklungsstapeln wie MEAN und MERN anbietet. Abhängig von den erwarteten Funktionen Ihrer App und unter Berücksichtigung der Kosten, die Sie bereit sind, für die App-Entwicklung auszugeben, sollten Sie eine geeignete Technologie auswählen. Eine der effizientesten und kostengünstigsten Möglichkeiten, eine Yoga-App zu entwickeln, besteht darin, sich auf die No-Code-Entwicklungslösung von AppMaster zu verlassen. Es wird den gesamten Entwicklungsprozess einfacher, schneller, erschwinglicher und sauberer machen. Andernfalls ist es wahrscheinlich komplex und sehr teuer, professionelle Entwickler einzustellen, um fortschrittliche Entwicklungstechnologien wie React Native, Swift und JavaScript zu verwenden. Da die Entwicklungskosten ein wichtiger Entscheidungsfaktor bei der Entwicklung von Yoga-Apps sind, wird empfohlen, dass Sie sich auf eine No-Code-Entwicklungslösung verlassen.

Schritt 3 – Erstellen und Testen



Der dritte und letzte Schritt bei der Entwicklung einer benutzerfreundlichen Yoga-App besteht darin, die App mit allen erforderlichen Funktionen und wesentlichen Funktionalitäten zu erstellen, wie oben beschrieben. Im Allgemeinen sind gängige Funktionen wie Registrierung, Suchoptionen, Integration mit Social-Media-Netzwerken und Implementierung von Zahlungsgateways einfach zu erreichen. Die meiste Entwicklungszeit wird normalerweise für Funktionen aufgewendet, die in einer App einzigartig sind. Abschnitte für Yoga-Sitzungen und -Veranstaltungen sind beispielsweise ein einzigartiger Bestandteil einer mobilen Yoga-App. Nachdem Sie die App erstellt haben, müssen Sie sie gründlich testen, bevor Sie sie starten. Der Testprozess umfasst das Erkennen und Beseitigen verschiedener Arten von Fehlern, Störungen und potenziellen Mängeln in einer App. Sie sollten Usability-Tests vor der Massenfreigabe durchführen, um sicherzustellen, dass die Zielgruppe einfach und effizient mit der App interagieren kann.

Welche Yoga-App ist völlig kostenlos?



Wir leben im digitalen Zeitalter, daher finden Sie im Google Play Store und im App Store definitiv eine große Auswahl an kostenlosen mobilen Yoga-Apps. Apps wie Yoga for Beginners Mind + Body, Simply Yoga, Grokker und Underbelly haben sich in der Yoga-App-Branche einen Namen gemacht. Eine der bekanntesten kostenlosen mobilen Yoga-Apps ist Asana Rebel. Sie können kostenlos auf alle wichtigen Funktionen zugreifen und sie verwenden, um durch Ernährungspläne, Trainingstipps und regelmäßige Yoga-Sitzungen erhebliche Veränderungen im Lebensstil vorzunehmen. Es enthält einen Abschnitt für tägliche Herausforderungen, in dem Sie Ihr tägliches Training und Ihre Yoga-Kurse aufzeichnen können. Insgesamt ist Asana Rebel eine nützliche kostenlose Yoga-App, die Sie verwenden können, bis Sie Ihre eigene Yoga-App mit AppMaster entwickeln.





Fazit



Trotz der Präsenz zahlreicher Yoga-Apps gibt es in der Yoga-Branche immer noch einen erheblichen Raum für weitere Apps und Unternehmen, da es sich um eine kontinuierlich wachsende Branche handelt. Die globale Pandemie hat auch das Interesse der Menschen an Gesundheits- und Wellness-Apps geweckt, also sollten Sie diese Gelegenheit nutzen und eine Yoga-App entwickeln, indem Sie die in diesem Artikel besprochenen Tipps und Tricks befolgen. Eine erfolgreiche Yoga-Anwendung kann große Veränderungen in der Gesellschaft bewirken, indem sie die Menschen dazu ermutigt, gesünder und fitter zu werden. Ebenso kann es eine großartige finanzielle Gelegenheit für Menschen sein, die an der Entwicklung und Vermarktung einer Yoga-App beteiligt sind, um Menschen zu ermutigen, Yoga zu praktizieren und seine zahlreichen Vorteile zu nutzen.