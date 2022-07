Eine Produkt-Roadmap ist eine Zusammenfassung, die einen Überblick über die Spezifikationen, die Vision, die Funktionen und die Richtung Ihres Produkts gibt, um eine Strategie in Form einer Roadmap zu entwickeln. Wenn Sie ein Anfänger sind und die Vision Ihres Produkts vor Ihren Kunden zum Ausdruck bringen wollen, müssen Sie eine Roadmap erstellen, die die Strategie des Produkts definiert. Jetzt ist es an der Zeit, eine Produkt-Roadmap zu erstellen, die den Weg für die weitere Arbeit ebnet. Um eine Produkt-Roadmap für das erste Produkt zu erstellen, müssen Sie die Ziele, Funktionen und die Vision Ihres Produkts ermitteln, die Sie in der Roadmap darstellen werden. Die Erstellung einer Produkt-Roadmap ist ein mehrstufiger Prozess, der von der Strategie bis zu den Releases reicht.

Ihre Produkt-Roadmap sollte eine effektive Vision Ihrer Produktfunktionen und des potenziellen Aufwands darstellen, den Sie in die Erreichung der Ziele bis zur Veröffentlichung eines Produkts investieren. Der gesamte Prozess der Identifizierung der Vision und der strategischen Planung einer Produkt-Roadmap erfolgt in Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und dem Produktmanager.

Bedeutung der Produkt-Roadmap

Die Erstellung von Produkt-Roadmaps für Ihr Produkt ist ein mühsamer Prozess. Am besten ist es, wenn Sie Ihre Ziele für ein gutes Produktmanagement und -marketing durch eine Roadmap sehr engagiert verfolgen. Ihr Engagement für Ihre Ziele wird durch die von Ihnen erstellten Produkt-Roadmaps effizient zum Ausdruck gebracht. Die Produkt-Roadmap dient als Versprechen an Ihre Teammitglieder und Kunden über die Qualität und Verantwortlichkeit des Produkts. Roadmaps beschreiben jeden Teil des Produkts in der Zeitachse, wie Updates, Releases und Auslieferung des Produkts.

Die Präsentation Ihres Produkts erfordert einen hohen Aufwand an strategischer Planung, bei der eine Produkt-Roadmap eine entscheidende Rolle spielt. Die Verknüpfung der Produktstrategie mit der Umsetzung hilft dabei, Ihre Arbeit in der Roadmap wirkungsvoll zu präsentieren. Darüber hinaus vermittelt die Produkt-Roadmap den Verbrauchern eine Vorstellung davon, wo und warum sie in ein bestimmtes Produkt investieren.

Unterschiedliche Arten von Produkt-Roadmaps

Abhängig von den Teams und Kunden müssen Sie sich für eine der Produkt-Roadmap-Arten entscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Roadmaps, die andere Merkmale aufweisen. Da verschiedene Teams und Zielgruppen die Produkt-Roadmaps je nach ihrer Arbeit unterschiedlich betrachten, bietet das entsprechende Produkt-Roadmap-Produkt einen effektiven Überblick. Die Informationen, die in den verschiedenen Arten von Produkt-Roadmaps dargestellt werden, sind ähnlich, werden aber auf unterschiedliche Weise erläutert.

Epische Roadmaps

In dieser Art von Produkt-Roadmap können Sie verwandte Funktionen integrieren, die bei der Planung und Organisation zukünftiger Arbeit und fortgeschrittener Funktionen helfen. Mit dieser Produkt-Roadmap können Sie sich die Arbeit vorstellen, die über mehrere Versionen hinweg geleistet wird. Diese Roadmap ist auch von Vorteil, wenn es darum geht, Schlüsselfunktionen von Produkten anzusprechen und priorisierte Entscheidungen zu treffen.

Feature Roadmaps

Feature Roadmaps geben detaillierte Informationen über die Aktualisierungen neuer Funktionen im Produkt durch eine Zeitleiste in der Roadmap. Dies ist die beste Produkt-Roadmap, die Informationen darüber liefert, wann und was die Aktualisierungen der Funktionen im Produkt kommen werden.

Portfolio-Roadmaps

Eine Portfolio-Produkt-Roadmap ist ein effektiver Weg, um den strategischen Plan der Arbeit an Ihrem Produkt gegenüber Ihrer Führung und Ihren Teams auszudrücken. Darüber hinaus bietet diese Roadmap auch einen effektiven Überblick darüber, wie die verschiedenen Teams zusammenarbeiten werden. In einer einzigen Ansicht können Sie geplante Releases über mehrere Produkte hinweg darstellen.

Release Roadmaps

Ein Release Product Roadmap ist ein Prozess, der Informationen über Aktivitäten und Arbeiten liefert, die vor der Markteinführung eines neuen Produkts durchgeführt werden müssen. Er hilft bei der Klärung von Fragen, wie z. B. wann und wie die Releases durchgeführt werden und wer für die Releases und die Auslieferung verantwortlich ist. Außerdem hilft diese Roadmap bei der Kommunikation von Release-Aktivitätsdiagrammen mit anderen Teams wie Vertrieb, Marketing und Kundensupport.

Strategie-Roadmaps

Sie stellt die Produkt-Roadmap Ihrer hochrangigen Bemühungen zur Erreichung der Ziele dar. Dies ist die beste Produkt-Roadmap, die der Unternehmensleitung hilft, die Initiativen und Teams, die an der Erstellung der Produkt-Roadmap arbeiten, im Auge zu behalten.

Erstellung Ihrer Produkt-Roadmaps

Wenn Sie eine Produkt-Roadmap für Ihr Produkt erstellen müssen, benötigt es eine Strategie, die die Ziele und die damit verbundenen Initiativen definiert. Sie werden mit Teams zusammenarbeiten, um diese Ziele zu erreichen und die Initiativen, die Sie ergriffen haben, umzusetzen. Die grundlegenden Dinge für die Erstellung einer Produkt-Roadmap sind Ziele, Initiativen, Versionen, Funktionen, Zeitpläne und Epics. Ihre Produktziele sollten realistisch sein und innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden können. Darüber hinaus werden die Releases auf der Zeitachse klar definiert, um die Bedenken von Teams, Führungskräften und Kunden hinsichtlich der Arbeit und der Ankunft neuer Produkte oder Updates in der Roadmap zu berücksichtigen. Die neu entwickelten und aktualisierten Funktionen sollten zusammen mit den Terminen für die Freigaben an die Teams und Kunden ebenfalls auf der Zeitachse kommuniziert werden. Wenn Sie mit der Auswahl der Art der Produkt-Roadmap fertig sind, müssen Sie diese Schritte befolgen, um eine Produkt-Roadmap zu erstellen.

Produktstrategie definieren

Zuallererst müssen Sie das "Warum" für Ihr Produkt ermitteln, um eine Strategie zu entwickeln. Dieses "Warum" Ihres Produkts wird in den Produkt-Roadmaps erklären, wie Ihre potenziellen Bemühungen das gesamte Unternehmen unterstützen. In der Strategie für ein Produkt werden detaillierte Ziele, Initiativen und Visionen in Verbindung mit dem Produkt in den Roadmaps aufgeführt. Sie werden Ihre Kunden, deren Anforderungen und Techniken zur Gewinnung von Kunden auf dem Markt identifizieren. Darüber hinaus definieren die Elemente Ihrer Produktstrategie Details über den Aufbau der Produkt-Roadmap.

Informationen und Ideen sammeln

Produktteams können Informationen und Ideen über die Anforderungen des Produkts und aktualisierte Funktionen aus verschiedenen Quellen sammeln. Bei diesen Quellen kann es sich um Kunden, Kunden-Support-Teams und andere interne Teams handeln. Das Kundensupportteam kann die Anforderungen der Kunden durch ihre Antworten und ihr Feedback besser verstehen. Darüber hinaus können Sie sich auch auf die Schwächen Ihrer Produkte konzentrieren und Ideen und Strategien entwickeln, um die Unzulänglichkeiten der Produktfunktionen in den Roadmaps zu verbessern.

Produktfunktionen definieren

Durch die Identifizierung der spezifischen Produktfunktionen anhand von Ideen, Zielen und Initiativen können Sie effektiv eine Produkt-Roadmap erstellen. Es stehen verschiedene Tools und Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie die Anforderungen und Funktionen hinzufügen können, um sie den Kunden zu vermitteln. Sie können auch alle Funktionen weglassen, die nicht zu den Details passen. Die Funktion kann jedoch später hinzugefügt werden, wenn Sie sie den Kunden mitteilen müssen. Darüber hinaus können Sie bei der Erstellung einer Roadmap auch die Bewertungen anderer Kunden einbeziehen, um die Sichtweise der Kunden darzustellen.

Organisieren Sie Releases

Wenn Sie das "Warum" Ihres Produkts auf effektive Weise erklärt haben, ist es an der Zeit, das "Wann" des Produkts zu erklären und zu präsentieren. Nachdem Sie die Funktionen des Produkts erklärt haben, können Sie die Liefertermine auf der Zeitachse mit den Releases hinzufügen. Nur wenige Teams ziehen es vor, die Releases nach der Entwicklungskapazität zu organisieren, anstatt sie nach der Produkteinführung zu ordnen.

Roadmap-Ansichten erstellen

Dies ist der letzte Schritt, in dem Sie sich die Dinge ansehen, die Sie in Roadmaps definiert haben. Um die Roadmaps in verschiedenen Ansichten zu betrachten, wählen Sie eine Roadmap-Vorlage oder Software. Sie müssen die Betrachter Ihrer Roadmaps kennen, bevor Sie sie ausführen. Außerdem müssen Sie wissen, welche wichtigen Informationen Sie vermitteln wollen. Stellen Sie fest, ob das Publikum an detaillierten Informationen über das Produkt und die genauen Termine für die Veröffentlichung und Auslieferung interessiert ist.

FAQs

Was gehört zu einer Produkt-Roadmap?

Eine Produkt-Roadmap ist ein Kernstück, das die Vision, die Spezifikationen und die Richtung Ihres Produkts definiert. Wenn Sie als Anfänger Ihr Produkt vor einem Publikum präsentieren wollen, sollten Sie eine effektive Roadmap erstellen, die detaillierte Informationen über das Produkt vermittelt, von den Zielen bis zu den Releases. Die Erstellung von Roadmaps ist ein mehrstufiger Prozess, der Ziele und Initiativen erfordert, um weiter voranzukommen.

Was ist eine Produkt-Roadmap-Vorlage?

Die Produkt-Roadmap-Vorlage ist die Plattform, die es ermöglicht, eine Produkt-Roadmap in dieser vororganisierten Vorlage zu erstellen. Sie können einfach Ihre Produktdetails hinzufügen, von der Herstellung bis zur Auslieferung des Produkts. Der Zeitplan konzentriert sich auf die Fristen und Ziele, die mit Ihrem Produkt verbunden sind.

Welchen Input verwenden Sie für die Erstellung Ihrer Produkt-Roadmap?

Zu den Inputs, die für die Erstellung von Produkt-Roadmaps erforderlich sind, gehören Markt, Technologie, Kundenrezensionen und Produktstrategie. Der Markt liefert Ihnen Details über die Anforderungen der Kunden, die Wettbewerber und die Markttrends. Die Produktstrategie gibt Ihnen die Richtung vor, die Sie einschlagen müssen, um Ihr Produktziel zu erreichen. Auch der technologische Fortschritt und andere notwendige Aktualisierungen der Produkteigenschaften müssen berücksichtigt werden.

Was sollte eine Roadmap enthalten?

Roadmaps für Ihr Produkt müssen Ziele und Initiativen enthalten, die in der Produktstrategie erläutert werden. Roadmaps enthalten auch die mit dem Produkt verbundenen Funktionen und Aktualisierungen. Der Zeitplan wird so festgelegt, dass die Fristen eingehalten und die Ziele entsprechend der Produktstrategie erreicht werden. Außerdem müssen die Termine für Veröffentlichungen, Aktualisierungen und Auslieferungen aufgelistet werden.

Wie erstelle ich eine Roadmap für mein Unternehmen?

Zuallererst müssen Sie ein Ziel und eine Initiative für Ihr Unternehmen festlegen. Danach müssen Sie die Art der Roadmap auswählen, die Sie erstellen wollen. Verschiedene Teams oder Zielgruppen benötigen unterschiedliche Arten von Fahrplänen. Nachdem Sie sich für eine Art von Roadmap und Ziele für Ihr Produkt entschieden haben, stellen Sie sicher, dass Sie Informationen und Ideen von außen gesammelt haben, um eine Strategie zu entwickeln. Bei diesen externen Faktoren kann es sich um Kunden, Wettbewerber oder Marktmitarbeiter handeln. Dies wird Ihnen dabei helfen, eine bessere Strategie und einen Fahrplan für Ihr Produkt bis zur Veröffentlichung zu entwerfen. Definieren Sie dann die erforderlichen Funktionen und Anforderungen an das Produkt. Zusammen mit den Funktionen müssen Sie auch die Termine für Aktualisierungen festlegen, die mit bestimmten Funktionen in den Roadmaps verbunden sind. Auch die Veröffentlichungstermine und die Auslieferung der Produkte müssen in den Roadmaps erläutert werden.