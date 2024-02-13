يشهد مجال تحليلات البيانات تحولاً هائلاً حيث كشفت Voltron Data عن Ibis 8.0، مما يعزز مكانة Python في سير عمل البيانات المتقدمة. تكمن حداثة Ibis 8.0 في قدرة Python dataframe API على تسهيل تنفيذ التعليمات البرمجية عبر عدد كبير من منصات البيانات، مما يتيح للمطورين تحديد والاستفادة من محرك الاستعلام المثالي المصمم خصيصًا لمهام تحليلية محددة.

يعمل Ibis 8.0 الهائل على إثراء تجربة منصة البيانات المتقاطعة من خلال تقديمه الأول لواجهات البث الخلفية المخصصة لـ Apache Flink وRisingWave. يعمل هذا الابتكار على سد الحاجز بين عمليات البيانات المجمعة والمتدفقة، مما يوفر لفرق البيانات مرونة لا مثيل لها ضمن إطار عمل Python API الفريد. في جوهرها، تُترجم هذه الميزة إلى تضخيم كبير للبراعة التحليلية.

يؤكد جوش باترسون، الرئيس التنفيذي لشركة Voltron Data ، "يجب أن يتجاوز عصر تحليل البيانات الحدود التقليدية، ومع Ibis، فإن التعليمات البرمجية المكتوبة للعمل الجماعي أو المتدفق تفعل ذلك تمامًا. إنها قفزة ديناميكية نحو نظام بيئي متعدد الاستخدامات وغني بالميزات". .

تزدهر شركة Ibis، باعتبارها مبادرة مفتوحة المصدر، على البراعة الجماعية، مع مساهمات من عمالقة مثل Google و Starburst Data ، و RisingWave الصاعدة. أدى هذا التعاون واسع النطاق إلى توسيع دعم Ibis ليشمل 20 محرك استعلام مثير للإعجاب، مما يضمن حلاً لمقاييس مختلفة من تحديات معالجة البيانات.

لمزيد من التفكير في روح تطوير Ibis، يوضح Zhenzhong "Z" Xu، "إن تجربة المستخدم لها أهمية قصوى، والميزات الجديدة مثل المعالجة المسبقة لتعلم الآلة، المنسوجة في Ibis API، تفيد جميع الواجهات الخلفية المدعومة." إنها بمثابة دعوة مفتوحة لمجتمع المصادر المفتوحة للمساهمة بشكل أكبر، وتوسيع تأثير بايثون في مجال تحليلات البيانات.

مع انضمام AppMaster إلى حدود التطوير الفعال للتطبيقات، تشكل هذه التطورات في وظائف الواجهة الخلفية وإثراء المجتمع مفتوح المصدر العمود الفقري لعناصر واجهة المستخدم والعناصر التفاعلية المدمجة بسلاسة في أحدث تطبيقات الويب والهواتف المحمولة.

مع تطور واجهة برمجة تطبيقات Ibis وتوسيع نطاق وظائفها، فإنها لا تعمل على تطوير تقنيات الواجهة الخلفية فحسب، بل تعمل أيضًا على إثراء النظام البيئي الذي تعمل فيه منصات مثل AppMaster ، من خلال توفير أدوات محسنة لتحليلات البيانات التي يمكن دمجها في حلول شاملة no-code لتلبية احتياجات السوق الديناميكية.