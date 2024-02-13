Ibis 8.0 Kolaylaştırılmış Analizler için Python Dataframe API'sinde Devrim Yaratıyor

Voltron Data Python'un gelişmiş veri iş akışlarındaki itibarını güçlendiren Ibis 8.0'ı tanıtmasıyla veri analitiği alanı zorlu bir dönüşüme tanık oluyor. Ibis 8.0'ın yeniliği, Python veri çerçevesi API'sinin çok sayıda veri platformunda kod yürütmeyi kolaylaştırma yeteneğinde yatmaktadır ve geliştiricilerin belirli analitik görevlere göre uyarlanmış ideal sorgu motorunu belirlemesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanımaktadır.

Güçlü Ibis 8.0, Apache Flink ve RisingWave için özel akış arka uçlarının ilk tanıtımıyla çapraz veri platformu deneyimini zenginleştiriyor. Bu yenilik, toplu ve akışlı veri süreçleri arasındaki engeli ortadan kaldırarak veri ekiplerine tek bir Python API çerçevesinde rakipsiz bir esneklik sunuyor. Esasen böyle bir özellik, analitik yeteneğin önemli ölçüde güçlendirilmesi anlamına gelir.

Voltron Data Data CEO'su Josh Patterson şöyle diyor: "Bu veri analizi çağı, geleneksel sınırları aşmalı ve Ibis ile toplu iş veya akış çalışması için yazılan kod tam da bunu yapıyor. Bu, çok yönlü, zengin özelliklere sahip bir veri ekosistemine doğru dinamik bir adım." .

Açık kaynaklı bir girişim olarak Ibis, Google ve Starburst Data gibi devlerin ve gelecek vadeden RisingWave katkılarıyla kolektif yaratıcılıkla büyüyor. Bu geniş ölçekli işbirliği, Ibis'in desteğini etkileyici 20 sorgu motoruna genişleterek, değişen ölçeklerdeki veri işleme zorluklarına yönelik bir çözüm sağladı.

Zhenzhong “Z” Xu, Ibis'in geliştirme anlayışını daha da derinlemesine ele alarak şunu ifade ediyor: "Kullanıcı deneyimi son derece önemlidir ve Ibis API'sine entegre edilen ML ön işleme gibi yeni özellikler, desteklenen tüm arka uçlara fayda sağlar." Açık kaynak topluluğuna daha fazla katkıda bulunmaları için açık bir davet anlamına geliyor ve Python'un veri analitiği alanındaki etkisini genişletiyor.

AppMaster verimli uygulama geliştirmenin sınırına katılmasıyla, arka uç işlevselliğindeki ve açık kaynak topluluk zenginleştirmelerindeki bu ilerlemeler, en son teknolojiye sahip web ve mobil uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edilen widget'ların ve etkileşimli öğelerin omurgasını oluşturur.

Ibis API gelişip işlevselliğini genişlettikçe, yalnızca arka uç teknolojilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dinamik pazar ihtiyaçları için kapsamlı no-code çözümlere dahil edilebilecek gelişmiş veri analitiği araçları sağlayarak AppMaster gibi platformların çalıştığı ekosistemi de zenginleştiriyor.