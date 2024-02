Ibis 8.0 rewolucjonizuje interfejs API Dataframe w języku Python w celu usprawnienia analityki

Sfera analizy danych przechodzi ogromną transformację, gdy Voltron Data prezentuje swój Ibis 8.0, wzmacniający pozycję Pythona w zaawansowanych przepływach pracy z danymi. Nowość Ibis 8.0 polega na możliwości interfejsu API ramek danych w języku Python w zakresie ułatwiania wykonywania kodu na wielu platformach danych, umożliwiając programistom identyfikację i wykorzystanie idealnego silnika zapytań dostosowanego do konkretnych zadań analitycznych.

Znakomity Ibis 8.0 wzbogaca doświadczenie między platformami danych dzięki premierowemu wprowadzeniu dedykowanych backendów do przesyłania strumieniowego dla Apache Flink i RisingWave. Ta innowacja pokonuje barierę pomiędzy procesami danych wsadowych i strumieniowych, oferując zespołom przetwarzającym dane niezrównaną elastyczność w ramach pojedynczej struktury API języka Python. W istocie taka cecha przekłada się na znaczne wzmocnienie zdolności analitycznych.

„Ta era analizy danych musi przekraczać tradycyjne granice, a w przypadku Ibis kod napisany do pracy wsadowej lub strumieniowej właśnie to robi. To dynamiczny skok w kierunku wszechstronnego, bogatego w funkcje ekosystemu danych” – twierdzi Josh Patterson, dyrektor generalny Voltron Data.

Ibis, jako inicjatywa typu open source, opiera się na zbiorowej pomysłowości, dzięki wsparciu takich gigantów jak Google i Starburst Data oraz wschodzącej RisingWave. Ta szeroko zakrojona współpraca rozszerzyła wsparcie Ibis do imponujących 20 silników zapytań, zapewniając rozwiązanie dla wyzwań związanych z przetwarzaniem danych o różnej skali.

Zastanawiając się dalej nad etosem rozwoju Ibis, Zhenzhong „Z” Xu stwierdza: „Doświadczenie użytkownika jest najważniejsze, a nowe funkcje, takie jak wstępne przetwarzanie ML, wplecione w interfejs API Ibis, przynoszą korzyści wszystkim obsługiwanym backendom”. Stanowi otwarte zaproszenie dla społeczności open source do dalszego wnoszenia wkładu, poszerzania wpływu Pythona w dziedzinie analizy danych.

