Ibis 8.0 révolutionne l'API Python Dataframe pour des analyses rationalisées

Le domaine de l'analyse des données connaît une formidable transformation alors que Voltron Data dévoile son Ibis 8.0, renforçant la stature de Python dans les flux de travail de données avancés. La nouveauté d'Ibis 8.0 réside dans la capacité de son API Python dataframe à faciliter l'exécution de code sur une multitude de plates-formes de données, permettant aux développeurs d'identifier et d'exploiter le moteur de requête idéal adapté à des tâches analytiques spécifiques.

Le formidable Ibis 8.0 enrichit l'expérience multi-plateforme de données avec sa première introduction de backends de streaming dédiés pour Apache Flink et RisingWave. Cette innovation comble la barrière entre les processus de données par lots et par streaming, offrant aux équipes de données une flexibilité inégalée au sein d'un cadre d'API Python unique. Essentiellement, une telle fonctionnalité se traduit par une amplification significative des prouesses analytiques.

« Cette ère de l'analyse des données doit transcender les frontières traditionnelles, et avec Ibis, le code écrit pour le travail par lots ou en streaming fait exactement cela. Il s'agit d'un saut dynamique vers un écosystème de données polyvalent et riche en fonctionnalités », affirme Josh Patterson, PDG de Voltron Data.

Ibis, en tant qu'initiative open source, prospère grâce à l'ingéniosité collective, avec les contributions de géants tels que Google et Starburst Data, et le prometteur RisingWave. Cette collaboration à grande échelle a étendu la prise en charge d'Ibis à un nombre impressionnant de 20 moteurs de requête, garantissant ainsi une solution à différentes échelles de défis de traitement de données.

En réfléchissant davantage à la philosophie de développement d'Ibis, Zhenzhong « Z » Xu explique : « L'expérience utilisateur est primordiale, et les nouvelles fonctionnalités telles que le prétraitement ML, intégrées à l'API Ibis, profitent à tous les backends pris en charge. » Il s'agit d'une invitation ouverte à la communauté open source à contribuer davantage, élargissant ainsi l'influence de Python dans le domaine de l'analyse de données.

