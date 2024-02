Ibis 8.0 zorgt voor een revolutie in de Python Dataframe API voor gestroomlijnde analyses

De wereld van data-analyse ondergaat een formidabele transformatie nu Voltron Data zijn Ibis 8.0 onthult, waarmee Python's status op het gebied van geavanceerde dataworkflows wordt versterkt. De nieuwigheid van Ibis 8.0 schuilt in het vermogen van de Python dataframe API om de uitvoering van code op een groot aantal dataplatforms te vergemakkelijken, waardoor ontwikkelaars de ideale query-engine kunnen identificeren en gebruiken die is afgestemd op specifieke analytische taken.

De formidabele Ibis 8.0 verrijkt de cross-dataplatformervaring met de première van speciale streaming-backends voor Apache Flink en RisingWave. Deze innovatie overbrugt de barrière tussen batch- en streaming-dataprocessen en biedt datateams een ongeëvenaarde flexibiliteit binnen een enkelvoudig Python API-framework. In wezen vertaalt een dergelijk kenmerk zich in een aanzienlijke versterking van analytisch vermogen.

"Dit tijdperk van data-analyse moet de traditionele grenzen overstijgen, en met Ibis doet code die voor batch- of streaming-werk is geschreven precies dat. Het is een dynamische sprong naar een veelzijdig, feature-rijk data-ecosysteem", stelt Josh Patterson, CEO van Voltron Data.

Ibis, als open source-initiatief, gedijt op collectief vernuft, met bijdragen van giganten als Google en Starburst Data, en het opkomende RisingWave. Deze grootschalige samenwerking heeft de ondersteuning van Ibis uitgebreid naar maar liefst 20 query-engines, waardoor een oplossing wordt gegarandeerd voor uitdagingen op verschillende schaalniveaus op het gebied van gegevensverwerking.

Zhenzhong “Z” Xu reflecteert verder op het ontwikkelingsethos van Ibis en zegt: "De gebruikerservaring staat voorop, en nieuwe functies zoals ML-voorverwerking, verweven in de Ibis API, komen ten goede aan alle ondersteunde backends." Het vormt een open uitnodiging voor de open-sourcegemeenschap om verder bij te dragen en de invloed van Python op het gebied van data-analyse te vergroten.

