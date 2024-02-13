Сфера анализа данных переживает огромную трансформацию: Voltron Data представляет свой Ibis 8.0, укрепляя позиции Python в продвинутых рабочих процессах с данными. Новизна Ibis 8.0 заключается в возможности API фрейма данных Python облегчать выполнение кода на множестве платформ данных, позволяя разработчикам находить и использовать идеальную систему запросов, адаптированную для конкретных аналитических задач.

Мощный Ibis 8.0 обогащает возможности платформы перекрестных данных благодаря впервые представленным выделенным потоковым бэкэндам для Apache Flink и RisingWave. Это нововведение устраняет барьер между пакетными и потоковыми процессами обработки данных, предлагая группам данных непревзойденную гибкость в рамках единой платформы Python API. По сути, такая особенность приводит к значительному усилению аналитических способностей.

«Эта эра анализа данных должна выйти за традиционные границы, и с Ibis код, написанный как для пакетной, так и для потоковой работы, делает именно это. Это динамичный скачок к универсальной, многофункциональной экосистеме данных», — утверждает Джош Паттерсон, генеральный директор Voltron Data.

Ibis, как инициатива с открытым исходным кодом, процветает благодаря коллективной изобретательности при участии таких гигантов, как Google и Starburst Data, а также многообещающей RisingWave. Это широкомасштабное сотрудничество расширило поддержку Ibis до 20 впечатляющих механизмов запросов, гарантируя решение для задач обработки данных различного масштаба.

Продолжая размышление об идеалах разработки Ibis, Чжэньчжун «Z» Сюй отмечает: «Удобство взаимодействия с пользователем имеет первостепенное значение, и новые функции, такие как предварительная обработка машинного обучения, встроенные в API Ibis, приносят пользу всем поддерживаемым бэкэндам». Это открытое приглашение для сообщества открытого исходного кода внести свой вклад, расширяя влияние Python в сфере анализа данных.

Благодаря тому, что AppMaster выходит на передовую линию эффективной разработки приложений, эти достижения в области серверной функциональности и обогащение сообщества с открытым исходным кодом образуют основу виджетов и интерактивных элементов, легко интегрируемых в современные веб- и мобильные приложения.

По мере того, как Ibis API развивается и расширяет свою функциональность, он не только совершенствует серверные технологии, но и обогащает экосистему, в которой работают такие платформы, как AppMaster, предоставляя улучшенные инструменты для анализа данных, которые могут быть включены в комплексные решения no-code для потребностей динамичного рынка.