随着Voltron Data推出 Ibis 8.0，数据分析领域正在经历一场巨大的变革，增强了 Python 在高级数据工作流程中的地位。 Ibis 8.0 的新颖之处在于其 Python 数据帧 API 能够促进跨大量数据平台的代码执行，使开发人员能够识别和利用针对特定分析任务量身定制的理想查询引擎。

强大的 Ibis 8.0 首次引入了 Apache Flink 和 RisingWave 的专用流后端，丰富了跨数据平台体验。这项创新弥合了批处理和流数据处理之间的障碍，为数据团队在单一 Python API 框架内提供了无与伦比的灵活性。从本质上讲，这样的特征转化为分析能力的显着增强。

Voltron Data首席执行官 Josh Patterson 表示：“这个数据分析时代必须超越传统界限，而通过 Ibis，为批处理或流式工作编写的代码就能做到这一点。这是向多功能、功能丰富的数据生态系统的动态飞跃。” 。

Ibis 作为一项开源计划，依靠集体智慧而蓬勃发展，其中包括 Google 和Starburst Data等巨头以及崭露头角的RisingWave贡献。这种广泛的合作将 Ibis 的支持扩展到令人印象深刻的 20 个查询引擎，确保为不同规模的数据处理挑战提供解决方案。

进一步反思 Ibis 的开发精神，Zhenzhong “Z” Xu 明确表示，“用户体验至关重要，机器学习预处理等新功能融入 Ibis API，使所有支持的后端受益。”它公开邀请开源社区进一步做出贡献，扩大 Python 在数据分析领域的影响力。

随着AppMaster加入高效应用程序开发的前沿，后端功能的这些进步和开源社区的丰富形成了无缝集成到最先进的 Web 和移动应用程序中的小部件和交互元素的支柱。

随着 Ibis API 的发展和功能的扩展，它不仅推动了后端技术的发展，而且通过提供增强的数据分析工具（可以将其纳入全面的no-code解决方案来满足动态市场需求），丰富了AppMaster等平台运行的生态系统。