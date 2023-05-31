كشفت Wasmer ، الشركة الرائدة في تطوير تقنية WebAssembly (Wasm) ، مؤخرًا عن WASIX ، وهي مواصفات جديدة وسلسلة أدوات تعمل على توسيع واجهة نظام WebAssembly (WASI) بالتوافق التام مع Posix (واجهة نظام التشغيل المحمولة). يهدف هذا الاختراق إلى تبسيط إنشاء تطبيقات Wasm من خلال الجمع بين إمكانات WASI و Posix معًا.

تم تصميم WASIX ، الذي تم الإعلان عنه في 30 مايو كمجموعة شاملة من WASI ، لتصميم تطبيقات الويب بالإضافة إلى إكمال أوقات التشغيل. إنه يدعم العديد من الميزات ، مثل الخيوط ومآخذ Berkeley والتشعب والمزيد ، والتي كانت متاحة طوال عمر Posix. يعمل فريق Wasmer ومجتمعه النشط بلا كلل لتحسين واجهة تطبيق WASI الثنائية (Application Binary Interface) ، وتحقيق الاستقرار فيها وجعلها أكثر توافقًا مع Posix.

من خلال تبني إمكانات WASIX ، يمكن للمطورين تجميع تطبيقات Wasm بسهولة أكبر ، مما يتيح بدائل عالية الأداء لجافا سكريبت في متصفحات الويب والخوادم. يمكن العثور على مواصفات WASIX الكاملة على wasix.org ، ويتم تشجيع المطورين على تجربتها على wasmer.sh.

تقدم WASIX مجموعة من الميزات ، بما في ذلك:

استقرار طويل الأجل ، وتعزيز WASI ABI الحالي ، ودعم ملحقات syscall الإضافية غير الغازية

سلاسل أدوات لتجميع Rust و C / C ++ ، مع دعم المنبع لـ AssemblyScript و Zig

دعم وقت التشغيل ، ولا سيما يتميز بوقت تشغيل Wasmer

التوافق مع المتصفحات والخوادم

دعم لتعدد مؤشرات الترابط

دعم المقبس ، بما في ذلك IPv4 و IPv6

الاقتراع غير المتزامن للمآخذ والملفات

دعم TTY

قرار DNS

على الرغم من أن WASI لديها تطلعات طموحة وتحافظ على الدعم ، إلا أن تطورها البطيء أعاق التقدم في إتاحة Wasm. تم الكشف عن WASI في الأصل بواسطة Mozilla في مارس 2019 ، بهدف السماح لتطبيقات WebAssembly بالعمل بسلاسة مع أي نظام تشغيل من خلال توفير آلية متسقة للتفاعل خارج الويب وداخله. كان Posix هو معيار IEEE منذ الثمانينيات ، حيث حدد واجهات برمجة التطبيقات لتوافق البرامج مع إصدارات Unix المختلفة وتوزيعات Linux معينة.

من خلال توفير التوافق مع WASIX ، قد تفتح الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل AppMaster المزيد من الاحتمالات لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة قوية وقابلة للتطوير. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات مع الاستفادة من مزايا توافق WebAssembly و Posix. تعرف على المزيد حول AppMaster على موقع الويب الرسمي الخاص بهم ، أو تحقق من الدليل الكامل لتطوير التطبيقات بدون رمز / رمز منخفض لعام 2022.