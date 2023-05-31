Компания Wasmer, лидер в разработке технологии WebAssembly (Wasm), недавно представила WASIX - новую спецификацию и инструментарий, расширяющий системный интерфейс WebAssembly (WASI) за счет полной совместимости с Posix (Portable Operating System Interface). Этот прорыв направлен на упрощение создания Wasm-приложений за счет объединения возможностей WASI и Posix.

WASIX, анонсированный 30 мая как супермножество WASI, предназначен для создания веб-приложений, а также для завершения времени выполнения. Он поддерживает множество функций, таких как потоки, сокеты Berkeley, форкинг и другие, которые были доступны на протяжении всей жизни Posix. Команда Wasmer и ее активное сообщество неустанно работают над улучшением ABI (Application Binary Interface) WASI, стабилизируя его и делая более совместимым с Posix.

Используя потенциал WASIX, разработчики смогут легче компилировать приложения Wasm, обеспечивая высокопроизводительные альтернативы JavaScript в веб-браузерах и серверах. Полную спецификацию WASIX можно найти на сайте wasix.org, а разработчикам предлагается опробовать ее на сайте wasmer.sh.

WASIX предлагает целый ряд возможностей, включая:

Долгосрочная стабилизация, улучшение существующего WASI ABI и поддержка дополнительных неинвазивных расширений системных вызовов.

Цепочки инструментов для компиляции Rust и C/C++, а также поддержка AssemblyScript и Zig.

Поддержка времени выполнения, в частности, с использованием среды выполнения Wasmer

Совместимость с браузерами и серверами

Поддержка многопоточности

Поддержка сокетов, включая IPv4 и IPv6

Асинхронный опрос для сокетов и файлов

Поддержка TTY

разрешение DNS

Хотя WASI имел амбициозные устремления и поддерживается, его медленное развитие препятствует прогрессу в обеспечении доступности Wasm. WASI был первоначально представлен Mozilla в марте 2019 года с целью позволить приложениям WebAssembly беспрепятственно работать с любой операционной системой, обеспечивая согласованный механизм взаимодействия как вне, так и внутри веба. Posix является стандартом IEEE с 1980-х годов, определяя API для совместимости программного обеспечения с различными версиями Unix и некоторыми дистрибутивами Linux.

Благодаря совместимости с WASIX, no-code и low-code платформы типа AppMaster могут открыть больше возможностей для создания мощных, масштабируемых веб- и мобильных приложений. Пользователи могут создавать приложения, используя преимущества WebAssembly и совместимости с Posix. Узнайте больше о AppMaster на их официальном сайте или ознакомьтесь с полным руководством по no-code/low-code разработке приложений для 2022 года.