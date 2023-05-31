Wasmer是开发WebAssembly（Wasm）技术的领导者，最近发布了WASIX，这是一个新的规范和工具链，扩展了WebAssembly系统接口（WASI），与Posix（便携式操作系统接口）完全兼容。这一突破旨在通过将WASI和Posix的功能结合起来，简化Wasm应用程序的构建。

5月30日宣布的WASIX作为WASI的超集，是为制作网络应用以及完成运行时而设计的。它支持众多的功能，如线程、伯克利套接字、分叉等，这些功能在Posix的生命周期中一直存在。Wasmer团队和其活跃的社区一直在不懈地努力增强WASI的ABI（应用二进制接口），稳定它并使其与Posix更加兼容。

通过拥抱WASIX的潜力，开发人员可以更容易地编译Wasm应用程序，在网络浏览器和服务器中实现JavaScript的高性能替代。完整的WASIX规范可以在wasix.org上找到，我们鼓励开发者在wasmer.sh上试用它。

WASIX提供了一系列的功能，包括：

长期稳定化，增强现有的WASI ABI，并支持额外的非侵入性系统调用扩展

用于编译Rust和C/C++的工具链，以及对AssemblyScript和Zig的上游支持

运行时支持，特别是Wasmer运行时的支持

与浏览器和服务器的兼容性

对多线程的支持

插座支持，包括IPv4和IPv6

对套接字和文件进行异步轮询

TTY支持

DNS解析

虽然WASI有雄心勃勃的愿望，并保持支持，但其缓慢的发展阻碍了使Wasm的进展。WASI最初是由Mozilla在2019年3月公布的，其目的是通过提供一个一致的网络外部和内部的互动机制，使WebAssembly应用程序能够与任何操作系统无缝工作。自20世纪80年代以来，Posix一直是IEEE标准，定义了与不同Unix版本和某些Linux发行版的软件兼容性的API。

AppMaster 通过提供与WASIX的兼容性，no-code 和low-code 等平台可能为创建强大的、可扩展的网络和移动应用开辟更多可能性。用户可以建立应用程序，同时利用WebAssembly和Posix兼容性的优势。在其官方网站上了解更多关于AppMaster ，或查看2022年无代码/低代码应用开发的完整指南。