Wasmer, lider w rozwoju technologii WebAssembly (Wasm), niedawno zaprezentował WASIX, nową specyfikację i zestaw narzędzi, które rozszerzają interfejs WebAssembly System Interface (WASI) o pełną kompatybilność z Posix (Portable Operating System Interface). Ten przełom ma na celu uproszczenie budowy aplikacji Wasm poprzez połączenie możliwości WASI i Posix.

WASIX, ogłoszony 30 maja jako superset WASI, jest przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych, a także do uzupełniania środowiska wykonawczego. Obsługuje wiele funkcji, takich jak wątki, gniazda Berkeley, rozwidlenia i inne, które były dostępne przez cały okres życia Posix. Zespół Wasmer i jego aktywna społeczność niestrudzenie pracują nad ulepszeniem ABI (Application Binary Interface) WASI, stabilizując go i czyniąc bardziej kompatybilnym z Posix.

Wykorzystując potencjał WASIX, programiści mogą łatwiej kompilować aplikacje Wasmer, umożliwiając wysokowydajne alternatywy dla JavaScript w przeglądarkach internetowych i serwerach. Pełną specyfikację WASIX można znaleźć na stronie wasix.org, a deweloperzy są zachęcani do wypróbowania go pod adresem wasmer.sh.

WASIX oferuje szereg funkcji, w tym:

Długoterminową stabilizację, ulepszenie istniejącego WASI ABI i wsparcie dla dodatkowych nieinwazyjnych rozszerzeń syscall

Łańcuchy narzędzi do kompilacji Rust i C/C++, ze wsparciem dla AssemblyScript i Zig

Obsługa środowiska uruchomieniowego, w szczególności zawierająca środowisko uruchomieniowe Wasmer

Kompatybilność z przeglądarkami i serwerami

Wsparcie dla wielowątkowości

Obsługa gniazd, w tym IPv4 i IPv6

Asynchroniczne odpytywanie dla gniazd i plików

Obsługa TTY

Rozdzielczość DNS

Chociaż WASI miał ambitne aspiracje i utrzymuje wsparcie, jego powolna ewolucja utrudniała postęp w udostępnianiu Wasm. WASI został pierwotnie zaprezentowany przez Mozillę w marcu 2019 roku, a jego celem było umożliwienie aplikacjom WebAssembly płynnej współpracy z dowolnym systemem operacyjnym poprzez zapewnienie spójnego mechanizmu interakcji zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz sieci. Posix jest standardem IEEE od lat 80. XX wieku, definiującym interfejsy API zapewniające kompatybilność oprogramowania z różnymi wersjami systemu Unix i niektórymi dystrybucjami Linuksa.

Oferując kompatybilność z platformami WASIX, no-code i low-code, takimi jak AppMaster, może otworzyć więcej możliwości tworzenia potężnych, skalowalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Użytkownicy mogą tworzyć aplikacje, wykorzystując zalety WebAssembly i kompatybilności z Posix. Dowiedz się więcej o AppMaster na ich oficjalnej stronie internetowej lub zapoznaj się z pełnym przewodnikiem na temat tworzenia aplikacji bez kodu / z niskim kodem na 2022 rok.