Wasmer, leader nello sviluppo della tecnologia WebAssembly (Wasm), ha recentemente presentato WASIX, una nuova specifica e toolchain che espande la WebAssembly System Interface (WASI) con la piena compatibilità con Posix (Portable Operating System Interface). Questa innovazione mira a semplificare la costruzione di applicazioni Wasm unendo le capacità di WASI e Posix.

WASIX, annunciato il 30 maggio come superset di WASI, è progettato per la creazione di applicazioni Web e per il completamento di runtime. Supporta numerose funzionalità, come i thread, i socket Berkeley, il forking e altre ancora, che sono state disponibili durante la vita di Posix. Il team di Wasmer e la sua attiva comunità hanno lavorato instancabilmente per migliorare l'ABI (Application Binary Interface) di WASI, stabilizzandola e rendendola più compatibile con Posix.

Abbracciando il potenziale di WASIX, gli sviluppatori possono compilare più facilmente le applicazioni Wasm, consentendo alternative ad alte prestazioni a JavaScript nei browser e nei server web. Le specifiche complete di WASIX sono disponibili su wasix.org e gli sviluppatori sono invitati a provarlo su wasmer.sh.

WASIX offre una serie di caratteristiche, tra cui:

Stabilizzazione a lungo termine, miglioramento dell'ABI WASI esistente e supporto per ulteriori estensioni non invasive delle syscall.

catene di strumenti per la compilazione di Rust e C/C++, con supporto upstream per AssemblyScript e Zig

Supporto per il runtime, in particolare con il runtime Wasmer

Compatibilità con browser e server

Supporto per il multithreading

Supporto per i socket, inclusi IPv4 e IPv6

Polling asincrono per socket e file

Supporto TTY

Risoluzione DNS

Sebbene WASI avesse aspirazioni ambiziose e mantenga il supporto, la sua lenta evoluzione ha ostacolato il progresso della disponibilità di Wasm. WASI è stato originariamente presentato da Mozilla nel marzo 2019, con l'obiettivo di consentire alle applicazioni WebAssembly di funzionare senza problemi con qualsiasi sistema operativo, fornendo un meccanismo coerente per l'interazione sia all'esterno che all'interno del web. Posix è uno standard IEEE dagli anni '80, che definisce le API per la compatibilità del software con diverse versioni di Unix e alcune distribuzioni di Linux.

