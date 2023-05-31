WebAssembly (Wasm) teknolojisinin geliştirilmesinde lider olan Wasmer, yakın zamanda WebAssembly Sistem Arayüzünü (WASI) Posix (Taşınabilir İşletim Sistemi Arayüzü) ile tam uyumlulukla genişleten yeni bir spesifikasyon ve araç zinciri olan WASIX'i tanıttı. Bu atılım, hem WASI hem de Posix yeteneklerini bir araya getirerek Wasm uygulamalarının yapımını basitleştirmeyi amaçlıyor.

30 Mayıs'ta WASI'nin bir süper seti olarak duyurulan WASIX, web uygulamalarını hazırlamak ve çalıştırma sürelerini tamamlamak için tasarlanmıştır. Posix'in kullanım ömrü boyunca mevcut olan iş parçacıkları, Berkeley yuvaları, çatallama ve daha fazlası gibi çok sayıda özelliği destekler. Wasmer ekibi ve aktif topluluğu, WASI'nin ABI'sini (Application Binary Interface) geliştirmek, onu stabilize etmek ve Posix ile daha uyumlu hale getirmek için yorulmadan çalışıyor.

Geliştiriciler, WASIX'in potansiyelini benimseyerek, Wasm uygulamalarını daha kolay bir şekilde derleyebilir ve web tarayıcılarında ve sunucularda JavaScript'e yüksek performanslı alternatifler sağlayabilir. Tam WASIX spesifikasyonu wasix.org'da bulunabilir ve geliştiricilerin bunu wasmer.sh'de denemeleri önerilir.

WASIX, aşağıdakiler dahil bir dizi özellik sunar:

Uzun vadeli stabilizasyon, mevcut WASI ABI'yi geliştirme ve ek invaziv olmayan sistem çağrısı uzantıları için destek

AssemblyScript ve Zig için yukarı akış desteği ile Rust ve C/C++ derlemek için araç zincirleri

Özellikle Wasmer çalışma zamanını içeren çalışma zamanı desteği

Tarayıcılar ve sunucularla uyumluluk

Çoklu iş parçacığı desteği

IPv4 ve IPv6 dahil soket desteği

Soketler ve dosyalar için eşzamansız yoklama

TTY desteği

DNS çözünürlüğü

WASI'nin iddialı özlemleri olmasına ve desteğini sürdürmesine rağmen, yavaş gelişimi, Wasm'ı kullanılabilir hale getirme sürecini engelledi. WASI, WebAssembly uygulamalarının hem web dışında hem de içinde tutarlı bir etkileşim mekanizması sağlayarak herhangi bir işletim sistemiyle sorunsuz çalışmasına izin vermek amacıyla Mozilla tarafından ilk olarak Mart 2019'da tanıtıldı. Posix, 1980'lerden beri farklı Unix sürümleri ve belirli Linux dağıtımları ile yazılım uyumluluğu için API'leri tanımlayan bir IEEE standardı olmuştur.

WASIX ile uyumluluk sunarak, AppMaster gibi no-code ve low-code platformlar, güçlü, ölçeklenebilir web ve mobil uygulamalar oluşturmak için daha fazla olanak sağlayabilir. Kullanıcılar, WebAssembly ve Posix uyumluluğunun avantajlarından yararlanırken uygulamalar oluşturabilir. Resmi web sitelerinde AppMaster hakkında daha fazla bilgi edinin veya 2022 için kodsuz/düşük kodlu uygulama geliştirmeye ilişkin tam kılavuza göz atın.