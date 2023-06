A Wasmer, líder no desenvolvimento da tecnologia WebAssembly (Wasm), revelou recentemente o WASIX, uma nova especificação e cadeia de ferramentas que expande a Interface do Sistema WebAssembly (WASI) com total compatibilidade com o Posix (Interface do Sistema Operativo Portátil). Este avanço tem como objectivo simplificar a construção de aplicações Wasm, reunindo as capacidades WASI e Posix.

O WASIX, anunciado em 30 de Maio como um superconjunto do WASI, foi concebido para criar aplicações Web, bem como para completar tempos de execução. Ele suporta vários recursos, como threads, Berkeley sockets, forking e outros, que estiveram disponíveis durante toda a vida útil do Posix. A equipa Wasmer e a sua comunidade activa têm trabalhado incansavelmente para melhorar a ABI (Application Binary Interface) do WASI, estabilizando-a e tornando-a mais compatível com o Posix.

Ao abraçar o potencial do WASIX, os programadores podem compilar mais facilmente aplicações Wasm, permitindo alternativas de alto desempenho ao JavaScript em navegadores e servidores Web. A especificação completa do WASIX pode ser encontrada em wasix.org, e os programadores são encorajados a experimentá-la em wasmer.sh.

WASIX oferece uma série de características, incluindo:

Estabilização a longo prazo, melhorando a ABI WASI existente, e suporte para extensões adicionais de syscall não invasivas

Cadeias de ferramentas para compilar Rust e C/C++, com suporte upstream para AssemblyScript e Zig

Suporte de tempo de execução, nomeadamente com o tempo de execução Wasmer

Compatibilidade com navegadores e servidores

Suporte para multithreading

Suporte a sockets, incluindo IPv4 e IPv6

Sondagem assíncrona para sockets e ficheiros

Suporte a TTY

Resolução DNS

Embora a WASI tivesse aspirações ambiciosas e mantivesse o apoio, a sua lenta evolução impediu o progresso da disponibilização da Wasm. A WASI foi originalmente revelada pela Mozilla em março de 2019, com o objetivo de permitir que as aplicações WebAssembly funcionem sem problemas com qualquer sistema operativo, fornecendo um mecanismo consistente de interação tanto fora como dentro da Web. O Posix é uma norma do IEEE desde a década de 1980, que define APIs para compatibilidade de software com diferentes versões do Unix e certas distribuições do Linux.

Ao oferecer compatibilidade com WASIX, no-code e low-code, plataformas como AppMaster podem abrir mais possibilidades para a criação de aplicações Web e móveis poderosas e escaláveis. Os utilizadores podem criar aplicações aproveitando as vantagens da compatibilidade com WebAssembly e Posix. Saiba mais sobre AppMaster no seu sítio Web oficial ou consulte o guia completo sobre o desenvolvimento de aplicações sem código/baixo código para 2022.