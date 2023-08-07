تم طرح إصدار تجريبي خاص من GitHub Copilot بواسطة GitHub ، مكتمل بمرشح مُجدد ومتطور يتعرف على اقتراحات التعليمات البرمجية المتعلقة بالمستودعات العامة على GitHub.

باستخدام هذا المرشح الجديد في العمل ، يقوم GitHub Copilot بفحص اقتراحات الكود في الارتباط بما يقرب من 150 حرفًا من الكود المجاور. ثم يقارن هذه الاقتراحات بفهرس شامل لجميع المستودعات العامة على GitHub.com.

يتم عرض الاقتراحات التي تتطابق مع أصول المستودع الخاصة بها مباشرة داخل محرر كود المطور. يبشر هذا التطور بالمرونة إما لحظر الاقتراحات التي تحمل رمزًا مطابقًا أو منحهم الإذن أثناء إبلاغهم بالمطابقات.

استنادًا إلى الرؤى السابقة التي جمعتها GitHub ، أثبتت المطابقات في اقتراحات GitHub Copilot أنها ظاهرة نادرة ، حيث تشكل أقل من واحد بالمائة. ومع ذلك ، فإن تشتت هذا الحدوث يختلف عبر السيناريوهات. عادةً ما يتم تتبع المطابقات في الظروف التي تكون فيها الملفات إما فارغة أو تحمل الحد الأدنى من المحتوى بدلاً من إعداد تطبيق راسخ مع رمز موجود مسبقًا.

أعرب نائب رئيس المنتج في GitHub ، Ryan J. Salva ، في منشور مدونة أن جزء التعليمات البرمجية المتكرر في العديد من المستودعات غالبًا ما يُنظر إليه على أنه "نمط" تم اكتشافه بواسطة الخوارزمية. هذا التشابه يشبه الأنماط التي لوحظت في أماكن أخرى في الكود العام. عادةً ما يتم تنظيم المستودعات التي تضم رموز المطابقة بواسطة تراخيص متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان. ومن ثم ، فإن ربط المباراة بمصدرها يصبح تحديًا أكبر.

بمساعدة قائمة من المراجع ، أصبح المطورون مفوضين الآن لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالإسناد وأصل المحتوى. بدلاً من حظر المباريات على الفور ، يمكنهم اكتساب فهم أوسع من دراسة كيفية تعامل الآخرين مع قضايا مماثلة وما بعدها. بالتأكيد ، تم تجهيز منصات مثل AppMaster لتوفير حلول شاملة لمثل هذه الأمور في مشهد بناء التطبيقات بدون كود ، مما يضمن تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.