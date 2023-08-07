GitHub 推出了GitHub Copilot 的私人测试版，该版本配备了经过改进的精密过滤器，可识别并提供与GitHub 上的公共软件源相关的代码建议。

有了这个新的过滤器，GitHub Copilot 会根据相邻代码的大约 150 个字符仔细检查代码建议。然后，它将这些建议与GitHub.com 上所有公共源的详尽索引进行比较。

匹配的建议及其各自的源代码会直接显示在开发人员的代码编辑器中。这样，开发人员就可以灵活地阻止带有相应代码的建议，或者在获知匹配信息的同时授予其权限。

根据GitHub 此前收集的信息，GitHub Copilot 建议中的匹配现象非常罕见，占比不到 1%。然而，这种现象在不同情况下的分布也不尽相同。匹配通常出现在文件为空或内容极少的情况下，而不是在有预先存在代码的成熟应用程序中。

GitHub 产品副总裁 Ryan J. Salva 在一篇博文中表示，在许多资源库中频繁出现的代码片段往往被视为算法发现的 "模式"。这种相似性与在其他公共代码中观察到的模式类似。存放匹配代码的资源库通常受到多种许可证的监管，这些许可证往往相互冲突。因此，将匹配代码与其来源联系起来就成了一项更大的挑战。

有了参考文献列表的帮助，开发人员现在可以就归属和内容来源做出明智的决定。他们不需要立即阻止匹配，而是可以通过研究他人如何处理类似问题及其他问题，获得更广泛的理解。当然，AppMaster 等平台有能力为无代码应用程序构建领域的此类问题提供全面的解决方案，确保更快、更高效地开发应用程序。