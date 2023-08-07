GitHub Copilot özel bir beta sürümü GitHub tarafından kullanıma sunuldu ve GitHub genel depoları tanıyan ve bunlarla ilgili kod önerileri sunan yenilenmiş ve gelişmiş bir filtreyle tamamlandı.

GitHub Copilot, iş başındaki bu yeni filtreyle, kod önerilerini bitişik kodun yaklaşık 150 karakteriyle ilişkili olarak inceler. Daha sonra bu önerileri GitHub.com tüm genel depoların kapsamlı bir dizinine karşı karşılaştırır.

Eşleşen öneriler, ilgili havuz kaynaklarıyla birlikte, doğrudan geliştiricilerin kod düzenleyicisinde görüntülenir. Bu geliştirme, ilgili kodu taşıyan önerileri engelleme veya eşleşmeler hakkında bilgilendirilirken onlara izin verme esnekliğini sağlar.

GitHub tarafından toplanan önceki bilgilere dayanarak, GitHub Copilot önerilerindeki eşleşmelerin yüzde birden azını oluşturan nadir bir fenomen olduğu ortaya çıktı. Ancak, bu oluşumun dağılımı senaryolar arasında değişiklik gösterir. Eşleşmeler genellikle, önceden var olan koda sahip yerleşik bir uygulamanın ayarı yerine dosyaların boş olduğu veya minimum içerik taşıdığı durumlarda izlenir.

GitHub'da Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Ryan J. Salva, bir blog gönderisinde birçok havuzda sık görülen bir kod parçasının genellikle algoritma tarafından keşfedilen bir 'kalıp' olarak algılandığını ifade etti. Bu benzerlik, genel kodun başka yerlerinde gözlemlenen kalıplara benzer. Eşleşen kodları barındıran havuzlar, genellikle birden çok ve genellikle birbiriyle çelişen lisanslar tarafından düzenlenir. Bu nedenle, bir eşleşmeyi kaynağına bağlamak daha büyük bir zorluk haline gelir.

Bir referans listesinin yardımıyla, geliştiriciler artık nitelik ve içerik kaynağı ile ilgili bilinçli kararlar verme yetkisine sahiptir. Eşleşmeleri hemen engellemek yerine, başkalarının benzer konulara nasıl yaklaştığını ve ötesini inceleyerek daha geniş bir anlayış kazanabilirler. Elbette, AppMaster gibi platformlar , kodsuz uygulama oluşturma ortamındaki bu tür sorunlar için kapsamlı çözümler sunarak daha hızlı ve daha verimli uygulama geliştirmeyi garanti edecek şekilde donatılmıştır.