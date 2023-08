Uma versão beta privada de GitHub Copilot foi lançada por GitHub, completa com um filtro renovado e sofisticado que reconhece e oferece sugestões de código relacionadas com repositórios públicos em GitHub.

Com este novo filtro a funcionar, o GitHub Copilot examina as sugestões de código em correlação com cerca de 150 caracteres do código adjacente. Em seguida, compara essas sugestões com um índice exaustivo de todos os repositórios públicos em GitHub.com.

As sugestões que correspondem, juntamente com as respectivas origens do repositório, são apresentadas diretamente no editor de código dos programadores. Este desenvolvimento permite a flexibilidade de bloquear as sugestões que contêm código correspondente ou conceder-lhes permissão, sendo informado das correspondências.

Com base em informações anteriores recolhidas por GitHub, as correspondências nas sugestões de GitHub Copilot são um fenómeno raro, representando menos de um por cento. No entanto, a dispersão desta ocorrência varia consoante os cenários. As correspondências são normalmente detectadas em circunstâncias em que os ficheiros estão vazios ou têm um conteúdo mínimo, em vez de serem detectadas no contexto de uma aplicação bem estabelecida com código pré-existente.

O vice-presidente de produtos do GitHub, Ryan J. Salva, afirmou num blogue que um fragmento de código frequente em muitos repositórios é muitas vezes visto como um "padrão" descoberto pelo algoritmo. Esta semelhança é semelhante aos padrões observados noutros locais do código público. Os repositórios que alojam códigos correspondentes são normalmente regulados por várias licenças, muitas vezes contraditórias. Assim, a ligação de uma correspondência à sua fonte torna-se um desafio maior.

Com a ajuda de uma lista de referências, os programadores estão agora habilitados a tomar decisões informadas relativamente à atribuição e à origem do conteúdo. Em vez de bloquearem imediatamente as correspondências, podem obter uma compreensão mais alargada ao estudarem a forma como outros abordaram questões semelhantes e não só. Certamente, plataformas como AppMaster estão equipadas para fornecer soluções abrangentes para tais questões no cenário de criação de aplicações sem código, garantindo um desenvolvimento de aplicações mais rápido e eficiente.