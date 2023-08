Eine private Betaversion von GitHub Copilot wurde von GitHub herausgebracht, zusammen mit einem überarbeiteten und ausgefeilten Filter, der Code-Vorschläge im Zusammenhang mit öffentlichen Repositories auf GitHub erkennt und anbietet.

Mit diesem neuen Filter prüft GitHub Copilot die Codevorschläge in Bezug auf etwa 150 Zeichen des angrenzenden Codes. Anschließend vergleicht er diese Vorschläge mit einem umfassenden Index aller öffentlichen Repositories auf GitHub.com.

Vorschläge, die übereinstimmen, werden zusammen mit der Herkunft aus dem jeweiligen Repository direkt im Code-Editor des Entwicklers angezeigt. Diese Entwicklung bietet die Flexibilität, Vorschläge mit entsprechendem Code entweder zu blockieren oder sie zuzulassen, während man über die Übereinstimmungen informiert wird.

Nach früheren Erkenntnissen von GitHub sind Übereinstimmungen in GitHub Copilot Vorschlägen ein seltenes Phänomen und machen weniger als ein Prozent aus. Die Streuung dieses Vorkommens variiert jedoch je nach Szenario. Übereinstimmungen werden häufig in Situationen gefunden, in denen die Dateien entweder leer sind oder nur minimalen Inhalt haben, und nicht im Rahmen einer gut etablierten Anwendung mit bereits vorhandenem Code.

Ryan J. Salva, VP of Product bei GitHub, erklärte in einem Blogbeitrag, dass ein in vielen Repositories häufig vorkommendes Codefragment oft als ein vom Algorithmus entdecktes "Muster" wahrgenommen wird. Diese Ähnlichkeit ähnelt den Mustern, die anderswo im öffentlichen Code beobachtet werden. Repositories, die übereinstimmenden Code enthalten, unterliegen in der Regel mehreren, oft widersprüchlichen Lizenzen. Daher wird es zu einer größeren Herausforderung, eine Übereinstimmung mit ihrer Quelle zu verknüpfen.

Mit Hilfe einer Referenzliste sind Entwickler nun in der Lage, fundierte Entscheidungen über die Zuordnung und die Herkunft von Inhalten zu treffen. Anstatt Übereinstimmungen sofort zu blockieren, können sie ein breiteres Verständnis gewinnen, indem sie studieren, wie andere ähnliche Probleme und darüber hinaus angegangen sind. Plattformen wie AppMaster sind sicherlich in der Lage, umfassende Lösungen für solche Fragen in der No-Code-App-Entwicklungslandschaft zu bieten und eine schnellere und effizientere Anwendungsentwicklung zu gewährleisten.