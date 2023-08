Une version bêta privée de GitHub Copilot a été déployée par GitHub, avec un filtre remanié et sophistiqué qui reconnaît et offre des suggestions de code liées aux dépôts publics sur GitHub.

Avec ce nouveau filtre, GitHub Copilot examine minutieusement les suggestions de code en corrélation avec environ 150 caractères du code adjacent. Il compare ensuite ces suggestions à un index exhaustif de tous les dépôts publics sur GitHub.com.

Les suggestions qui correspondent, ainsi que l'origine de leur dépôt respectif, sont affichées directement dans l'éditeur de code du développeur. Cette évolution offre la possibilité de bloquer les suggestions qui contiennent le code correspondant ou de les autoriser tout en étant informé des correspondances.

Sur la base d'informations antérieures recueillies par GitHub, les correspondances dans les suggestions GitHub Copilot s'avèrent être un phénomène rare, représentant moins d'un pour cent. Toutefois, la dispersion de ce phénomène varie selon les scénarios. Les correspondances sont généralement trouvées dans des circonstances où les fichiers sont vides ou ont un contenu minimal, plutôt que dans le cadre d'une application bien établie avec un code préexistant.

Ryan J. Salva, vice-président chargé des produits chez GitHub, a expliqué dans un billet de blog qu'un fragment de code fréquent dans de nombreux dépôts est souvent perçu comme un "modèle" découvert par l'algorithme. Cette ressemblance s'apparente aux motifs observés ailleurs dans le code public. Les dépôts qui hébergent des codes correspondants sont généralement régis par de multiples licences, souvent contradictoires. Par conséquent, relier une correspondance à sa source devient un plus grand défi.

Avec l'aide d'une liste de références, les développeurs peuvent désormais prendre des décisions éclairées concernant l'attribution et l'origine du contenu. Plutôt que de bloquer immédiatement les correspondances, ils peuvent acquérir une meilleure compréhension en étudiant la manière dont d'autres ont abordé des questions similaires et au-delà. Il est certain que des plateformes telles que AppMaster sont équipées pour fournir des solutions complètes pour de telles questions dans le paysage de la création d'applications sans code, garantissant ainsi un développement d'applications plus rapide et plus efficace.