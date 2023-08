Una versione beta privata di GitHub Copilot è stata lanciata da GitHub, completa di un filtro rinnovato e sofisticato che riconosce e offre suggerimenti di codice relativi a repository pubblici su GitHub.

Con questo nuovo filtro, GitHub Copilot esamina i suggerimenti di codice in relazione a circa 150 caratteri del codice adiacente. Quindi confronta questi suggerimenti con un indice esaustivo di tutti i repository pubblici su GitHub.com.

I suggerimenti che corrispondono, insieme alle rispettive origini dei repository, vengono visualizzati direttamente nell'editor di codice degli sviluppatori. Questo sviluppo offre la possibilità di bloccare i suggerimenti che contengono il codice corrispondente o di concedere loro l'autorizzazione, venendo informati delle corrispondenze.

In base alle informazioni precedenti raccolte da GitHub, le corrispondenze nei suggerimenti di GitHub Copilot si rivelano un fenomeno raro, inferiore all'uno per cento. Tuttavia, la dispersione di questo fenomeno varia a seconda degli scenari. Le corrispondenze sono comunemente rintracciate in circostanze in cui i file sono vuoti o hanno un contenuto minimo, piuttosto che nell'ambito di un'applicazione consolidata con codice preesistente.

Il vicepresidente del prodotto di GitHub, Ryan J. Salva, ha affermato in un post sul blog che un frammento di codice frequente in molti repository viene spesso percepito come un "modello" scoperto dall'algoritmo. Questa somiglianza è simile agli schemi osservati altrove nel codice pubblico. I repository che ospitano codici corrispondenti sono in genere regolati da licenze multiple, spesso in conflitto tra loro. Di conseguenza, collegare una corrispondenza alla sua fonte diventa una sfida ancora più ardua.

Con l'aiuto di un elenco di riferimenti, gli sviluppatori sono ora in grado di prendere decisioni informate sull'attribuzione e sull'origine dei contenuti. Piuttosto che bloccare immediatamente le corrispondenze, possono acquisire una comprensione più ampia studiando come altri hanno affrontato questioni simili e non solo.