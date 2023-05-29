أعلنت شركة JetBrains ، الشركة المبتكرة لأدوات التطوير الشهيرة ، عن إصدار ألفا لمنصة Compose Multiplatform لنظام iOS ، لتوسيع دعم مجموعة أدوات واجهة المستخدم التعريفية متعددة المنصات المبنية على Google Jetpack Compose. أصبح Compose Multiplatform ، الذي يوفر بالفعل التوافق مع Android و Windows و Linux و macOS والويب ، الآن نظام iOS لتغطية جميع أنظمة التشغيل الرئيسية.

من خلال توفير نفس واجهة برمجة التطبيقات عبر جميع الأنظمة الأساسية المدعومة ، يعمل Compose Multiplatform على تبسيط تطوير التطبيقات من خلال نسخ واجهات برمجة تطبيقات Jetpack Compose. يمكن للمطورين الذين لديهم خبرة في Jetpack Compose لإنشاء واجهات مستخدم Android حديثة تطبيق هذه المهارات لإنشاء واجهة مستخدم مشتركة من خلال Compose Multiplatform ، واستهداف iOS وما بعده.

يتضمن Compose Multiplatform إدارة الحالة وتكوين التخطيط والرسوم المتحركة. تستوعب مجموعة الأدوات أيضًا الميزات التي تعتمد على نظام التشغيل مثل تحميل الموارد وتستخدم عمليات تجريد ذات مستوى أعلى لزيادة قابلية النقل. بالاستفادة من مكتبة رسومات Skiko ، المعروفة باسم Skia for Kotlin ، تستخدم Compose Multiplatform عرضًا قائمًا على القماش على نظام iOS. تعتمد Skiko على Skia ، التي تستخدمها Google لمنتجات Chrome و ChromeOS و Flutter.

على غرار Flutter ، يوفر هذا الأسلوب مظهرًا وأسلوبًا متسقًا عبر جميع الأنظمة الأساسية المدعومة لتطبيقات Compose Multiplatform. على عكس Flutter ، تتضمن مجموعة الأدوات عناصر واجهة مستخدم Material و Material 3 بشكل افتراضي ، مما ينتج عنه تطبيقات تشبه تصميمات Android القياسية. على الرغم من أن المواد هي الشكل والمظهر الوحيد للأداة المدعومة على iOS في الوقت الحالي ، لم تؤكد JetBrains ما إذا كان سيتم تنفيذ شكل ومظهر عنصر واجهة المستخدم الأصلي في المستقبل.

معالجة الجانب المهم لتطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية - إمكانية التشغيل البيني مع OS SDK - يوفر Compose Multiplatform لنظام iOS طبقة متداخل ثنائية الاتجاه أعلى UIKit. يتضمن ذلك فئتين أساسيتين: UIKitView و ComposeUIViewController. باستخدام UIKitView ، يمكن للمطورين تضمين عناصر واجهة مستخدم خاصة بالنظام الأساسي مثل الخرائط أو طرق عرض الويب أو مشغلات الوسائط أو موجزات الكاميرا داخل واجهة مستخدم Compose. من ناحية أخرى ، يمكن استخدام ComposeUIViewController لإدراج شاشات Compose في تطبيقات UIKit و SwiftUI ، مما يساعد في التحويل التدريجي لتطبيق موجود إلى تطبيق Compose.

نظرًا لاستمرار التوسع في مشهد التطوير no-code low-code ، فإن أدوات مثل Compose Multiplatform ، جنبًا إلى جنب مع منصات مثل AppMaster ، تجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وكفاءة للمطورين في جميع أنحاء العالم. انقر هنا للحصول على دليل شامل حول تطوير التطبيقات no-code ورمز low-code لعام 2022.