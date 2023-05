JetBrains, le créateur d'outils de développement populaires, a annoncé une version alpha de son Compose Multiplatform pour iOS, élargissant la prise en charge de la boîte à outils déclarative d'interface utilisateur multiplateforme construite sur Google Jetpack Compose. Compose Multiplatform, qui est déjà compatible avec Android, Windows, Linux, macOS et le Web, s'étend désormais à iOS pour couvrir tous les principaux systèmes d'exploitation.

En fournissant la même API sur toutes les plateformes prises en charge, Compose Multiplatform rationalise le développement d'applications en reproduisant les API de Jetpack Compose. Les développeurs qui ont l'habitude d'utiliser Jetpack Compose pour créer des interfaces utilisateur Android modernes peuvent désormais appliquer ces compétences à la création d'une interface utilisateur partagée grâce à Compose Multiplatform, pour iOS et au-delà.

Compose Multiplatform comprend la gestion des états, la composition de la mise en page et les animations. La boîte à outils prend également en compte les fonctionnalités dépendantes du système d'exploitation, telles que le chargement des ressources, et utilise des abstractions de haut niveau pour maximiser la portabilité. S'appuyant sur la bibliothèque graphique Skiko, connue sous le nom de Skia pour Kotlin, Compose Multiplatform utilise un rendu basé sur le canevas sur iOS. Skiko est basée sur Skia, que Google utilise pour ses produits Chrome, ChromeOS et Flutter.

À l'instar de Flutter, cette approche permet d'obtenir une apparence cohérente sur toutes les plateformes prises en charge pour les applications Compose Multiplatform. Contrairement à Flutter, la boîte à outils inclut par défaut les widgets Material et Material 3, ce qui permet d'obtenir des applications qui ressemblent aux designs Android standard. Bien que Material soit la seule apparence de widget prise en charge sur iOS pour le moment, JetBrains n'a pas confirmé si une apparence de widget native sera mise en œuvre à l'avenir.

En ce qui concerne l'aspect le plus important du développement d'applications multiplateformes - l'interopérabilité avec le SDK de l'OS - Compose Multiplatform for iOS offre une couche d'interopérabilité bidirectionnelle au-dessus d'UIKit. Cette couche comprend deux classes principales : UIKitView et ComposeUIViewController. Grâce à UIKitView, les développeurs peuvent intégrer des widgets spécifiques à une plateforme, tels que des cartes, des vues Web, des lecteurs multimédias ou des flux de caméra, dans une interface utilisateur Compose. ComposeUIViewController, quant à lui, peut être utilisé pour insérer des écrans Compose dans des applications UIKit et SwiftUI, ce qui facilite la conversion progressive d'une application existante en une application Compose.

Alors que le paysage du développement no-code et low-code continue de s'étendre, des outils comme Compose Multiplatform, ainsi que des plateformes comme AppMaster, rendent le développement d'applications plus accessible et plus efficace pour les développeurs du monde entier. Cliquez ici pour obtenir un guide complet sur le développement d'applications no-code et low-code pour 2022.