JetBrains, Hersteller beliebter Entwicklungstools, hat eine Alpha-Version von Compose Multiplatform für iOS angekündigt, die die Unterstützung des deklarativen Multiplattform-UI-Toolkits auf Basis von Google Jetpack Compose erweitert. Compose Multiplatform, das bereits Kompatibilität mit Android, Windows, Linux, macOS und dem Web bietet, umfasst nun auch iOS und deckt damit alle wichtigen Betriebssysteme ab.

Durch die Bereitstellung derselben API für alle unterstützten Plattformen optimiert Compose Multiplatform die App-Entwicklung durch die Replikation der Jetpack Compose APIs. Entwickler, die Erfahrung mit Jetpack Compose haben, um moderne Android-Benutzeroberflächen zu erstellen, können diese Fähigkeiten jetzt anwenden, um eine gemeinsame Benutzeroberfläche mit Compose Multiplatform zu erstellen, die auf iOS und darüber hinaus ausgerichtet ist.

Compose Multiplatform umfasst Zustandsverwaltung, Layout-Komposition und Animationen. Das Toolkit berücksichtigt auch betriebssystemabhängige Funktionen wie das Laden von Ressourcen und nutzt Abstraktionen auf höherer Ebene, um die Portabilität zu maximieren. Compose Multiplatform nutzt die Skiko-Grafikbibliothek, auch bekannt als Skia für Kotlin, für das Canvas-basierte Rendering auf iOS. Skiko basiert auf Skia, das Google für seine Chrome-, ChromeOS- und Flutter-Produkte einsetzt.

Ähnlich wie bei Flutter sorgt dieser Ansatz für ein konsistentes Look-and-Feel über alle unterstützten Plattformen für Compose Multiplatform-Anwendungen. Im Gegensatz zu Flutter enthält das Toolkit standardmäßig Material- und Material 3-Widgets, was zu Anwendungen führt, die dem Standarddesign von Android ähneln. Obwohl Material das einzige Widget-Look-and-Feel ist, das derzeit auf iOS unterstützt wird, hat JetBrains nicht bestätigt, ob in Zukunft ein natives Widget-Look-and-Feel implementiert werden wird.

Compose Multiplatform for iOS adressiert den wichtigsten Aspekt der plattformübergreifenden App-Entwicklung - die Interoperabilität mit dem OS SDK - und bietet eine Zwei-Wege-Interop-Schicht auf UIKit. Dies beinhaltet zwei primäre Klassen: UIKitView und ComposeUIViewController. Mit UIKitView können Entwickler plattformspezifische Widgets wie Karten, Web-Ansichten, Media-Player oder Kamera-Feeds in eine Compose-UI einbetten. ComposeUIViewController hingegen kann verwendet werden, um Compose-Bildschirme in UIKit- und SwiftUI -Anwendungen einzufügen und so die schrittweise Umwandlung einer bestehenden App in eine Compose-Anwendung zu unterstützen.

Da die no-code und low-code Entwicklungslandschaft weiter wächst, machen Tools wie Compose Multiplatform zusammen mit Plattformen wie AppMaster die App-Entwicklung für Entwickler auf der ganzen Welt zugänglicher und effizienter. Klicken Sie hier, um einen umfassenden Leitfaden für die App-Entwicklung no-code und low-code für das Jahr 2022 zu erhalten.