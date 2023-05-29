Popüler geliştirme araçlarının yaratıcısı JetBrains, iOS için Compose Multiplatform'un bir alfa sürümünü duyurdu ve Google Jetpack Compose üzerinde oluşturulmuş çok platformlu bildirime dayalı UI araç setinin desteğini genişletiyor. Halihazırda Android, Windows, Linux, macOS ve Web ile uyumluluk sunan Compose Multiplatform, artık tüm büyük işletim sistemlerini kapsayacak şekilde iOS'u benimsiyor.

Compose Multiplatform, desteklenen tüm platformlarda aynı API'yi sağlayarak, Jetpack Compose API'lerini çoğaltarak uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Modern Android kullanıcı arabirimleri oluşturmak için Jetpack Compose deneyimine sahip geliştiriciler artık bu becerileri Compose Multiplatform aracılığıyla iOS ve ötesini hedefleyen paylaşılan bir kullanıcı arabirimi oluşturmak için uygulayabilir.

Compose Multiplatform'a durum yönetimi, düzen kompozisyonu ve animasyonlar dahildir. Araç seti ayrıca kaynak yükleme gibi işletim sistemine bağlı özellikleri barındırır ve taşınabilirliği en üst düzeye çıkarmak için daha yüksek düzeyli soyutlamalar kullanır. Kotlin için Skia olarak bilinen Skiko grafik kitaplığından yararlanan Compose Multiplatform, iOS'ta tuval tabanlı işlemeyi kullanır. Skiko, Google'ın Chrome, ChromeOS ve Flutter ürünleri için kullandığı Skia'ya dayanmaktadır.

Flutter'a benzer şekilde bu yaklaşım, Compose Multiplatform uygulamaları için desteklenen tüm platformlarda tutarlı bir görünüm ve his sağlar. Flutter'dan farklı olarak, araç seti varsayılan olarak Material ve Material 3 widget'larını içerir ve bu da standart Android tasarımlarına benzeyen uygulamalarla sonuçlanır. Material şu anda iOS'ta desteklenen tek widget bak ve hisset olsa da, JetBrains gelecekte yerel bir widget bak ve hisset uygulanıp uygulanmayacağını doğrulamadı.

Platformlar arası uygulama geliştirmenin önemli yönünü ele alan - OS SDK ile birlikte çalışabilirlik - iOS için Compose Multiplatform, UIKit'in üzerinde iki yönlü bir birlikte çalışma katmanı sunar. Bu, iki birincil sınıfı içerir: UIKitView ve ComposeUIViewController. Geliştiriciler, UIKitView kullanarak haritalar, web görünümleri, medya oynatıcılar veya kamera beslemeleri gibi platforma özgü pencere öğelerini bir Compose kullanıcı arabirimine gömebilir. Öte yandan ComposeUIViewController, UIKit ve SwiftUI uygulamalarına Oluşturma ekranları eklemek için kullanılabilir ve mevcut bir uygulamanın bir Oluşturma uygulamasına kademeli olarak dönüştürülmesine yardımcı olur.

no-code ve low-code geliştirme ortamı genişlemeye devam ederken, Compose Multiplatform gibi araçlar ve AppMaster gibi platformlar, uygulama geliştirmeyi dünya çapındaki geliştiriciler için daha erişilebilir ve verimli hale getiriyor. 2022 için no-code ve low-code uygulama geliştirmeye ilişkin kapsamlı bir kılavuz için buraya tıklayın.