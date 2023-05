JetBrains, twórca popularnych narzędzi programistycznych, ogłosił wydanie alfa Compose Multiplatform dla iOS, rozszerzając wsparcie wieloplatformowego deklaratywnego zestawu narzędzi UI zbudowanego na Google Jetpack Compose. Compose Multiplatform, który oferuje już kompatybilność z systemami Android, Windows, Linux, macOS i Internetem, teraz obejmuje iOS, aby objąć wszystkie główne systemy operacyjne.

Zapewniając ten sam interfejs API na wszystkich obsługiwanych platformach, Compose Multiplatform usprawnia tworzenie aplikacji poprzez replikację interfejsów API Jetpack Compose. Programiści, którzy mają doświadczenie z Jetpack Compose w tworzeniu nowoczesnych interfejsów użytkownika dla systemu Android, mogą teraz wykorzystać te umiejętności do tworzenia współdzielonego interfejsu użytkownika za pośrednictwem Compose Multiplatform, ukierunkowanego na iOS i nie tylko.

Compose Multiplatform obejmuje zarządzanie stanem, kompozycję układu i animacje. Zestaw narzędzi obsługuje również funkcje zależne od systemu operacyjnego, takie jak ładowanie zasobów i wykorzystuje abstrakcje wyższego poziomu, aby zmaksymalizować przenośność. Wykorzystując bibliotekę graficzną Skiko, znaną jako Skia dla Kotlin, Compose Multiplatform wykorzystuje renderowanie oparte na płótnie w systemie iOS. Skiko bazuje na bibliotece Skia, którą Google wykorzystuje w swoich produktach Chrome, ChromeOS i Flutter.

Podobnie jak w przypadku Flutter, podejście to zapewnia spójny wygląd na wszystkich obsługiwanych platformach dla aplikacji Compose Multiplatform. W przeciwieństwie do Fluttera, zestaw narzędzi domyślnie zawiera widżety Material i Material 3, dzięki czemu aplikacje przypominają standardowe projekty Androida. Chociaż Material jest obecnie jedynym wyglądem widżetów obsługiwanym na iOS, JetBrains nie potwierdził, czy natywny wygląd widżetów zostanie zaimplementowany w przyszłości.

Odnosząc się do istotnego aspektu tworzenia aplikacji wieloplatformowych - interoperacyjności z OS SDK - Compose Multiplatform dla iOS oferuje dwukierunkową warstwę interoperacyjną na UIKit. Obejmuje ona dwie podstawowe klasy: UIKitView i ComposeUIViewController. Korzystając z UIKitView, programiści mogą osadzać widżety specyficzne dla platformy, takie jak mapy, widoki internetowe, odtwarzacze multimedialne lub kanały z kamer w Compose UI. Z drugiej strony, ComposeUIViewController może być wykorzystywany do wstawiania ekranów Compose w aplikacjach UIKit i SwiftUI, pomagając w stopniowej konwersji istniejącej aplikacji do aplikacji Compose.

Ponieważ środowisko programistyczne no-code i low-code stale się rozwija, narzędzia takie jak Compose Multiplatform, wraz z platformami takimi jak AppMaster, sprawiają, że tworzenie aplikacji jest bardziej dostępne i wydajne dla programistów na całym świecie.