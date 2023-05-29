Компания JetBrains, создатель популярных инструментов разработки, объявила о выпуске альфа-версии Compose Multiplatform для iOS, расширяющей поддержку многоплатформенного набора инструментов декларативного пользовательского интерфейса, построенного на базе Google Jetpack Compose. Compose Multiplatform, который уже предлагает совместимость с Android, Windows, Linux, macOS и Web, теперь охватывает iOS, чтобы охватить все основные операционные системы.

Предоставляя один и тот же API для всех поддерживаемых платформ, Compose Multiplatform упрощает разработку приложений за счет копирования API Jetpack Compose. Разработчики, имеющие опыт работы с Jetpack Compose для создания современных пользовательских интерфейсов Android, теперь могут применить эти навыки для создания общего пользовательского интерфейса с помощью Compose Multiplatform, ориентированного на iOS и другие платформы.

В Compose Multiplatform включены управление состояниями, композиция макетов и анимация. Инструментарий также учитывает особенности, зависящие от ОС, такие как загрузка ресурсов, и использует абстракции более высокого уровня для обеспечения максимальной переносимости. Используя графическую библиотеку Skiko, известную как Skia для Kotlin, Compose Multiplatform использует рендеринг на основе холста на iOS. Skiko основана на Skia, которую Google использует для своих продуктов Chrome, ChromeOS и Flutter.

Подобно Flutter, этот подход обеспечивает последовательный внешний вид и ощущение на всех поддерживаемых платформах для приложений Compose Multiplatform. В отличие от Flutter, набор инструментов по умолчанию включает виджеты Material и Material 3, в результате чего приложения напоминают стандартный дизайн Android. Хотя Material - единственный виджет, поддерживаемый на iOS в настоящее время, JetBrains не подтвердила, будет ли в будущем реализован собственный виджет.

Для решения важного аспекта разработки кроссплатформенных приложений - совместимости с SDK ОС - Compose Multiplatform для iOS предлагает двусторонний слой взаимодействия поверх UIKit. Он включает в себя два основных класса: UIKitView и ComposeUIViewController. Используя UIKitView, разработчики могут встраивать в пользовательский интерфейс Compose такие специфические для платформы виджеты, как карты, веб-просмотры, медиаплееры или камеры. ComposeUIViewController, с другой стороны, может быть использован для вставки экранов Compose в приложения UIKit и SwiftUI, помогая постепенному преобразованию существующего приложения в приложение Compose.

Поскольку ландшафт разработки no-code и low-code продолжает расширяться, такие инструменты, как Compose Multiplatform, вместе с такими платформами, как AppMaster, делают разработку приложений более доступной и эффективной для разработчиков по всему миру. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полным руководством по разработке приложений no-code и low-code на 2022 год.