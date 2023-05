JetBrains, creatore di popolari strumenti di sviluppo, ha annunciato una release alpha del suo Compose Multiplatform per iOS, ampliando il supporto del toolkit UI dichiarativo multipiattaforma costruito su Google Jetpack Compose. Compose Multiplatform, che già offre compatibilità con Android, Windows, Linux, macOS e il Web, ora abbraccia iOS per coprire tutti i principali sistemi operativi.

Fornendo la stessa API per tutte le piattaforme supportate, Compose Multiplatform semplifica lo sviluppo delle app replicando le API di Jetpack Compose. Gli sviluppatori che hanno esperienza con Jetpack Compose per la creazione di moderne interfacce utente Android possono ora applicare queste competenze per costruire un'interfaccia utente condivisa attraverso Compose Multiplatform, destinata a iOS e non solo.

Compose Multiplatform include la gestione degli stati, la composizione dei layout e le animazioni. Il kit di strumenti è inoltre in grado di gestire funzionalità dipendenti dal sistema operativo, come il caricamento delle risorse, e utilizza astrazioni di livello superiore per massimizzare la portabilità. Sfruttando la libreria grafica Skiko, nota come Skia per Kotlin, Compose Multiplatform utilizza il rendering basato su canvas su iOS. Skiko si basa su Skia, che Google utilizza per i suoi prodotti Chrome, ChromeOS e Flutter.

Analogamente a Flutter, questo approccio fornisce un aspetto e una sensazione coerente su tutte le piattaforme supportate per le applicazioni Compose Multiplatform. A differenza di Flutter, il toolkit include i widget Material e Material 3 per impostazione predefinita, dando vita ad applicazioni che assomigliano ai design standard di Android. Sebbene Material sia l'unico look-and-feel dei widget supportato su iOS al momento, JetBrains non ha confermato se un look-and-feel nativo dei widget sarà implementato in futuro.

Per quanto riguarda l'aspetto più importante dello sviluppo di app multipiattaforma - l'interoperabilità con l'SDK del sistema operativo - Compose Multiplatform per iOS offre un livello di interoperabilità bidirezionale in cima a UIKit. Questo include due classi principali: UIKitView e ComposeUIViewController. Utilizzando UIKitView, gli sviluppatori possono incorporare widget specifici della piattaforma, come mappe, viste web, lettori multimediali o feed della fotocamera all'interno di un'interfaccia utente Compose. ComposeUIViewController, invece, può essere utilizzato per inserire le schermate Compose nelle applicazioni UIKit e SwiftUI, favorendo la conversione graduale di un'applicazione esistente in un'applicazione Compose.

Mentre il panorama dello sviluppo di no-code e low-code continua a espandersi, strumenti come Compose Multiplatform, insieme a piattaforme come AppMaster, rendono lo sviluppo di applicazioni più accessibile ed efficiente per gli sviluppatori di tutto il mondo.