A JetBrains, criadora de ferramentas de desenvolvimento populares, anunciou uma versão alfa do seu Compose Multiplatform para iOS, expandindo o suporte do kit de ferramentas de IU declarativa multiplataforma construído no Google Jetpack Compose. O Compose Multiplatform, que já oferece compatibilidade com Android, Windows, Linux, macOS e a Web, agora abrange o iOS para cobrir todos os principais sistemas operacionais.

Ao fornecer a mesma API em todas as plataformas compatíveis, o Compose Multiplataforma simplifica o desenvolvimento de aplicativos replicando as APIs Jetpack Compose. Os desenvolvedores que têm experiência com o Jetpack Compose para criar interfaces de usuário modernas para Android agora podem aplicar essas habilidades para criar uma interface de usuário compartilhada por meio do Compose Multiplatform, visando o iOS e muito mais.

O Compose Multiplatform inclui gerenciamento de estado, composição de layout e animações. O kit de ferramentas também acomoda recursos dependentes do sistema operacional, como carregamento de recursos, e usa abstrações de nível superior para maximizar a portabilidade. Aproveitando a biblioteca gráfica Skiko, conhecida como Skia para Kotlin, o Compose Multiplatform utiliza renderização baseada em tela no iOS. A Skiko é baseada na Skia, que o Google utiliza para seus produtos Chrome, ChromeOS e Flutter.

Semelhante ao Flutter, essa abordagem fornece uma aparência consistente em todas as plataformas suportadas para aplicativos Compose Multiplatform. Ao contrário do Flutter, o kit de ferramentas inclui widgets Material e Material 3 por padrão, resultando em aplicativos que se assemelham aos designs padrão do Android. Embora o Material seja o único look-and-feel de widget suportado no iOS no momento, a JetBrains não confirmou se um look-and-feel de widget nativo será implementado no futuro.

Abordando o aspecto significativo do desenvolvimento de aplicativos multiplataforma - interoperabilidade com o SDK do sistema operacional - o Compose Multiplatform for iOS oferece uma camada de interoperabilidade bidirecional sobre o UIKit. Isso inclui duas classes principais: UIKitView e ComposeUIViewController. Usando o UIKitView, os desenvolvedores podem incorporar widgets específicos da plataforma, como mapas, visualizações da Web, players de mídia ou feeds de câmera em uma interface do usuário do Compose. O ComposeUIViewController, por outro lado, pode ser utilizado para inserir telas do Compose em aplicativos UIKit e SwiftUI, auxiliando na conversão gradual de um aplicativo existente em um aplicativo Compose.

À medida que o cenário de desenvolvimento no-code e low-code continua a se expandir, ferramentas como o Compose Multiplatform, juntamente com plataformas como o AppMaster, estão tornando o desenvolvimento de aplicativos mais acessível e eficiente para desenvolvedores em todo o mundo. Clique aqui para obter um guia abrangente sobre no-code e low-code desenvolvimento de aplicativos para 2022.