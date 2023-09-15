القائمة المنسدلة، والمعروفة أيضًا باسم القائمة المنسدلة أو المربع المنسدل، هي عنصر تحكم رسومي يستخدم على نطاق واسع في تطوير مواقع الويب وتصميم واجهة المستخدم (UI). فهو يسمح للمستخدمين باختيار قيمة أو خيار واحد من قائمة مملوءة مسبقًا يتم عرضها من خلال النقر على سهم القائمة أو عنوانها، والذي يتم وضعه عادةً أفقيًا أو رأسيًا داخل واجهة المستخدم أو جزء التنقل، اعتمادًا على تصميم التطبيق أو موقع الويب. تعد القوائم المنسدلة مكونات أساسية لواجهة المستخدم تساهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدم وتبسيط التنقل وإدارة مساحة الشاشة بشكل أكثر فعالية من خلال إخفاء المحتوى أو الخيارات الشاملة ضمن قائمة قابلة للتوسيع.

عند تصميم موقع ويب، تصبح أهمية القائمة المنسدلة جيدة التنظيم والمنظمة بشكل بديهي واضحة لأنها تساعد المستخدمين على التنقل بسهولة بين صفحات وأقسام الويب المختلفة دون الحاجة إلى التمرير والبحث على نطاق واسع. لتوفير تجربة سلسة وخالية من المتاعب للمستخدمين، يختار المطورون عادةً أنماط العرض المرئي للقوائم، مثل الهياكل الهرمية، والقوائم الفردية أو متعددة المستويات، والقوائم الضخمة، اعتمادًا على طبيعة المحتوى وقاعدة المستخدمين المستهدفة.

علاوة على ذلك، في سياق تطوير الويب في AppMaster ، فإننا نستخدم العديد من إرشادات قابلية الاستخدام المعترف بها عالميًا لإنشاء قوائم منسدلة، مما يضمن مستوى عالٍ من تجربة المستخدم والمشاركة. بعض الاعتبارات الحاسمة لتصميم القائمة المنسدلة الفعالة هي:

الاستخدام المتسق للملصقات والمصطلحات عبر التطبيق أو موقع الويب بأكمله.

تجنب استخدام المصطلحات للحفاظ على الوضوح وزيادة فهم المستخدم.

الفروق المرئية بين عناصر القائمة المنسدلة الرئيسية وعناصر القائمة الفرعية، باستخدام عناصر التصميم الأساسية مثل المسافة البادئة والترميز اللوني.

تنفيذ دعم التمرير أو التوسيع التلقائي أو مؤقت التأخير لفتح القوائم المنسدلة على كل من الأجهزة التي تدعم الماوس والأجهزة التي تعمل باللمس.

الحد من عمق القوائم المنسدلة المتداخلة وضمان استخدام المساحة البيضاء لتوفير البنية والتنظيم.

عرض تلميحات الأدوات أو المعلومات الإضافية حول عناصر القائمة لتحسين الفهم، دون التسبب في الحمل المعرفي الزائد أو الفوضى البصرية.

التصميم من أجل إمكانية الوصول من خلال دمج التنقل عبر لوحة المفاتيح وحالات التركيز ودعم قارئ الشاشة.

استخدام إستراتيجيات التصميم سريعة الاستجابة لإنشاء قوائم منسدلة مرنة للتوافق عبر أحجام الشاشات وأنواع الأجهزة المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن AppMaster يتبع أفضل ممارسات تطوير الويب الحديثة لتطبيق المبادئ المذكورة أعلاه وإنشاء قوائم منسدلة مرنة للغاية تتكيف بشكل جيد مع المتطلبات التجارية والوظيفية المتنوعة. تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، وتمثيل نماذج البيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) باستخدام مصمم BP الأصلي.

يعد دمج القوائم المنسدلة في التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster مفيدًا للغاية نظرًا لأن AppMaster يقوم تلقائيًا بإنشاء endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ومخططات التطبيق المحدثة كلما تغيرت متطلبات النظام الأساسي. وهذا يلغي الديون التقنية ويؤدي إلى دورات تطوير أسرع. يستخدم AppMaster إطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، والذي يوفر دعمًا ممتازًا لإنشاء قوائم منسدلة مخصصة متوافقة مع تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها.

بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يسمح إطار عمل AppMaster القائم على الخادم والمعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS للمطورين بالتكيف بسهولة مع تغيير واجهة مستخدم التطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API). ومن خلال الاستفادة من هذه الأطر، يمكن تنفيذ القوائم المنسدلة دون عناء، مما يضمن التنقل والتفاعل السلس على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

باعتبارها عنصرًا شائعًا في تطوير مواقع الويب، تستمر القائمة المنسدلة في لعب دور حاسم في تحسين تجربة المستخدم الشاملة. من خلال استخدام بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster والالتزام بإرشادات التصميم الحالية وأفضل الممارسات، يمكن للمطور إنشاء قوائم منسدلة بديهية وسريعة الاستجابة، وبالتالي إنشاء تطبيقات جذابة للغاية وعملية وجذابة بصريًا لمستخدميه، مما يسمح لهم تحقيق النتائج بشكل أكثر كفاءة وفعالية وسرعة.