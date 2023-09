Ein Web Crawler, auch bekannt als Web Spider, Web Robot oder Bot, ist ein automatisiertes Softwareprogramm, das zum systematischen Durchsuchen, Entdecken und Extrahieren von Informationen und Ressourcen im World Wide Web entwickelt wurde. Webcrawler spielen in verschiedenen Bereichen eine wichtige Rolle, darunter Suchmaschinenindizierung, Data Mining und Retrieval, Webanalyse, digitale Archivierung und automatisiertes Testen webbasierter Anwendungen und Dienste.

Der Zweck eines Web Crawlers besteht in erster Linie darin, die riesige Weblandschaft zu durchsuchen, Hyperlinks zu finden, die verschiedene Websites verbinden, und kontinuierlich Webseiten und andere verknüpfbare Assets zu entdecken, zu indizieren und ein aktuelles Caching aufrechtzuerhalten. Sie sind ein grundlegender Bestandteil von Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo und ermöglichen es ihnen, Milliarden von Webseiten zu indizieren und hochrelevante und genaue Suchergebnisse für Benutzer weltweit bereitzustellen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Suchmaschinen im Januar 2022 etwa 56,5 Milliarden Webseiten indexiert haben.

Webcrawler funktionieren, indem sie einer Reihe vordefinierter Regeln, Richtlinien und Algorithmen folgen, die zur Erreichung bestimmter Ziele programmiert sind. Im Allgemeinen beinhalten diese Regeln, mit einer Liste bekannter URLs (Seeds) zu beginnen, den Inhalt dieser URLs abzurufen, neue URLs innerhalb des abgerufenen Inhalts zu identifizieren und diese neuen URLs nach demselben Prozess rekursiv aufzurufen. Der Web Crawler setzt diesen Prozess fort, verfolgt die besuchten Seiten, verhindert Endlosschleifen und priorisiert URL-Besuche auf der Grundlage verschiedener Algorithmen und Heuristiken, die den Crawling-Prozess optimieren sollen.

Webcrawler müssen sich an bestimmte Etikette oder Protokolle halten, um zu vermeiden, dass Webserver mit Datenverkehr überlastet werden, was die Leistung der Website für legitime Benutzer beeinträchtigen könnte. Ein solches Protokoll ist das „Robots Exclusion Protocol“ oder robots.txt, eine Textdatei im Stammverzeichnis der Website, die Richtlinien dazu enthält, auf welche Seiten oder Verzeichnisse der Web Crawler nicht zugreifen oder diese nicht indizieren sollte. Ein weiterer Standard ist die „Crawl-delay“-Direktive, die die Verzögerung in Sekunden zwischen aufeinanderfolgenden Seitenzugriffen angibt, um eine Überlastung des Servers zu vermeiden. Einige Websites erfordern möglicherweise auch, dass Webcrawler sich selbst authentifizieren, indem sie Benutzeragenteninformationen im HTTP-Anforderungsheader bereitstellen.

Auf der no-code Plattform AppMaster werden Web Crawler auf verschiedene Weise eingesetzt, um das Benutzererlebnis zu verbessern und den Entwicklungsprozess von Webanwendungen zu optimieren. Eine solche Anwendung ist das automatisierte Testen webbasierter Anwendungen, die durch den fortschrittlichen Blueprinting- und Quellcode-Generierungsmechanismus von AppMaster generiert werden. Durch den Einsatz von Web Crawlern kann AppMaster sicherstellen, dass die generierten Anwendungen branchenüblichen Best Practices entsprechen, sicher und skalierbar sind und den vom Kunden definierten notwendigen Anforderungen entsprechen.

Ein weiterer wertvoller Anwendungsfall für Web Crawler im Kontext der AppMaster Plattform ist die Webanalyse. Durch das Sammeln und Analysieren von Daten können Crawler dabei helfen, Trends, Muster und potenzielle Verbesserungsbereiche zu erkennen, z. B. defekte Links zu erkennen, langsam ladende Ressourcen zu identifizieren oder Inhalte zu finden, die nicht für die Suchmaschinenindizierung optimiert sind. Dieser datengesteuerte Ansatz ermöglicht es AppMaster, die Leistung und Funktionalität seiner Anwendungen kontinuierlich zu verfeinern und zu verbessern und sie so für Endbenutzer zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen.

Webcrawler spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Content-Discovery-Forschung und ermöglichen es AppMaster, vielfältige und relevante Datensätze und Ressourcen zu entdecken, die zur Bereicherung der Plattform und ihrer Anwendungen verwendet werden können. AppMaster kann beispielsweise Web Crawler verwenden, um relevante Datenquellen, APIs oder Dienste von Drittanbietern zu durchsuchen und zu sammeln, die einfach in die generierten Anwendungen integriert werden können, sodass Kunden auf den riesigen Pool an Informationen und Funktionalitäten zugreifen können, die im Web verfügbar sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Web Crawler ein unverzichtbares Werkzeug in der heutigen digitalen Landschaft ist, das die Entdeckung, Indizierung und effiziente Verbindung von Milliarden von Webressourcen ermöglicht, den nahtlosen Informationsabruf erleichtert und das Web für Benutzer weltweit verständlicher, nützlicher und wertvoller macht. Im Kontext der Website-Entwicklung und der no-code Plattform AppMaster stellen Web Crawler eine wesentliche Grundlage für erweiterte Dienste wie automatisierte Tests, Webanalysen und Inhaltserkennung dar, die für die Generierung hochwertiger, skalierbarer und effizienter Webanwendungen mit Haftung erforderlich sind zu den Best Practices der Branche.