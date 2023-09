Rastreador da Web

Um Web Crawler, também conhecido como web spider, web robot ou bot, é um programa de software automatizado projetado para navegar, descobrir e extrair sistematicamente informações e recursos da World Wide Web. Os Web Crawlers desempenham um papel significativo em vários campos, incluindo indexação de mecanismos de pesquisa, mineração e recuperação de dados, análise da web, arquivamento digital e testes automatizados de aplicativos e serviços baseados na web.

Principalmente, o objetivo de um Web Crawler é percorrer o vasto cenário da web, encontrar hiperlinks conectando diferentes sites e descobrir, indexar e manter continuamente um cache atualizado de páginas da web e outros ativos conectáveis. São um componente fundamental dos motores de busca, como Google, Bing e Yahoo, permitindo-lhes indexar milhares de milhões de páginas web e devolver resultados de pesquisa altamente relevantes e precisos para utilizadores em todo o mundo. Um estudo recente mostra que os motores de busca indexaram aproximadamente 56,5 mil milhões de páginas web em Janeiro de 2022.

Os Web Crawlers operam seguindo um conjunto de regras, políticas e algoritmos predefinidos, programados para atingir objetivos específicos. Geralmente, essas regras envolvem começar com uma lista de URLs conhecidos (sementes), buscar o conteúdo desses URLs, identificar novos URLs dentro do conteúdo buscado e visitar recursivamente esses novos URLs seguindo o mesmo processo. O Web Crawler continua esse processo, rastreando as páginas visitadas, evitando loops infinitos e priorizando visitas de URL com base em vários algoritmos e heurísticas, projetados para otimizar o processo de rastreamento.

Os Web Crawlers precisam aderir a certas regras de etiqueta ou protocolos para evitar sobrecarregar os servidores da Web com tráfego, o que pode degradar o desempenho do site para usuários legítimos. Um desses protocolos é o “Protocolo de Exclusão de Robôs” ou robots.txt, um arquivo de texto localizado no diretório raiz do site, que fornece orientações sobre quais páginas ou diretórios não devem ser acessados ​​ou indexados pelo Web Crawler. Outro padrão é a diretiva "Crawl-delay", que especifica o atraso em segundos entre acessos sucessivos às páginas para evitar sobrecarga do servidor. Alguns sites também podem exigir que os rastreadores da Web se autentiquem, fornecendo informações do agente do usuário no cabeçalho da solicitação HTTP.

Na plataforma no-code AppMaster, Web Crawlers são empregados de várias maneiras para aprimorar a experiência do usuário e otimizar o processo de desenvolvimento de aplicativos web. Uma dessas aplicações é o teste automatizado de aplicações baseadas na web geradas pelo mecanismo avançado de blueprinting e geração de código-fonte do AppMaster. Ao utilizar Web Crawlers, AppMaster pode garantir que os aplicativos gerados sigam as melhores práticas padrão do setor, sejam seguros e escaláveis ​​e cumpram os requisitos necessários definidos pelo cliente.

Outro caso de uso valioso para Web Crawlers no contexto da plataforma AppMaster é a análise da web. Ao coletar e analisar dados, os Crawlers podem ajudar a identificar tendências, padrões e áreas potenciais de melhoria, como detectar links quebrados, identificar recursos de carregamento lento ou encontrar conteúdo que não esteja otimizado para indexação em mecanismos de pesquisa. Essa abordagem baseada em dados permite que AppMaster refine e aprimore continuamente o desempenho e a funcionalidade de seus aplicativos, tornando-os mais acessíveis e fáceis de usar para os usuários finais.

Os Web Crawlers também desempenham um papel crucial na pesquisa de descoberta de conteúdo, permitindo que AppMaster descubra conjuntos de dados e recursos diversos e relevantes que podem ser usados ​​para enriquecer a plataforma e suas aplicações. Por exemplo, AppMaster pode utilizar Web Crawlers para extrair e coletar fontes de dados relevantes, APIs ou serviços de terceiros que podem ser facilmente integrados aos aplicativos gerados, permitindo que os clientes acessem o vasto conjunto de informações e funcionalidades disponíveis na web.

Concluindo, um Web Crawler é uma ferramenta essencial no cenário digital atual, permitindo a descoberta, indexação e conexão eficiente de bilhões de recursos da web, facilitando a recuperação contínua de informações e tornando a web mais compreensível, útil e valiosa para usuários em todo o mundo. No contexto do desenvolvimento de sites e da plataforma no-code AppMaster, os Web Crawlers fornecem uma base essencial para serviços avançados, como testes automatizados, análise da web e descoberta de conteúdo necessários para gerar aplicativos da web de alta qualidade, escaláveis ​​e eficientes que aderem às melhores práticas do setor.