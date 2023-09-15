Веб-сканер, также известный как веб-паук, веб-робот или бот, представляет собой автоматизированную программу, предназначенную для систематического просмотра, обнаружения и извлечения информации и ресурсов из Всемирной паутины. Веб-сканеры играют важную роль в различных областях, включая индексирование поисковыми системами, интеллектуальный анализ и извлечение данных, веб-аналитику, цифровое архивирование и автоматическое тестирование веб-приложений и услуг.

В первую очередь цель веб-сканера — перемещаться по обширному веб-пространству, находить гиперссылки, соединяющие различные веб-сайты, а также постоянно обнаруживать, индексировать и поддерживать актуальное кэширование веб-страниц и других подключаемых ресурсов. Они являются фундаментальным компонентом поисковых систем, таких как Google, Bing и Yahoo, позволяя им индексировать миллиарды веб-страниц и возвращать очень релевантные и точные результаты поиска для пользователей по всему миру. Недавнее исследование показывает, что по состоянию на январь 2022 года поисковые системы проиндексировали около 56,5 миллиардов веб-страниц.

Веб-сканеры действуют, следуя набору заранее определенных правил, политик и алгоритмов, запрограммированных для достижения конкретных целей. Как правило, эти правила включают в себя создание списка известных URL-адресов (исходных чисел), получение содержимого этих URL-адресов, идентификацию новых URL-адресов в полученном контенте и рекурсивное посещение этих новых URL-адресов, следуя одному и тому же процессу. Веб-сканер продолжает этот процесс, отслеживая посещенные страницы, предотвращая бесконечные циклы и определяя приоритетность посещений URL-адресов на основе различных алгоритмов и эвристик, предназначенных для оптимизации процесса сканирования.

Веб-сканеры должны соблюдать определенные этикеты или протоколы, чтобы избежать перегрузки веб-серверов трафиком, что может ухудшить производительность веб-сайта для законных пользователей. Одним из таких протоколов является «Протокол исключения роботов» или robots.txt, текстовый файл, расположенный в корневом каталоге веб-сайта, который содержит рекомендации о том, какие страницы или каталоги не должны быть доступны или индексированы веб-сканером. Другим стандартом является директива «Crawl-delay», определяющая задержку в секундах между последовательными обращениями к страницам, чтобы избежать перегрузки сервера. Некоторые веб-сайты могут также требовать от веб-сканеров аутентификации путем предоставления информации об агенте пользователя в заголовке HTTP-запроса.

На платформе no-code AppMaster веб-сканеры используются различными способами для улучшения пользовательского опыта и оптимизации процесса разработки веб-приложений. Одним из таких приложений является автоматическое тестирование веб-приложений, созданных с помощью усовершенствованного механизма проектирования и генерации исходного кода AppMaster. Используя веб-сканеры, AppMaster может гарантировать, что созданные приложения соответствуют лучшим отраслевым стандартам, являются безопасными и масштабируемыми, а также соответствуют необходимым требованиям, определенным клиентом.

Еще один ценный вариант использования веб-сканеров в контексте платформы AppMaster — веб-аналитика. Собирая и анализируя данные, сканеры могут помочь выявить тенденции, закономерности и потенциальные области для улучшения, например обнаружить неработающие ссылки, выявление медленно загружающихся ресурсов или поиск контента, который не оптимизирован для индексации поисковыми системами. Такой подход, основанный на данных, позволяет AppMaster постоянно совершенствовать и улучшать производительность и функциональность своих приложений, делая их более доступными и удобными для конечных пользователей.

Веб-сканеры также играют решающую роль в исследованиях по обнаружению контента, позволяя AppMaster обнаруживать разнообразные и актуальные наборы данных и ресурсы, которые можно использовать для обогащения платформы и ее приложений. Например, AppMaster может использовать веб-сканеры для очистки и сбора соответствующих источников данных, API или сторонних сервисов, которые можно легко интегрировать в создаваемые приложения, позволяя клиентам использовать огромный пул информации и функций, доступных в Интернете.

В заключение отметим, что веб-сканер является важным инструментом в современной цифровой среде, позволяющим обнаруживать, индексировать и эффективно подключать миллиарды веб-ресурсов, облегчая беспрепятственный поиск информации и делая Интернет более понятным, полезным и ценным для пользователей во всем мире. В контексте разработки веб-сайтов и платформы no-code AppMaster веб-сканеры обеспечивают важную основу для расширенных услуг, таких как автоматическое тестирование, веб-аналитика и обнаружение контента, необходимых для создания высококачественных, масштабируемых и эффективных веб-приложений, соответствующих требованиям. лучшим отраслевым практикам.