العلامات الوصفية، في سياق تطوير مواقع الويب، هي شكل من أشكال كود ترميز HTML الذي يوفر معلومات حول محتوى صفحة الويب وسماتها لمحركات البحث والمتصفحات. تُستخدم هذه العلامات في المقام الأول لتحسين رؤية الموقع على صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) ولمساعدة وظائف المتصفح من خلال نقل البيانات الأساسية حول صفحة الويب. عادةً ما يتم وضع العلامات الوصفية داخل القسم الرئيسي لمستند HTML ولا يتم عرضها بشكل مرئي على صفحة الويب للمستخدمين.

من المهم أن نفهم أن العلامات الوصفية لها تأثير غير مباشر على تصنيفات محرك البحث الخاص بالموقع. وهي لا تعزز مكانة موقع الويب بشكل مباشر، ولكنها تعمل على تحسين وتعزيز الطريقة التي تفهم بها محركات البحث محتوى الموقع وتعرضه له. وفي المقابل، قد يؤثر هذا بشكل إيجابي على معدلات النقر إلى الظهور، وتفاعل المستخدم، ورؤية البحث بشكل عام. وفقًا لتصنيف الويب المتقدم، يبلغ متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور للمركز الأول في نتائج بحث Google 31.7%، وهو ما يتناقص بشكل ملحوظ مع التصنيفات المنخفضة، مما يجعل من الضروري تحسين صفحة الويب باستخدام العلامات الوصفية المناسبة.

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من العلامات الوصفية لتحسين تحسين صفحة الويب وتطوير موقع الويب بشكل عام. تتضمن بعض العلامات الوصفية الأساسية ما يلي:

علامة العنوان: تحدد هذه العلامة عنوان صفحة الويب المعروضة في نتائج محرك البحث والإشارات المرجعية وعلامات تبويب المتصفح. تعمل علامة العنوان كمؤشر أساسي لمحتوى الصفحة، ومن المهم دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة ضمن عدد الأحرف المسموح به والذي يتراوح بين 60 و70 حرفًا تقريبًا.

تحدد هذه العلامة عنوان صفحة الويب المعروضة في نتائج محرك البحث والإشارات المرجعية وعلامات تبويب المتصفح. تعمل علامة العنوان كمؤشر أساسي لمحتوى الصفحة، ومن المهم دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة ضمن عدد الأحرف المسموح به والذي يتراوح بين 60 و70 حرفًا تقريبًا. علامة الوصف: تقدم هذه العلامة ملخصًا موجزًا ​​لمحتوى صفحة الويب ويتم عرضها كمقتطف في SERPs. يمكن للوصف التعريفي المكتوب جيدًا، والذي يتراوح عادةً ما بين 155 إلى 160 حرفًا، أن يشجع المستخدمين على النقر على موقع الويب وزيارته، مما يؤثر على نسبة النقر إلى الظهور وإمكانية رؤيته.

تقدم هذه العلامة ملخصًا موجزًا ​​لمحتوى صفحة الويب ويتم عرضها كمقتطف في SERPs. يمكن للوصف التعريفي المكتوب جيدًا، والذي يتراوح عادةً ما بين 155 إلى 160 حرفًا، أن يشجع المستخدمين على النقر على موقع الويب وزيارته، مما يؤثر على نسبة النقر إلى الظهور وإمكانية رؤيته. علامة الكلمات الرئيسية: على الرغم من أنها لم تعد تحمل وزنًا كبيرًا في خوارزميات محرك البحث، إلا أن العلامة الوصفية للكلمات الرئيسية لا تزال قادرة على المساعدة في البحث الداخلي في الموقع وتنظيم المحتوى. تحتوي هذه العلامة على قائمة بالكلمات الرئيسية المفصولة بفواصل ذات الصلة بمحتوى صفحة الويب.

على الرغم من أنها لم تعد تحمل وزنًا كبيرًا في خوارزميات محرك البحث، إلا أن العلامة الوصفية للكلمات الرئيسية لا تزال قادرة على المساعدة في البحث الداخلي في الموقع وتنظيم المحتوى. تحتوي هذه العلامة على قائمة بالكلمات الرئيسية المفصولة بفواصل ذات الصلة بمحتوى صفحة الويب. علامة Viewport: تعتبر هذه العلامة ضرورية لتصميم الويب سريع الاستجابة، حيث تشير إلى كيفية تكيف المحتوى ليناسب مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. تضمن العلامة الوصفية viewport العرض الأمثل والوظائف على مجموعة متنوعة من الأجهزة، مما يعزز تجربة المستخدم والمشاركة.

تعتبر هذه العلامة ضرورية لتصميم الويب سريع الاستجابة، حيث تشير إلى كيفية تكيف المحتوى ليناسب مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. تضمن العلامة الوصفية viewport العرض الأمثل والوظائف على مجموعة متنوعة من الأجهزة، مما يعزز تجربة المستخدم والمشاركة. العلامة الأساسية: تساعد هذه العلامة، المعروفة أيضًا باسم العلامة "rel=canonical"، محركات البحث على فهم متى تشير عناوين URL المتعددة إلى نفس المحتوى. من خلال تحديد عنوان URL الأساسي، تقوم محركات البحث بفهرسة الارتباط وإسناده إلى الإصدار المفضل، مما يمنع مشكلات المحتوى المكررة وعقوبات التصنيف المحتملة.

تساعد هذه العلامة، المعروفة أيضًا باسم العلامة "rel=canonical"، محركات البحث على فهم متى تشير عناوين URL المتعددة إلى نفس المحتوى. من خلال تحديد عنوان URL الأساسي، تقوم محركات البحث بفهرسة الارتباط وإسناده إلى الإصدار المفضل، مما يمنع مشكلات المحتوى المكررة وعقوبات التصنيف المحتملة. علامة اللغة: تحدد علامة تعريف اللغة اللغة الأساسية لمحتوى صفحة الويب، مما يساعد محركات البحث على توفير نتائج دقيقة للمستخدمين الذين لديهم تفضيلات اللغة.

تحدد علامة تعريف اللغة اللغة الأساسية لمحتوى صفحة الويب، مما يساعد محركات البحث على توفير نتائج دقيقة للمستخدمين الذين لديهم تفضيلات اللغة. علامة الروبوتات: تتحكم العلامة الوصفية لبرامج الروبوت في الطريقة التي تزحف بها محركات البحث إلى صفحات الويب وفهرستها من خلال توفير توجيهات مثل "noindex" و"nofollow". تعد هذه العلامة مفيدة في التحكم في سلوك محرك البحث وإدارة الوصول إلى الصفحات المقيدة أو الأقل أهمية على موقع الويب.

في منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين إدارة العلامات الوصفية بسهولة داخل تطبيقات الويب الخاصة بهم. تتيح الميزات المضمنة التكامل السلس للعلامات التعريفية المخصصة والعلامات التعريفية المحددة مسبقًا في مشاريع الويب، مما يضمن التوافق الأمثل بين محرك البحث والمتصفح. علاوة على ذلك، تدعم المنصة التخصيص المتقدم من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء عمليات تخفيض السعر للعلامات الوصفية وتطبيقها عبر صفحات مختلفة داخل التطبيق، مما يضمن التحسين المتسق والرؤية عبر الموقع بأكمله.

في الختام، يعد فهم أساسيات وأهمية العلامات الوصفية في تطوير مواقع الويب أمرًا ضروريًا لتحسين رؤية SERP، وزيادة معدلات النقر إلى الحد الأقصى، وتوفير تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة. توفر منصة AppMaster no-code هذه الوظيفة الحيوية لمستخدميها، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات ويب محسنة وقابلة للتطوير بأقل جهد وموارد.