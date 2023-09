Crawler web

Un Web Crawler, noto anche come web spider, web robot o bot, è un programma software automatizzato progettato per navigare, scoprire ed estrarre sistematicamente informazioni e risorse dal World Wide Web. I web crawler svolgono un ruolo significativo in vari campi, tra cui l'indicizzazione dei motori di ricerca, il data mining e il recupero, l'analisi web, l'archiviazione digitale e il test automatizzato di applicazioni e servizi basati sul web.

Principalmente, lo scopo di un Web Crawler è attraversare il vasto panorama web, trovare collegamenti ipertestuali che collegano diversi siti Web e scoprire, indicizzare e mantenere continuamente una memorizzazione nella cache aggiornata di pagine Web e altre risorse collegabili. Sono una componente fondamentale dei motori di ricerca, come Google, Bing e Yahoo, poiché consentono loro di indicizzare miliardi di pagine Web e restituire risultati di ricerca altamente pertinenti e accurati per gli utenti di tutto il mondo. Uno studio recente mostra che i motori di ricerca hanno indicizzato circa 56,5 miliardi di pagine web a gennaio 2022.

I web crawler operano seguendo una serie di regole, politiche e algoritmi predefiniti programmati per raggiungere obiettivi specifici. In genere, queste regole implicano l'avvio con un elenco di URL noti (seed), il recupero del contenuto di questi URL, l'identificazione di nuovi URL all'interno del contenuto recuperato e la visita ricorsiva di questi nuovi URL seguendo lo stesso processo. Il Web Crawler continua questo processo, tenendo traccia delle pagine visitate, prevenendo loop infiniti e dando priorità alle visite degli URL in base a vari algoritmi ed euristiche, progettati per ottimizzare il processo di scansione.

I web crawler devono aderire a determinate etichette o protocolli per evitare di sovraccaricare i server Web di traffico, il che potrebbe ridurre le prestazioni del sito Web per gli utenti legittimi. Uno di questi protocolli è il "Robots Exclusion Protocol" o robots.txt, un file di testo situato nella directory principale del sito Web, che fornisce linee guida su quali pagine o directory non devono essere accessibili o indicizzate dal web crawler. Un altro standard è la direttiva "Crawl-delay", che specifica il ritardo in secondi tra gli accessi successivi alle pagine per evitare di sovraccaricare il server. Alcuni siti Web potrebbero anche richiedere ai web crawler di autenticarsi fornendo informazioni sullo user-agent nell'intestazione della richiesta HTTP.

Nella piattaforma no-code AppMaster, i web crawler vengono utilizzati in vari modi per migliorare l'esperienza dell'utente e ottimizzare il processo di sviluppo delle applicazioni web. Una di queste applicazioni è il test automatizzato di applicazioni basate sul web generate dal meccanismo avanzato di creazione di progetti e codice sorgente di AppMaster. Utilizzando i web crawler, AppMaster può garantire che le applicazioni generate aderiscano alle migliori pratiche standard del settore, siano sicure e scalabili e rispettino i requisiti necessari definiti dal cliente.

Un altro prezioso caso d'uso per i web crawler nel contesto della piattaforma AppMaster è l'analisi web. Raccogliendo e analizzando i dati, i crawler possono aiutare a identificare tendenze, modelli e potenziali aree di miglioramento, come il rilevamento di collegamenti interrotti, l'identificazione di risorse a caricamento lento o la ricerca di contenuti non ottimizzati per l'indicizzazione dei motori di ricerca. Questo approccio basato sui dati consente ad AppMaster di perfezionare e migliorare continuamente le prestazioni e la funzionalità delle sue applicazioni, rendendole più accessibili e facili da usare per gli utenti finali.

I web crawler svolgono anche un ruolo cruciale nella ricerca sulla scoperta dei contenuti, consentendo AppMaster di scoprire set di dati e risorse diversi e pertinenti che possono essere utilizzati per arricchire la piattaforma e le sue applicazioni. Ad esempio, AppMaster può utilizzare i web crawler per individuare e raccogliere fonti di dati, API o servizi di terze parti rilevanti che possono essere facilmente integrati nelle applicazioni generate, consentendo ai clienti di attingere al vasto pool di informazioni e funzionalità disponibili sul web.

In conclusione, un Web Crawler è uno strumento essenziale nel panorama digitale odierno, poiché consente la scoperta, l'indicizzazione e la connessione efficiente di miliardi di risorse Web, facilitando il recupero continuo delle informazioni e rendendo il Web più comprensibile, utile e prezioso per gli utenti di tutto il mondo. Nel contesto dello sviluppo di siti web e della piattaforma no-code AppMaster, i web crawler forniscono una base essenziale per servizi avanzati, come test automatizzati, analisi web e rilevamento dei contenuti necessari per generare applicazioni web di alta qualità, scalabili ed efficienti che aderiscono alle migliori pratiche del settore.