Parcerias de baixo código

Parcerias Low-code são alianças estratégicas formadas entre fornecedores low-code, como AppMaster, e outros parceiros no ecossistema de tecnologia, projetadas para fornecer acréscimos de valor significativos aos recursos gerais low-code da organização. Essas parcerias abrangem várias entidades, incluindo integradores de sistemas, consultores, revendedores e fornecedores de tecnologia, unindo-se para permitir a implementação, integração e escalabilidade perfeitas de soluções low-code para empresas numa vasta gama de indústrias.

O objetivo por trás das parcerias low-code é acelerar a adoção de plataformas low-code, aproveitando um conjunto diversificado de conhecimentos, talentos e recursos técnicos. Isso resulta em maior facilidade de uso e implantação de soluções low-code, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais eficiente, econômico e capaz de acompanhar o cenário tecnológico em rápida mudança. No contexto da AppMaster, essas parcerias os ajudam a criar soluções de software abrangentes e escaláveis ​​com back-ends de servidores, sites, portais de clientes e aplicativos móveis nativos que atendem a uma ampla gama de clientes, incluindo pequenas e grandes empresas.

As parcerias Low-code permitem que as organizações obtenham grandes benefícios, como tempo de lançamento no mercado mais rápido, maior eficiência operacional, redução da complexidade de TI e melhor retorno geral sobre o investimento (ROI). O Gartner prevê que até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações.

Um dos aspectos críticos das parcerias low-code é a troca de conhecimento e a integração tecnológica. Por exemplo, a plataforma no-code da AppMaster pode se beneficiar de uma integração perfeita com uma plataforma líder de inteligência artificial (IA) ou aprendizado de máquina (ML) fornecida por um fornecedor de tecnologia. Isso permite que os clientes adicionem recursos avançados de IA/ML aos seus aplicativos sem precisar se preocupar com as complexidades subjacentes da implementação da tecnologia.

Da mesma forma, um integrador de sistemas pode trazer a experiência necessária na integração de uma solução low-code como AppMaster com vários aplicativos empresariais, bancos de dados, middleware e sistemas legados existentes. Isto garante que a jornada de transformação digital da organização através da adoção low-code permaneça tranquila e sem atritos, com interrupção mínima dos processos e operações de negócios existentes.

Os consultores em parcerias de low-code podem desempenhar um papel vital na orientação da estratégia, implementação, adoção e treinamento low-code de uma organização. Seu profundo conhecimento das tendências do setor, dos ambientes regulatórios e dos recursos tecnológicos lhes permite aconselhar os clientes sobre a combinação certa de tecnologias e serviços low-code para maximizar os benefícios gerais da plataforma.

Os revendedores em parcerias de low-code contribuem expandindo o alcance e a penetração de soluções low-code para uma base de clientes mais ampla, abrangendo regiões geográficas, indústrias e segmentos de negócios. Seu conhecimento dos ambientes comerciais locais, das políticas regulatórias e das preferências dos clientes os ajuda a ajudá-los a escolher, personalizar e implementar a plataforma low-code certa para resolver seus problemas comerciais exclusivos.

As parcerias Low-code também podem abrir caminho para o desenvolvimento de soluções verticais específicas e modelos específicos do setor que atendam às necessidades exclusivas de diferentes setores, como finanças, saúde, varejo, manufatura, educação e outros. Isso resulta em uma adoção mais rápida de soluções low-code, ao mesmo tempo que aumenta o valor que as empresas obtêm delas. Por exemplo, uma parceria AppMaster com uma empresa especializada em finanças poderia resultar em uma solução low-code robusta e de alto desempenho, adaptada às necessidades exclusivas de contabilidade, relatórios e conformidade do setor financeiro.

Resumindo, as parcerias low-code têm um imenso potencial para transformar a forma como as organizações constroem, implementam e gerem aplicações em toda a empresa. Eles aceleram o ritmo da transformação digital, permitem que as empresas sejam mais ágeis e respondam às mudanças na dinâmica do mercado e geram valor comercial tangível. A plataforma no-code da AppMaster, como parte dessas parcerias, ajuda as organizações a aproveitar o melhor da tecnologia low-code, fornecendo soluções de software abrangentes, escaláveis ​​e econômicas em aplicativos web, móveis e de back-end, atendendo a uma ampla gama de clientes - desde pequenas empresas até grandes empresas.