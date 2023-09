Partnership a basso codice

Le partnership Low-code sono alleanze strategiche formate tra fornitori low-code, come AppMaster, e altri partner nell'ecosistema tecnologico, progettate per fornire significative aggiunte di valore alle capacità low-code complessive dell'organizzazione. Tali partnership comprendono varie entità, tra cui integratori di sistema, consulenti, rivenditori e fornitori di tecnologia, che si uniscono per consentire un'implementazione, un'integrazione e un dimensionamento senza soluzione di continuità di soluzioni low-code per le aziende di un'ampia gamma di settori.

L’obiettivo alla base delle partnership low-code è accelerare l’adozione di piattaforme low-code sfruttando un insieme diversificato di competenze, talenti e risorse tecniche. Ciò si traduce in una maggiore facilità d’uso e implementazione di soluzioni low-code, rendendo lo sviluppo delle applicazioni più efficiente, conveniente e in grado di tenere il passo con il panorama tecnologico in rapida evoluzione. Nel contesto di AppMaster, queste partnership li aiutano a creare soluzioni software complete e scalabili con server backend, siti Web, portali clienti e applicazioni mobili native che soddisfano un'ampia gamma di clienti, comprese piccole e grandi imprese.

Le partnership Low-code consentono alle organizzazioni di ottenere importanti vantaggi, come un time-to-market più rapido, una migliore efficienza operativa, una ridotta complessità IT e un migliore ritorno sull'investimento (ROI) complessivo. Gartner prevede che entro il 2024 lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni.

Uno degli aspetti critici delle partnership low-code è lo scambio di conoscenze e l’integrazione tecnologica. Ad esempio, la piattaforma no-code di AppMaster può trarre vantaggio da una perfetta integrazione con una piattaforma leader di intelligenza artificiale (AI) o machine learning (ML) fornita da un fornitore di tecnologia. Ciò consente ai clienti di aggiungere funzionalità AI/ML avanzate alle proprie applicazioni senza doversi preoccupare delle complessità sottostanti dell'implementazione della tecnologia.

Allo stesso modo, un system integrator può apportare le competenze necessarie per integrare una soluzione low-code come AppMaster con varie applicazioni aziendali, database, middleware e sistemi legacy esistenti. Ciò garantisce che il percorso di trasformazione digitale dell'organizzazione attraverso l'adozione low-code rimanga fluido e senza attriti, con interruzioni minime dei processi e delle operazioni aziendali esistenti.

I consulenti nelle partnership low-code possono svolgere un ruolo fondamentale nel guidare la strategia, l'implementazione, l'adozione e la formazione low-code di un'organizzazione. La loro profonda conoscenza delle tendenze del settore, degli ambienti normativi e delle capacità tecnologiche consente loro di consigliare i clienti sul giusto mix di tecnologie e servizi low-code per massimizzare i vantaggi complessivi della piattaforma.

I rivenditori che partecipano a partnership low-code contribuiscono ampliando la portata e la penetrazione delle soluzioni low-code a una base di clienti più ampia, attraversando aree geografiche, settori e segmenti di business. La loro conoscenza degli ambienti aziendali locali, delle politiche normative e delle preferenze dei clienti li aiuta ad assistere i clienti nella scelta, personalizzazione e implementazione della giusta piattaforma low-code per risolvere i loro problemi aziendali specifici.

Le partnership Low-code possono anche aprire la strada allo sviluppo di soluzioni verticali e modelli specifici di settore che soddisfano le esigenze specifiche di diversi settori, come finanza, sanità, vendita al dettaglio, produzione, istruzione e altri. Ciò si traduce in un’adozione più rapida di soluzioni low-code, aumentando al contempo il valore che le aziende ne traggono. Ad esempio, una partnership AppMaster con un'azienda specializzata in finanza potrebbe portare a una soluzione low-code solida e ad alte prestazioni, su misura per le esigenze specifiche di contabilità, reporting e conformità del settore finanziario.

In sintesi, le partnership low-code racchiudono un immenso potenziale nel trasformare il modo in cui le organizzazioni creano, distribuiscono e gestiscono le applicazioni all'interno dell'azienda. Accelerano il ritmo della trasformazione digitale, consentono alle aziende di essere più agili e reattive alle mutevoli dinamiche del mercato e generano valore aziendale tangibile. La piattaforma no-code di AppMaster, come parte di tali partnership, aiuta le organizzazioni a sfruttare il meglio della tecnologia low-code fornendo soluzioni software complete, scalabili ed economiche per applicazioni web, mobili e backend, soddisfacendo una gamma diversificata dei clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.