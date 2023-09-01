أبحاث المستخدم

بحث المستخدم عبارة عن عملية تحقيق وتقييم نقدية ومنهجية تهدف إلى فهم وكشف وتوصيف احتياجات المستخدمين النهائيين وسلوكياتهم ودوافعهم وتفضيلاتهم وسماتهم لتشكيل وتوجيه وإبلاغ التصميم والتطوير والتحسين المستمر للمستخدم. التطبيقات أو الأنظمة أو المنتجات أو الخدمات المتمركزة. في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، يشتمل بحث المستخدم على مجموعة واسعة من منهجيات وتقنيات وأدوات البحث النوعية والكمية المستخدمة عمدًا في مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير التطبيق لجمع رؤى قابلة للتنفيذ والتحقق من صحة الفرضيات وإنشاء معلومات مستنيرة. القرارات التي تؤدي في النهاية إلى حلول برمجية أكثر قابلية للاستخدام ومرغوبة وفعالة وتتوافق مع أهداف وتوقعات المستخدمين المقصودين.

في منصة AppMaster no-code ، يعد البحث الشامل عن المستخدم أمرًا أساسيًا لمهمتنا المتمثلة في إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال استثنائية تلقى صدى لدى عملائنا المتنوعين، وتبسيط عملية تطوير التطبيقات، وتعظيم رضا المستخدمين ومشاركتهم، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. . نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الفهم المتعمق لمستخدمينا هو أساس التصميم الفعال، مما يمكننا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات ومستنيرة للمستخدم والتي لا تسهل فقط تجربة مستخدم بديهية وسلسة ولكن أيضًا تعمل على تحسين الأداء العام وعرض القيمة من منتجاتنا البرمجية.

بحث المستخدم هو نظام متعدد الأوجه يتكون عمومًا من بعدين أساسيين، وهما: البحث في المواقف والبحث السلوكي. تركز أبحاث المواقف على التقاط تصورات المستخدمين وآرائهم ومشاعرهم ومواقفهم وتفضيلاتهم وتجاربهم الشخصية، عادةً من خلال منهجيات مثل المقابلات والاستبيانات والدراسات الاستقصائية وفرز البطاقات ومجموعات التركيز. من ناحية أخرى، تؤكد الأبحاث السلوكية على الملاحظة التجريبية والقياس والتحليل لسلوكيات المستخدمين الفعلية وأفعالهم وتفاعلاتهم مع البرنامج، والتي يمكن أن تتضمن تقنيات مثل اختبار قابلية الاستخدام، ودراسات تتبع العين، والدراسات الميدانية، وA/B. الاختبار، وتحليلات المستخدم.

من الناحية العملية، يمكن التعامل مع بحث المستخدم من خلال طرق وتقنيات مختلفة، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع على النحو التالي:

أساليب المراقبة: تتضمن المراقبة المباشرة أو غير المباشرة للمستخدمين أثناء تفاعلهم مع البرنامج، لتحديد الأنماط والشذوذات والاختناقات وفرص التحسين. تشمل الأمثلة الدراسات الميدانية الإثنوغرافية، والاستفسارات السياقية، واختبار قابلية الاستخدام، ودراسات تتبع العين.

تتضمن المراقبة المباشرة أو غير المباشرة للمستخدمين أثناء تفاعلهم مع البرنامج، لتحديد الأنماط والشذوذات والاختناقات وفرص التحسين. تشمل الأمثلة الدراسات الميدانية الإثنوغرافية، والاستفسارات السياقية، واختبار قابلية الاستخدام، ودراسات تتبع العين. الأساليب التوليدية: تهدف إلى استنباط واستكشاف احتياجات المستخدمين الكامنة ورغباتهم وتطلعاتهم وفرص الابتكار المحتملة، وتتضمن هذه الأساليب عادةً أنشطة تصميم تشاركية وورش عمل للعصف الذهني ومجموعات التركيز ورسم خرائط رحلة العميل.

تهدف إلى استنباط واستكشاف احتياجات المستخدمين الكامنة ورغباتهم وتطلعاتهم وفرص الابتكار المحتملة، وتتضمن هذه الأساليب عادةً أنشطة تصميم تشاركية وورش عمل للعصف الذهني ومجموعات التركيز ورسم خرائط رحلة العميل. طرق التقييم: تركز هذه الفئة من الأساليب على تقييم جودة وفعالية وفائدة عناصر التصميم أو الواجهات أو النماذج الأولية الحالية أو المقترحة، لإبلاغ تكرارات التصميم والتحسينات. تشمل الأمثلة التقييمات الإرشادية والإرشادات المعرفية واختبار A/B.

تركز هذه الفئة من الأساليب على تقييم جودة وفعالية وفائدة عناصر التصميم أو الواجهات أو النماذج الأولية الحالية أو المقترحة، لإبلاغ تكرارات التصميم والتحسينات. تشمل الأمثلة التقييمات الإرشادية والإرشادات المعرفية واختبار A/B. الأساليب الوصفية: تسعى هذه الأساليب إلى وصف وتحليل وتفسير بيانات المستخدم التي تم الحصول عليها من طرق البحث المختلفة بشكل منهجي، غالبًا من خلال استخدام الأدوات الإحصائية وتقنيات تصور البيانات ومخططات الترميز النوعي. تشمل الأمثلة مخططات التقارب، والتحليل الموضوعي، وتحليل المحتوى.

لضمان إجراء عملية بحث مستخدم صارمة وقوية وشاملة تعالج بشكل فعال احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم المتنوعة، ينبغي اعتماد المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات التالية:

اعتماد عقلية تركز على المستخدم: قم بإشراك المستخدمين في جميع مراحل عملية التصميم والتطوير بأكملها، مع تحديد أولويات احتياجاتهم وأهدافهم ووجهات نظرهم في كل مرحلة. احتضان التثليث: استخدم مصادر بيانات متعددة وطرق بحث ووجهات نظر لتوفير فهم أكثر شمولية ودقة ودقة لسلوك المستخدم وتجربته. التكرار والتحقق من الصحة: ​​التكرار المستمر لحلول التصميم، ودمج تعليقات المستخدمين والرؤى والتعلم من خلال عملية نماذج أولية مبكرة وسريعة ومتكررة. التواصل بشكل فعال: مشاركة نتائج بحث المستخدم والرؤى والتوصيات بطريقة واضحة وموجزة وقابلة للتنفيذ، مما يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة والفرق متعددة الوظائف.

في الختام، يشكل بحث المستخدم عنصرًا ذا قيمة عالية ولا غنى عنه في نطاق تجربة المستخدم والتصميم، مما يوفر أساسًا متينًا قائمًا على الأدلة لاتخاذ قرارات مستنيرة والابتكار الهادف والتحسين المستمر لمنتجات البرمجيات. في منصة AppMaster no-code ، نحن ملتزمون بشدة بدمج أبحاث المستخدم ضمن عمليات التصميم والتطوير الأساسية لدينا لتقديم التطبيقات التي تُسعد المستخدمين وتضع معايير جديدة للأداء والابتكار وسهولة الاستخدام.