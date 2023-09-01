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Закон Фиттса

01, сент. 2023

Закон Фиттса, названный в честь психолога Пола Фиттса, представляет собой прогнозирующую модель человеческого движения, которая рассчитывает время, необходимое пользователю, чтобы указать на целевой объект на экране. Этот принцип сыграл значительную роль в пользовательском опыте и контексте проектирования, особенно в области взаимодействия человека и компьютера (HCI), поскольку он обеспечивает основу для понимания того, как пользователи взаимодействуют с программными интерфейсами.

Первоначально сформулированный в 1954 году в рамках исследования Фиттса двигательных навыков человека, закон математически выражается как:

MT = a + b log2(1 + D/W)

Где MT (время движения) — это время, необходимое пользователю для завершения движения, a и b — коэффициенты, полученные эмпирическим путем, D представляет собой расстояние между начальной точкой и целью, а W — ширина цели. Это уравнение подчеркивает, что время, необходимое пользователю для достижения цели, зависит от расстояния до цели и размера цели.

В контексте разработки программного обеспечения закон Фиттса используется для оптимизации дизайна пользовательских интерфейсов, делая их более эффективными и удобными за счет сокращения времени и усилий, необходимых пользователям для выполнения задач. Это достигается за счет соблюдения нескольких ключевых принципов, основанных на законе Фиттса, таких как размещение часто используемых элементов интерфейса в легкодоступных областях экрана и проектирование более крупных целей для важных действий. Последовательное применение этих принципов может значительно улучшить удобство использования программного обеспечения, помогая разработчикам создавать более эффективные и привлекательные приложения.

За последние несколько десятилетий многочисленные эмпирические исследования подтвердили применимость закона Фиттса для широкого спектра устройств ввода, таких как мыши, сенсорные панели, сенсорные экраны, а в последнее время и контроллеры виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, исследования продемонстрировали эффективность закона Фиттса в прогнозировании эффективности пользователей при выполнении различных задач, языков и групп населения. Этот обширный массив доказательств подчеркивает универсальность и надежность закона Фиттса как инструмента проектирования в области HCI.

В AppMaster, мощной платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, закон Фиттса глубоко интегрирован в различные аспекты процесса проектирования. Платформа позволяет клиентам без особых усилий применять принципы закона Фиттса при разработке и проектировании приложений, в результате чего пользователи могут взаимодействовать с программным обеспечением более комфортно и эффективно.

Например, пользовательский интерфейс самого AppMaster разработан с учетом закона Фиттса, гарантируя, что важные инструменты и панели легко доступны и соответствуют рекомендациям по эргономике. Кроме того, AppMaster предоставляет интерфейс drag-and-drop для разработки веб- и мобильных приложений, что позволяет разработчикам легко размещать элементы интерфейса в соответствии с принципами закона Фиттса. В приложениях, созданных AppMaster, визуальные элементы и элементы управления спроектированы так, чтобы быть достаточно большими для удобного взаимодействия, а часто используемые действия размещаются в оптимальных местах на экране, чтобы минимизировать усилия пользователя и когнитивную нагрузку.

Одним из ключевых аспектов приложений, созданных с помощью AppMaster, который соответствует закону Фиттса, является поддержка различных устройств ввода и настроек специальных возможностей, обеспечивающая разнообразие сценариев взаимодействия с пользователем. Это включает в себя использование сенсорных экранов, которые в последние годы становятся все более распространенными и позволяют пользователям легко нажимать и управлять приложениями на планшетах и ​​смартфонах. Строго придерживаясь принципов закона Фиттса, AppMaster гарантирует, что программное обеспечение, созданное на платформе, будет интуитивно понятным, эффективным и приятным в использовании широким кругом пользователей.

В заключение, закон Фиттса является важным компонентом пользовательского опыта и дизайна, предлагая ценную информацию о взаимодействии человека с программными интерфейсами. Благодаря строгому применению в процессе разработки AppMaster дает клиентам возможность создавать приложения, которые не только эстетически привлекательны, но и высокофункциональны, способствуя эффективному взаимодействию с пользователем и выполнению задач. Внедряя принципы закона Фиттса, AppMaster подтверждает свою приверженность предоставлению высококачественных программных решений, которые удовлетворяют разнообразные потребности своих клиентов, одновременно устанавливая отраслевые стандарты качества пользовательского опыта и дизайна.

Изучите больше терминов:
Атомный дизайн Белое пространство Вариант использования Веб-доступность (WCAG) Ведущий (Типографика) Гештальт-принципы Диаграмма сходства Иерархический дизайн Карта сайта Карта эмпатии Качественные исследования Координатор Пользовательско-ориентированный дизайн (UCD) Пользовательское тестирование Путь пользователя Этнография

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