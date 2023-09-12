نظام التصميم، في سياق النموذج الأولي للتطبيق، عبارة عن مجموعة شاملة ومنظمة ومنهجية من أنماط التصميم والمكونات والأنماط والمبادئ التي تهدف إلى ضمان واجهة مستخدم متسقة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير وتجربة مستخدم عبر التطبيقات. فهو يوفر مصدرًا مركزيًا لتوجيهات التصميم والقواعد الموحدة، إلى جانب الأصول المرئية والتقنية القابلة لإعادة الاستخدام والتي تمكن الفرق من العمل بشكل أكثر كفاءة وتماسكًا، وبالتالي تحسين الجودة الشاملة وإمكانية الوصول والأداء لمنتج البرنامج.

اكتسبت أنظمة التصميم انتشارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة بسبب التعقيد المتزايد للتطبيقات، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير أسرع وتقديم حلول برمجية. وفقًا لتقرير 2019 الصادر عن UXPin، كانت 69% من الشركات إما تنفذ أو تخطط لتنفيذ نظام التصميم في مؤسساتها. يوضح هذا الاتجاه التصاعدي الدور الحاسم الذي تلعبه أنظمة التصميم في تطوير التطبيقات المعاصرة، لا سيما في منصات مثل AppMaster ، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات كاملة الميزات مع الحد الأدنى من الخبرة في البرمجة.

يتكون نظام التصميم عادةً من العناصر التالية:

دليل الأسلوب - مجموعة شاملة من الإرشادات لاستخدام الألوان والطباعة والأيقونات والمكونات المرئية الأخرى، مما يضمن بقاء اللغة المرئية ونغمة التطبيق متسقة عبر شاشاته وميزاته المتنوعة.

- مجموعة شاملة من الإرشادات لاستخدام الألوان والطباعة والأيقونات والمكونات المرئية الأخرى، مما يضمن بقاء اللغة المرئية ونغمة التطبيق متسقة عبر شاشاته وميزاته المتنوعة. مكتبة مكونات واجهة المستخدم - مجموعة من مكونات واجهة المستخدم المعيارية القابلة لإعادة الاستخدام مثل الأزرار والنماذج والجداول وعناصر التنقل، ولكل منها مواصفات تفصيلية حول استخدامها ومظهرها وسلوكها. غالبًا ما تتوفر هذه المكونات كأصول تم إنشاؤها مسبقًا في واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster ، مما يسمح للمستخدمين بتجميع عناصر واجهة المستخدم المختلفة لتطبيقاتهم بسرعة.

- مجموعة من مكونات واجهة المستخدم المعيارية القابلة لإعادة الاستخدام مثل الأزرار والنماذج والجداول وعناصر التنقل، ولكل منها مواصفات تفصيلية حول استخدامها ومظهرها وسلوكها. غالبًا ما تتوفر هذه المكونات كأصول تم إنشاؤها مسبقًا في واجهة الخاصة بـ ، مما يسمح للمستخدمين بتجميع عناصر واجهة المستخدم المختلفة لتطبيقاتهم بسرعة. مبادئ التصميم - مجموعة من الإرشادات عالية المستوى وأفضل الممارسات التي تساعد في تشكيل التصميم العام وتجربة المستخدم للتطبيق. قد تشمل هذه المبادئ جوانب مختلفة مثل إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والاستجابة والاتساق، ويمكن أن تكون بمثابة نقطة مرجعية للمصممين والمطورين لاتخاذ قرارات تصميم مستنيرة.

- مجموعة من الإرشادات عالية المستوى وأفضل الممارسات التي تساعد في تشكيل التصميم العام وتجربة المستخدم للتطبيق. قد تشمل هذه المبادئ جوانب مختلفة مثل إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والاستجابة والاتساق، ويمكن أن تكون بمثابة نقطة مرجعية للمصممين والمطورين لاتخاذ قرارات تصميم مستنيرة. أنماط التصميم - حلول منهجية متكررة لتحديات التصميم الشائعة، والتي تعتمد على أفضل ممارسات الصناعة الراسخة. تعد أنماط التصميم مفيدة بشكل خاص في إنشاء تدفقات وتفاعلات مستخدم موحدة داخل التطبيقات وعبرها، مما يضمن تجربة مستخدم مألوفة وبديهية.

- حلول منهجية متكررة لتحديات التصميم الشائعة، والتي تعتمد على أفضل ممارسات الصناعة الراسخة. تعد أنماط التصميم مفيدة بشكل خاص في إنشاء تدفقات وتفاعلات مستخدم موحدة داخل التطبيقات وعبرها، مما يضمن تجربة مستخدم مألوفة وبديهية. التوثيق - وثائق شاملة وحديثة ويمكن الوصول إليها، بما في ذلك إرشادات حول كيفية استخدام وتوسيع نظام التصميم، وإصدار المعلومات، وأمثلة التعليمات البرمجية الموثقة جيدًا. يتيح ذلك لأعضاء الفريق الانضمام بسرعة إلى النظام ويضمن إمكانية اعتماد الأصول والمبادئ التوجيهية وفهمها بسهولة من قبل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المؤسسة.

يتمتع تنفيذ نظام التصميم في نموذج أولي للتطبيق بالعديد من المزايا:

تحسين الاتساق - من خلال الالتزام بمصدر واحد للحقيقة لأنماط التصميم ومكوناته، يمكن للفرق إنشاء تطبيقات ذات شكل ومظهر متسقين، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة وتحسين تجربة المستخدم الشاملة.

- من خلال الالتزام بمصدر واحد للحقيقة لأنماط التصميم ومكوناته، يمكن للفرق إنشاء تطبيقات ذات شكل ومظهر متسقين، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة وتحسين تجربة المستخدم الشاملة. زيادة الكفاءة - توفر المكونات القابلة لإعادة الاستخدام وأنماط التصميم المحددة جيدًا الوقت والجهد في مرحلتي التصميم والتطوير. يتيح ذلك للفرق طرح التطبيقات في السوق بسرعة أكبر، مما يجعلها ذات قيمة خاصة في البيئات المرنة سريعة الوتيرة مثل منصة AppMaster no-code .

- توفر المكونات القابلة لإعادة الاستخدام وأنماط التصميم المحددة جيدًا الوقت والجهد في مرحلتي التصميم والتطوير. يتيح ذلك للفرق طرح التطبيقات في السوق بسرعة أكبر، مما يجعلها ذات قيمة خاصة في البيئات المرنة سريعة الوتيرة مثل منصة . قابلية الصيانة - توفر أنظمة التصميم نهجًا منظمًا وسهل الإدارة لصيانة التطبيق، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التحديث والتكرار على النموذج الأولي للتطبيق أثناء تطوره بمرور الوقت.

- توفر أنظمة التصميم نهجًا منظمًا وسهل الإدارة لصيانة التطبيق، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التحديث والتكرار على النموذج الأولي للتطبيق أثناء تطوره بمرور الوقت. التعاون المعزز - نظرًا لأن أنظمة التصميم تعمل كلغة مشتركة ونقطة مرجعية للمصممين والمطورين وأصحاب المصلحة الآخرين، فإنها تسهل التواصل والتعاون بشكل أفضل عبر الفرق والأقسام.

قامت منصات مثل AppMaster بدمج مفهوم أنظمة التصميم في أسسها، مما يجعلها متاحة بسهولة للمستخدمين لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة. لا يعمل AppMaster على تعزيز أنظمة التصميم الحالية فحسب، بل يسمح أيضًا للمستخدمين بتخصيص وإنشاء أنظمة التصميم الخاصة بهم لتناسب المتطلبات الفريدة لمشاريعهم. من خلال الجمع بين فوائد نظام التصميم وقوة منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء وتقديم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية عالية الجودة بسهولة، كل ذلك مع الالتزام بأفضل ممارسات ومعايير التصميم.