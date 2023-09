Un système de conception, dans le contexte d'un prototype d'application, est un ensemble complet, organisé et systématique de modèles de conception, de composants, de styles et de principes visant à garantir une interface utilisateur et une expérience utilisateur cohérentes, maintenables et évolutives dans toutes les applications. Il fournit une source centralisée de conseils de conception et de règles standardisées, ainsi que des ressources visuelles et techniques réutilisables qui permettent aux équipes de travailler de manière plus efficace et plus cohérente, améliorant ainsi la qualité globale, l'accessibilité et les performances du produit logiciel.

Les systèmes de conception ont gagné en popularité ces dernières années en raison de la complexité croissante des applications, ainsi que de la nécessité d'un développement et d'une livraison plus rapides de solutions logicielles. Selon un rapport 2019 d'UXPin, 69 % des entreprises mettaient en œuvre ou prévoyaient de mettre en œuvre un système de conception dans leur organisation. Cette tendance à la hausse met en évidence le rôle crucial que jouent les systèmes de conception dans le développement d'applications contemporaines, en particulier sur des plates-formes comme AppMaster, qui permettent aux utilisateurs de créer des applications complètes avec une expertise minimale en codage.

Un système de conception comprend généralement les éléments suivants :

Guide de style - Un ensemble complet de directives pour l'utilisation des couleurs, de la typographie, des icônes et d'autres composants visuels, garantissant que le langage visuel et le ton de l'application restent cohérents sur l'ensemble de ses différents écrans et fonctionnalités.

- Un ensemble complet de directives pour l'utilisation des couleurs, de la typographie, des icônes et d'autres composants visuels, garantissant que le langage visuel et le ton de l'application restent cohérents sur l'ensemble de ses différents écrans et fonctionnalités. Bibliothèque de composants d'interface utilisateur : une collection de composants d'interface utilisateur modulaires et réutilisables tels que des boutons, des formulaires, des tableaux et des éléments de navigation, chacun avec des spécifications détaillées sur leur utilisation, leur apparence et leur comportement. Ces composants sont souvent disponibles sous forme d'actifs prédéfinis dans l'interface drag-and-drop d' AppMaster , permettant aux utilisateurs d'assembler rapidement divers éléments d'interface utilisateur pour leurs applications.

Implémenter un Design System dans un prototype d’application présente de nombreux avantages :

: les systèmes de conception offrent une approche structurée et gérable de la maintenance des applications, rationalisant le processus de mise à jour et d'itération sur un prototype d'application à mesure qu'il évolue au fil du temps. Collaboration améliorée – Étant donné que les systèmes de conception agissent comme un langage partagé et un point de référence pour les concepteurs, les développeurs et les autres parties prenantes, ils facilitent une meilleure communication et collaboration entre les équipes et les départements.

Des plates-formes comme AppMaster ont intégré le concept de systèmes de conception dans leurs fondations, les rendant facilement accessibles aux utilisateurs pour créer des applications évolutives et maintenables. AppMaster exploite non seulement les systèmes de conception existants, mais permet également aux utilisateurs de personnaliser et de créer leurs propres systèmes de conception pour répondre aux exigences uniques de leurs projets. En associant les avantages d'un système de conception à la puissance de la plate no-code d' AppMaster, les utilisateurs peuvent rapidement créer et fournir facilement des applications Web, mobiles et back-end de haute qualité, tout en adhérant aux meilleures pratiques et normes de conception.