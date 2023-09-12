تشير ملاحظات النموذج الأولي، في سياق تطوير التطبيق، إلى العملية الحاسمة للحصول على المراجعات والاقتراحات والرؤى من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستخدمين والمطورين والمصممين، بعد إنشاء نسخة أولية من التطبيق. يوفر هذا النموذج الأولي للمرحلة المبكرة، والذي يشار إليه غالبًا باسم الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، تمثيلًا وظيفيًا للميزات الأساسية ووظائف التطبيق لأغراض التقييم. الهدف الأساسي من ردود الفعل النموذجية هو تحديد مجالات التحسين، والتحقق من صحة قرارات التصميم، والتحقق من سهولة الاستخدام وفعالية التطبيق. تساعد هذه العملية التكرارية في تحسين التطبيق الشامل، وتقليل مخاطر الفشل، وخفض التكاليف، وتسريع وقت طرح المنتج في السوق.

في عالم الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، تلعب تعليقات النماذج الأولية دورًا حيويًا في تمكين المطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين من تصميم حلول التطبيقات المبتكرة واختبارها وتكرارها بسلاسة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. نظرًا لأن الأبحاث تشير إلى أنه يتم إنفاق ما يصل إلى 80% من إجمالي تكلفة وجهد تطوير التطبيق على إعادة صياغة المتطلبات غير الكافية، فإن إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في عملية ردود الفعل النموذجية يمكن أن يؤدي إلى منتجات نهائية عالية الجودة وتقليل احتمالية حدوث عمليات كبيرة -تغييرات الحجم بعد الإطلاق.

هناك عدة طرق تُستخدم لجمع تعليقات النموذج الأولي وتحليلها وتنفيذها، بدءًا من الاجتماعات غير الرسمية مع فريق التطوير وحتى جلسات اختبار المستخدم الخاضعة للإشراف. وتشمل الأساليب الرئيسية المقابلات، والدراسات الاستقصائية، واختبار قابلية الاستخدام، والتقييمات الإرشادية، ومجموعات التركيز، من بين أمور أخرى. اعتمادًا على قيود الميزانية، وطبيعة المشروع، والجمهور المستهدف، قد تختار المنظمات طرقًا متعددة معًا لضمان تغطية شاملة للتعليقات.

في بيئة AppMaster no-code ، تعمل ردود الفعل النموذجية كأحد أصول التطوير التي لا غنى عنها نظرًا لإمكانيات التخصيص والتوسيع القوية للنظام الأساسي. يمكن للمستخدم إنشاء نماذج بيانات وتحديد منطق الأعمال وتصميم واجهة المستخدم من خلال وظيفة drag-and-drop. يعمل AppMaster أيضًا على تسريع حلقة ردود الفعل من خلال إنشاء كود المصدر تلقائيًا لتطبيقات الويب والجوال وتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يسمح بالتكرار السريع والانتقال السلس بين خطوات عملية ردود الفعل.

باعتبارها عنصرًا حاسمًا في عملية تصميم التطبيق، تعمل تعليقات النموذج الأولي على تسهيل التوافق مع احتياجات المستخدم وتوقعاته. على سبيل المثال، في دراسة حديثة، تم الكشف عن أن 71% من مستخدمي التطبيقات توقعوا أن تكتمل المهمة في غضون دقيقتين على تطبيق لاسلكي. تملي تفضيلات المستخدم هذه ضرورة إجراء عملية تصميم متكررة، تتضمن تعليقات المستخدمين على النماذج الأولية في مراحل مختلفة من التطوير لتعزيز استجابة التطبيق وسرعته وسهولة استخدامه. علاوة على ذلك، أبرز استطلاع أجرته Buildfire في عام 2020 أن السببين الرئيسيين وراء عمليات إلغاء تثبيت التطبيقات هما التصميم السيئ (37%) وضعف القيمة المتصورة (32%)، مما يزيد من أهمية التعليقات النموذجية لتجنب النتائج السلبية.

يمكن رؤية أحد الأمثلة الكلاسيكية لملاحظات النموذج الأولي التي تم تنفيذها بشكل جيد في التطوير المبكر لـ Instagram. واجه النموذج الأولي، المسمى Burbn، مشكلات في قابلية الاستخدام بسبب مجموعة الميزات المعقدة والواجهة الساحقة. ومن خلال التكرار وتعليقات المستخدمين، تم تبسيط التطبيق وتغيير علامته التجارية ليصبح Instagram - وهو منتج أكثر دقة اكتسب أكثر من 25000 مستخدم خلال 24 ساعة من إطلاقه.

لتلخيص ذلك، تمثل تعليقات النموذج الأولي، خاصة في الأنظمة no-code مثل AppMaster ، جانبًا مهمًا من عملية تطوير التطبيق التي تجمع الرؤى من مختلف أصحاب المصلحة من أجل التحسين والتحسين. فهو يمكّن المطورين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات فعالة وسهلة الاستخدام تتوافق مع متطلبات السوق. ومن خلال استخدام أساليب وأدوات مختلفة لجمع التعليقات وتحليلها، يمكن للمؤسسات أن تحسن بشكل كبير جودة ومعدل نجاح حلول تطبيقاتها، وتعظيم عائدها على الاستثمار، وتجنب المخاطر المرتبطة بسوء التصميم والتنفيذ.