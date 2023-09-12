Система дизайна в контексте прототипа приложения — это всеобъемлющий, организованный и систематический набор шаблонов проектирования, компонентов, стилей и принципов, направленных на обеспечение единообразного, поддерживаемого и масштабируемого пользовательского интерфейса и взаимодействия с пользователем во всех приложениях. Он предоставляет централизованный источник рекомендаций по проектированию и стандартизированных правил, а также многократно используемые визуальные и технические ресурсы, которые позволяют командам работать более эффективно и слаженно, тем самым улучшая общее качество, доступность и производительность программного продукта.

В последние годы системы проектирования приобретают все большее распространение из-за растущей сложности приложений, а также необходимости более быстрой разработки и поставки программных решений. Согласно отчету UXPin за 2019 год, 69% компаний либо внедряли, либо планировали внедрить систему дизайна в своих организациях. Эта восходящая тенденция демонстрирует решающую роль систем проектирования в разработке современных приложений, особенно на таких платформах, как AppMaster, которые дают пользователям возможность создавать полнофункциональные приложения с минимальным опытом программирования.

Система проектирования обычно включает в себя следующие элементы:

Руководство по стилю — всеобъемлющий набор рекомендаций по использованию цветов, типографики, значков и других визуальных компонентов, обеспечивающий единообразие визуального языка и тона приложения на различных экранах и функциях.

— всеобъемлющий набор рекомендаций по использованию цветов, типографики, значков и других визуальных компонентов, обеспечивающий единообразие визуального языка и тона приложения на различных экранах и функциях. Библиотека компонентов пользовательского интерфейса — коллекция многоразовых модульных компонентов пользовательского интерфейса, таких как кнопки, формы, таблицы и элементы навигации, каждый из которых имеет подробные спецификации по их использованию, внешнему виду и поведению. Эти компоненты часто доступны в виде предварительно созданных ресурсов в интерфейсе drag-and-drop AppMaster , что позволяет пользователям быстро собирать различные элементы пользовательского интерфейса для своих приложений.

— коллекция многоразовых модульных компонентов пользовательского интерфейса, таких как кнопки, формы, таблицы и элементы навигации, каждый из которых имеет подробные спецификации по их использованию, внешнему виду и поведению. Эти компоненты часто доступны в виде предварительно созданных ресурсов в интерфейсе , что позволяет пользователям быстро собирать различные элементы пользовательского интерфейса для своих приложений. Принципы проектирования — набор общих рекомендаций и лучших практик, которые помогают сформировать общий дизайн и взаимодействие с пользователем приложения. Эти принципы могут охватывать различные аспекты, такие как доступность, удобство использования, оперативность и последовательность, и могут служить ориентиром для дизайнеров и разработчиков для принятия обоснованных проектных решений.

— набор общих рекомендаций и лучших практик, которые помогают сформировать общий дизайн и взаимодействие с пользователем приложения. Эти принципы могут охватывать различные аспекты, такие как доступность, удобство использования, оперативность и последовательность, и могут служить ориентиром для дизайнеров и разработчиков для принятия обоснованных проектных решений. Шаблоны проектирования — повторяемые, систематические решения распространенных проблем проектирования, основанные на лучших отраслевых практиках. Шаблоны проектирования особенно полезны при создании стандартизированных пользовательских потоков и взаимодействий как внутри приложений, так и между ними, обеспечивая привычный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

— повторяемые, систематические решения распространенных проблем проектирования, основанные на лучших отраслевых практиках. Шаблоны проектирования особенно полезны при создании стандартизированных пользовательских потоков и взаимодействий как внутри приложений, так и между ними, обеспечивая привычный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Документация . Полная, актуальная и доступная документация, включая рекомендации по использованию и расширению системы дизайна, информацию о версиях и хорошо документированные примеры кода. Это позволяет членам команды быстро подключиться к системе и гарантирует, что активы и рекомендации могут быть легко приняты и поняты заинтересованными сторонами во всей организации.

Внедрение системы дизайна в прототип приложения имеет множество преимуществ:

Улучшенная согласованность . Придерживаясь единого источника достоверных данных о шаблонах проектирования и компонентах, команды могут создавать приложения с единообразным внешним видом, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия и улучшению общего пользовательского опыта.

. Придерживаясь единого источника достоверных данных о шаблонах проектирования и компонентах, команды могут создавать приложения с единообразным внешним видом, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия и улучшению общего пользовательского опыта. Повышенная эффективность . Повторно используемые компоненты и четко определенные шаблоны проектирования экономят время и усилия как на этапах проектирования, так и на стадии разработки. Это позволяет командам быстрее выводить приложения на рынок, что делает их особенно ценными в гибких, быстро меняющихся средах, таких как платформа AppMaster no-code .

. Повторно используемые компоненты и четко определенные шаблоны проектирования экономят время и усилия как на этапах проектирования, так и на стадии разработки. Это позволяет командам быстрее выводить приложения на рынок, что делает их особенно ценными в гибких, быстро меняющихся средах, таких как платформа . Удобство сопровождения . Системы проектирования обеспечивают структурированный и управляемый подход к обслуживанию приложений, оптимизируя процесс обновления и итерации прототипа приложения по мере его развития с течением времени.

. Системы проектирования обеспечивают структурированный и управляемый подход к обслуживанию приложений, оптимизируя процесс обновления и итерации прототипа приложения по мере его развития с течением времени. Улучшенное сотрудничество . Поскольку системы проектирования выступают в качестве общего языка и ориентира для дизайнеров, разработчиков и других заинтересованных сторон, они способствуют улучшению взаимодействия и сотрудничества между командами и отделами.

Такие платформы, как AppMaster интегрировали концепцию систем проектирования в свои основы, что делает их легко доступными для пользователей для создания масштабируемых и удобных в обслуживании приложений. AppMaster не только использует существующие системы дизайна, но также позволяет пользователям настраивать и создавать свои собственные системы дизайна в соответствии с уникальными требованиями своих проектов. Объединив преимущества системы дизайна с мощью платформы no-code AppMaster, пользователи могут с легкостью создавать и доставлять высококачественные веб-, мобильные и серверные приложения, придерживаясь при этом лучших практик и стандартов проектирования.