تشير النماذج الأولية السريعة، في سياق النماذج الأولية للتطبيقات، إلى منهجية تطوير البرمجيات التي تؤكد على الإنشاء السريع للنماذج الأولية الوظيفية لجمع تعليقات المستخدمين وتكرار تصميم تطبيق الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية خلال المراحل الأولى من التطوير. تتيح هذه العملية للمطورين تحسين بنية التطبيق وميزاته ووظائفه وتجربة المستخدم بسرعة، وبالتالي تقليل احتمالية تنفيذ تغييرات مكلفة ومستهلكة للوقت في مراحل لاحقة من التطوير.

يعد نهج النماذج الأولية السريعة طريقة فعالة للغاية لتحديد المشكلات المحتملة، والحصول على رؤى من المستخدمين النهائيين، واستكشاف أفكار جديدة لإنشاء تجربة مستخدم مثالية وتقديم تطبيقات قوية تتمحور حول المستخدم. وفقاً لدراسة بحثية أجرتها مجموعة ستانديش، فإن اعتماد النماذج الأولية السريعة كجزء من عملية تطوير البرمجيات يمكن أن يقلل من مخاطر فشل المشروع بنسبة تصل إلى 60%، مما يمكّن الشركات من توفير الوقت والموارد.

في السنوات الأخيرة، أحدثت الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، ثورة في مجال تطوير البرمجيات من خلال تمكين الشركات من إنشاء النماذج الأولية للتطبيقات وإنشائها ونشرها بكفاءة دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة النطاق. تستخدم هذه الأنظمة الأساسية المحررين المرئيين، وواجهات drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا، ومجموعة من الأدوات الأخرى سهلة الاستخدام لتسهيل إنشاء النماذج الأولية السريعة وتبسيط عملية تطوير التطبيق. علاوة على ذلك، يقدم AppMaster مجموعة شاملة من الميزات لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، بما في ذلك مصمم BP المرئي القوي لتصميم العمليات التجارية وREST API endpoints WSS وإمكانيات المعاينة في الوقت الفعلي.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج أولية للتطبيقات والتحقق من صحتها بسرعة من خلال استخدام واجهة النظام الأساسية البديهية لتجميع واجهة المستخدم وتحديد منطق الأعمال وإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنصة بإنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ، ونصوص برمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، ووثائق Swagger التلقائية (Open API)، مما يضمن التكامل والنشر السلس عبر مجموعة واسعة من الأنظمة البيئية للبرامج.

إحدى المزايا الملحوظة للنماذج الأولية السريعة في منصة AppMaster هي التخلص من الديون التقنية. في كل مرة يتم فيها تحديث مخططات التطبيق، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات من البداية في غضون 30 ثانية، مما يضمن أن تكون التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها محدثة دائمًا وخالية من التعليمات البرمجية القديمة أو التبعيات القديمة.

يتيح أسلوب AppMaster القائم على الخادم في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول للمطورين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالتطبيق دون الحاجة إلى إعادة إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين للتحديثات ويتيح التحسين المستمر للتطبيق بناءً على تعليقات المستخدمين.

علاوة على ذلك، بفضل توافقها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية واستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، تتميز تطبيقات AppMaster بقابلية توسع مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. إن القدرات المتنوعة للمنصة تجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، وتمكن المؤسسات من تحقيق تطوير سريع للتطبيقات مع الحفاظ على فعاليتها من حيث التكلفة.

لتجسيد النماذج الأولية السريعة في سياق AppMaster ، فكر في السيناريو التالي: تريد شركة ناشئة تطوير تطبيق جوال لتنظيم المحتوى الذي ينشئه المستخدم ومشاركته. يستخدم فريق التطوير AppMaster لإنشاء نموذج أولي عالي الدقة يشتمل على ميزات أساسية مثل مصادقة المستخدم ومشاركة المحتوى وإدارة الوسائط. يمكن للفريق بعد ذلك مشاركة هذا النموذج الأولي مع مجموعة من المختبرين لجمع التعليقات حول إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام والوظيفة. واستنادًا إلى الأفكار التي تم جمعها، يمكن للمطورين إجراء أي تعديلات ضرورية بسرعة، وتحسين التصميم بشكل متكرر، ونشر التطبيق خلال إطار زمني منخفض.

في الختام، فإن النماذج الأولية السريعة، باعتبارها تقنية أساسية في سياق النموذج الأولي للتطبيق، تقود التصميم السريع والاختبار وتحسين تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية من خلال عمليات التكرار والتعليقات الفعالة. قامت منصات مثل AppMaster بتبسيط هذا النهج، وتمكين الشركات من تطوير ونشر التطبيقات مع الحد الأدنى من الخبرة البرمجية، وتقليل الجداول الزمنية للتطوير، وتحسين تخصيص الموارد. من خلال اعتماد منهجيات النماذج الأولية السريعة والاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تسريع تسليم برامجها وتقليل مخاطر المشروع وضمان إنشاء تطبيقات عالية الجودة تتمحور حول المستخدم.